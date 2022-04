Prettig ontregelend groepsritueel als afscheid van de tijd van sociale afstand

Gezamenlijkheid, opschudding, overgave, ontregeling: allemaal zaken die de afgelopen twee jaar door de coronapandemie behoorlijk onder druk stonden. Maar inmiddels hebben we de meeste coronaregels achter ons gelaten en vraagt het leven weer om hernieuwde normen en waarden. Nineties Productions wil met een theatraal groepsritueel deze nieuwe tijd te markeren en omarmen. Want de overgang van sociale distantie naar sociale cohesie kan onwennig, of zelfs onprettig zijn. Er zijn geen regels voor geformuleerd. Gelukkig ook maar, want we zijn uitstekend zelf in staat om ons opnieuw tot de ander te verhouden, en regeltjes hebben we wel genoeg gehad.

In Bring Back The Happening ontvangen performers Marius Mensink en Milou van Duijnhoven een dertigtal mensen in enorme kunstgalerie in een voormalige spaarbank in het centrum van Amsterdam. Enige aanwijzing vooraf: trek gemakkelijke schoenen aan.

‘Zandkasteel’

Aldaar vormen we een kring rondom een ondefinieerbaar object, een „zandkasteel” van kunststof, noemen ze het: iets waar je lang aan werkt en dat in mum van tijd weer verdwenen is. Elke deelnemer krijgt een taak toegewezen die in een goede volgorde moet worden uitgevoerd rondom dat object. In een gezamenlijke repetitie nemen we de toegewezen handelingen door en repeteren we een dansroutine, met Van Duijnhoven als onvermoeibare instructrice. Van een strakke uitvoering van de choreografie kun je niet spreken, maar alle deelnemers doen vrolijk hun best en dat werkt aanstekelijk.

Terwijl Mensink en Van Duijnhoven ons instrueren, reflecteren ze losjes op hun eigen ervaringen met collectiviteit. De gedeelde verantwoordelijkheid voor het slagen van het ritueel staat centraal. Veel dingen kun je alleen doen, maar voor een happening heb je elkaar nodig. Het is al met al een licht ongemakkelijk maar sympathiek gebeuren, al blijven de bespiegelingen van de makers op deze tijd ook enigszins arbitrair en aan de oppervlakte. De performance mist een mate van radicaliteit. Bring Back The Happening is een lichtvoetige gebeurtenis, waarbij de sympathieke makers voor een hoge gunfactor zorgen.

In het tweede deel wordt het ritueel – de happening – daadwerkelijk uitgevoerd. Dat stevent onverwacht af op een zeer vervreemdende, weirde ontknoping, waarbij alle restjes gêne volledig overboord worden gegooid. Die collectieve kanteling van het alledaagse is dan zonder meer bevrijdend.

Maar minstens zo bevrijdend is de realisatie dat deze makers zichzelf ook niet al te serieus blijken te nemen. Want ook dát hebben we gemist: vrolijkheid, inefficiëntie, zelfspot. Het blijken zonder meer noodzakelijke overbodigheden.

Theater Bring Back The Happening door Nineties Productions. Gezien: 1/4, Galerie What Is Happening Here, Amsterdam. Tournee t/m 24/4. Inl: ninetiesproductions.nl ●●●●●