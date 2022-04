Treinstoring zondag mede veroorzaakt door falend back-upsysteem

De storing bij NS die er zondag voor zorgde dat er na 12.00 uur geen enkele trein meer reed, werd veroorzaakt door het falen van „een belangrijke component” van het IT-systeem van het bedrijf. Ook het back-upsysteem dat zulk falen zou moeten opvangen, werkte niet. Dat blijkt uit een eerste analyse van de treinstoring, schrijft staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Vivianne Heijnen (CDA) dinsdag in een Kamerbrief. Waarom de systemen faalden, is nog niet duidelijk.

De oorzaak van de storing „zal grondig worden onderzocht” door een onafhankelijk bureau, zegt de staatssecretaris. In het onderzoek wordt verder aandacht besteed aan de snelheid van het herstel van de dienstregeling, de communicatie aan reizigers die zondag gestrand waren en „de mate waarin NS heeft kunnen voorzien in de inzet van vervangend vervoer”. NS zei zondag dat het regelen van alternatieven „niet te doen” was.

De staatssecretaris schrijft in de Kamerbrief dat de prestaties van NS zondag „onder de maat” waren, gezien de impact en de mate waarin een beroep is gedaan op de zelfredzaamheid van de reiziger. Eerder noemde ze de storing al een „zeer slechte beurt van NS”. Hoewel de IT-systemen zondagavond weer werkten, waren ze niet goed genoeg op orde om gebruikt te kunnen worden. Maandagochtend reden „nagenoeg” alle treinen weer, meldde de vervoerder in een verklaring.

