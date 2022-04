Twitter neemt Elon Musk op in bestuur na aankoop belang

Elon Musk treedt toe tot het bestuur van Twitter. Dat heeft de topman van het bedrijf, Parag Agrawal, dinsdag bekendgemaakt, daags nadat duidelijk werd dat Musk afgelopen maand ruim 9 procent van de aandelen van het socialemediabedrijf had gekocht. Musk, die door zijn aankoop de grootste individuele aandeelhouder van Twitter is, gaat deel uitmaken van een vijfkoppig bestuur, waarin naast Agrawal ook medeoprichter Jack Dorsey zitting heeft.

Tesla-topman Musk kan door zijn toetreding tot het bestuur niet direct een meerderheidsbelang in het bedrijf verwerven - iets waarover analisten na de bekendmaking van de aankoop speculeerden. Twitter stelt dat Musk, zolang hij deel uitmaakt van het bestuur van het bedrijf, zijn aandelen niet kan uitbreiden tot meer dan 14,9 procent. Musks termijn loopt tot en met 2024.

Bestuursvoorzitter Agrawal noemde Musk in een welkomstbericht een „gepassioneerde aanhanger en een fel criticaster” van de berichtendienst. „Dat is exact wat we nodig hebben op Twitter en in de bestuurskamer”, voegde hij daaraan toe. Musk stelde in een antwoord op het bericht uit te kijken naar de samenwerking en „belangrijke verbeteringen” aan Twitter te willen doorvoeren „in de komende maanden”.

Lees ook: ‘Gamestonk!!’ - de hersenspinsels die Elon Musk op Twitter deelt, voelen ze op de beurs

Bewerkingsknop

Een van de mogelijke veranderingen is waarschijnlijk een knop waarmee geplaatste berichten kunnen worden aangepast. Musk plaatste eerder vandaag een stemming met de vraag of zo’n bewerkingsknop noodzakelijk was. Op het moment van schrijven hadden ruim 3 miljoen Twitteraars in grote meerderheid voor zo’n knop gestemd. Agrawal zinspeelde in een subtweet dat bij een instemmende uitslag zo’n knop er zou komen.

Musk raakte in het verleden veelvuldig in opspraak over zijn gedrag op Twitter, onder meer vanwege het delen van koersgevoelige informatie. Beurswaakond SEC dwong hem zijn tweets vooraf door juristen te laten controleren. Met tweets over onder meer zijn bedrijf Tesla en cryptomunt Bitcoin had hij voor koersschommelingen van de aandelen van beide bedrijven op de beurs gezorgd. Volgens Musk beperkt SEC hem daarmee in zijn vrijheid van meningsuiting.