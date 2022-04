Tegenlicht voelt als volkorenbrood

Zijn dagelijkse Avondshow is nog maar net begonnen, of Arjen Lubach heeft al een week vakantie opgenomen. Zo krijg je natuurlijk nooit de vaart erin. Gek genoeg gebruikt de satiricus die week vakantie om zelf op NPO1 een vervangend dagelijks programma met stand-up komieken te presenteren.

In de eerste uitzending had hij Raoul Heertje en Alex Ploeg. Helaas deden die niets met de actualiteit, wat je toch verwacht onder de vlag van Lubach. Heertje had iets over de wens om Poetin te liquideren, maar eigenlijk meer over de demonstrerende wappies. Alex Ploeg kwam zelfs nog met de gijzeling in de Apple-store. Je vraagt je af hoe lang geleden dit is opgenomen. Ze gingen hoe dan ook niet hun handen branden aan de deprimerende oorlog in Oekraïne. Heertje zei dat we er te weinig van weten: „De meeste mensen weten niet eens waar die twee puntjes precies moeten.”

De oorlog in Oekraïne voelt als een proloog. Wat er uit zal volgen, is nog ongewis, maar veel goeds kan het niet zijn. Een nieuwe Koude Oorlog tussen Rusland en het Westen ligt voor de hand. Maar Tegenlicht richt de lens verder weg. De nieuwe Koude Oorlog zal gaan tussen China en de VS.

In VPRO Tegenlicht: De wereldkaart volgens China (NPO2) van Shuchen Tan betogen diverse economen dat China binnen afzienbare tijd de VS zal voorbijstreven als grootste economie. De Amerikaanse regering verzet zich daar stevig tegen. Eye opener: China wás ook eeuwenlang de grootste, tot Europa in de zeventiende eeuw begon met koloniseren.

Wat heeft Oekraïne daarmee te maken? Net als de Russische president Poetin heeft de Chinese president Xi ook zo’n onafhankelijk geworden stuk land dat hij terug wil, maar dat zich van de grote broer heeft vervreemd tot een democratie naar westers model: Taiwan. Net als met Oekraïne wil het Westen Taiwan beschermen in de naam van vrijheid en democratie, maar ook om strategische redenen. De Chinese regering vindt dat het in haar invloedssfeer hoort.

Taiwan inpikken

Gaat China Taiwan terughalen? Ja, maar misschien niet door een invasie, maar door een blokkade. Gaan de VS daar iets tegen doen? Vermoedelijk niet militair, zoals ze dat ook niet in Oekraïne doen, maar wellicht wel met sancties. Volgens deze documentaire is China zeer geïnteresseerd in de huidige westerse sancties tegen Rusland. Krijgt het Chinese regime die ook op zijn dak als het Taiwan inpikt? Complicatie: de westerse en de Chinese economieën zijn volledig met elkaar verknoopt. Losknopen zou te pijnlijk zijn voor allebei.

Zo leerde ik van Tegenlicht in één uurtje meer over de wereld dan in een hele week tv kijken. Dat voelt goed. Toch kijk ik zelden. Waarom is dat? Tegenlicht voelt als volkorenbrood. Voedzaam, maar als ik kan kiezen, grijp ik naar een krentenbol met kaas. De documentaire-reeks behandelt vaak globale economische kwesties, waar ik ook al niet als vanzelf op afkom. En ik word er somber van: de toekomst die Tegenlicht schetst, is doorgaans beangstigend. De gekozen beeldtaal is ook niet aantrekkelijk: je ziet voornamelijk pratende hoofden, gelardeerd door stadsgezichten met hoge kantoren. Ik leefde helemaal op toen een opblaasbare tank in beeld kwam – het kunstwerk ‘Tank Man’ van de Taiwanese kunstenaar Shake.

Mocht het tot een wereldwijd handelsconflict komen, dan gaat China dat winnen, zo stelt de Chinese econoom Andy Xie, omdat het Chinese volk een groter uithoudingsvermogen zou hebben: „De Chinezen zijn het gewend om te lijden. Daar zijn ze meesters in.” Volgens hem leren Chinezen: „Het leven gaat niet om het navolgen van geluk, maar om het eten van bitterheid.” Klinkt goed. Maar is het waar? Het kan ook zijn dat Chinezen hun leider niet naar huis kunnen sturen als hij een hongersnood over hen afroept, en de westerlingen wel.

Deze rubriek wordt tot 25 april door diverse auteurs geschreven.