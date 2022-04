Shanghai verlengt en vergroot corona-lockdown voor onbepaalde tijd

Shanghai heeft de lockdown op maandag voor onbepaalde tijd verlengd. Dinsdag werd een deel van de metrolijnen in de grootste stad van China opgeschort. Dat meldt persbureau Reuters. Voorheen werd Shanghai slechts in delen afgesloten. Nu geldt de lockdown voor de hele stad.

Op 4 april meldde het stadsbestuur ruim 13.000 nieuwe besmettingen. Het gaat om asymptomatische gevallen die naar voren kwamen nadat bij nagenoeg alle 25 miljoen inwoners van de stad een test was afgenomen. In vergelijking met Nederland zijn deze aantallen vrij laag, maar voor China - waar een zero-covidbeleid geldt - reden genoeg om de lockdown te verlengen.

Inwoners van Shanghai die besmet zijn met het coronavirus, moeten in een quarantainecentrum verblijven. Dit geldt ook voor mensen die geen klachten hebben. Een vrouw die momenteel vast zit in een van deze centra, vertelde Reuters dat het onduidelijk is wanneer ze worden „vrijgelaten”.

Wuhan

Zo’n 38.000 zorgmedewerkers uit andere delen van het land zijn nu werkzaam in zorgfaciliteiten in Shanghai. Chinese staatsmedia beschrijven de lockdown als de grootste nationale medische operatie sinds Wuhan na de eerste uitbraak van het coronavirus werd afgesloten van de rest van het land.

Niet eerder golden in Shanghai zulke strenge maatregelen. Vorige week had het stadsbestuur inwoners nog beloofd dat Shanghai niet in lockdown zou gaan. Het coronabeleid van Shanghai was altijd een stuk minder streng dan bijvoorbeeld in Beijing. Autoriteiten sloten eerder hooguit een gebouw of een wijk af. Oostelijke stadsdelen gingen op 28 maart toch in lockdown, waarna de rest volgde.

