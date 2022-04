Van koetjes en kalfjes

In een familie zo groot als de mijne heb je bijna elk weekend wel een verjaardagsfeest. „Kunnen we niet gewoon eens per seizoen bijeenkomen”, vroeg mijn zus ooit aan mijn moeder. „En dan alle jarigen tegelijkertijd vieren? Zo houd je tenminste nog tijd voor jezelf over.”

Mijn moeder zei dat tijd voor jezelf niet de bedoeling van familie was.

En zo zaten we zondag in een goedbedoeld feestzaaltje lactosevrije kwarktaart te eten. Nadat een van de oudtantes jubelde hoezeer mijn oudste neef (17) op haar moeder leek (iemand wier hoofd op zonnige dagen eruitzag als een wat hardhandig geschrobde bataat) trok hij me aan de mouw met de mededeling dat ik hoofdpijn had en dat hij me veilig thuis zou brengen. Mijn zus sloot zich aan want iemand met hoofdpijn moet je met minstens twee personen escorteren.

In de trein terug vroeg de neef of ik wel gezien had dat hij met iedereen een praatje maakte.

„Je hebt alles gegeven”, zei ik. „En leek het enorm naar je zin te hebben.”

„Mooi. Ik ben altijd bang dat ik door de mand val.”

„Hoezo?”

„Nou ja, eigenlijk interesseert het me meestal niet zo wat mensen aan me vertellen”, mompelde hij, „Ik krijg altijd een beetje last van impostersyndroom wanneer iemand tegen me praat. Straks ontdekken ze nog dat ik me dood verveel.”

‘O maar dat heeft iedereen hoor”, zei mijn zus de psycholoog. „De meeste gesprekken zijn toch ook gewoon conversationele plichtplegingen. Zelden gaat het over iets wezenlijks, laat staan iets leuks.” „Wat niet wegneemt dat het alsnog belangrijk is dat je wel doet alsof je luistert!” riep mijn neef vlug.

„O god, ja”, knikte mijn zus. „Als ze doorkrijgen dat ze je niet interesseren, doen ze er meteen een schep bovenop.”

„Dan gaan ze nog veel harder praten en leggen ze hun hand op je arm enzo”, griezelde de neef.

„Dus eigenlijk zouden we op feestjes gewoon onze mond moeten houden”, opperde ik.

„Ben je gek”, siste mijn zus. „Dan heeft iedereen tijd om na te gaan denken.”

„Gewoon een beetje babbelen, niet te veel stilvallen, en zo de uren die je verplicht in gezelschap doorbrengt uitzitten”, zei mijn neef luchtig. „Anders krijg je alleen maar gedoe.”

„Wat voor gedoe?” vroeg ik bezorgd.

„Gedóé”, zeiden moeder en zoon in koor, waarop ik maar niet doorvroeg. Straks ontdekte ik nog wat er onder al die koetjes en kalfjes schuilging. Gezien al het gebabbel dat zus en neef bereid waren om ervoor te doorstaan, moest het wel iets verschrikkelijks zijn.

„Echt mooi weer vandaag”, zei ik en ze knikten opgelucht. Wolken van het fijnste parelgrijs dreven zacht en genadig voorbij.

Ellen Deckwitz schrijft op deze plek een wisselcolumn met Marcel van Roosmalen.