Twee Nederlandse kinderen besmet met salmonella, mogelijk link met besmette Kindereieren

In ieder geval twee kinderen hebben de afgelopen maanden een besmetting doorgemaakt met de stam van een salmonellabacterie die gelinkt wordt aan besmette chocolade-eieren van Kinder in België, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Dat bevestigt het RIVM dinsdag aan NRC.

In het Verenigd Koninkrijk raakten de afgelopen tijd meer dan zestig mensen besmet na het eten van chocolade van het Italiaanse merk, afkomstig uit de Ferrero-fabriek in het Belgische Aarlen. België en Frankrijk riepen maandag en dinsdag meerdere partijen chocola afkomstig uit deze fabriek terug.

Het is volgens de woordvoerder van het RIVM niet duidelijk of de Nederlandse kinderen ook besmette chocolade-eieren hebben gegeten. De twee kinderen, niet ouder dan vijf jaar oud, zouden eind februari bij de huisarts terecht zijn gekomen na het vertonen van symptomen die aan salmonella worden gelinkt. Uit labonderzoek is gebleken dat de bacteriestam waarmee de kinderen waren besmet hetzelfde is als die bij uitbraken in België en het VK zijn gezien.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft desgevraagd aan NRC laten weten dat het met Belgische collega’s onderzoekt of de besmette producten uit de betreffende fabriek ook in Nederland zijn verspreid. Daar zouden op dit moment „geen aanwijzingen” voor zijn. België en het VK hebben maandagavond opgeroepen geen chocolade-eieren te eten van het merk Kinder.