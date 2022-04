Polen blokkeert Europees minimaal belastingtarief voor multinationals

Polen heeft dinsdag als enige EU-lidstaat een Europees minimum belastingtarief voor multinationals geblokkeerd. Dat meldt persbureau Reuters. De tegengehouden maatregel moet belastingontwijking door grote bedrijven als Google, Amazon en Meta op Europees grondgebied bemoeilijken. EU-voorzitter Frankrijk heeft aangekondigd de belastingmaatregel over een maand weer te agenderen.

Het voorgestelde minimum belastingtarief van 15 procent is een van de uitkomsten van een tweesporen-akkoord dat in oktober door 136 landen, waaronder Polen, werd bereikt. De tweesporen houden in dat landen zich inspannen voor een minimum belastingtarief van 15 procent voor grote bedrijven, maar ook met regels komen die dit soort bedrijven moeten weerhouden van het vestigen van hun hoofdkantoor in een land met een gunstig belastingklimaat.

Polen heeft dinsdag gezegd te vrezen dat het minimale belastingtarief te vroeg komt. Grote bedrijven sluizen hun winst doorgaans door landen met de meest gunstige belastingregels, zodat ze zo min mogelijk winstbelasting hoeven af te dragen. De regels die bedrijven daarvan moeten weerhouden worden niet gelijktijdig met het belastingtarief van kracht, stelt Polen.

De Franse minister van Financiën, Bruno Le Maire, reageerde ontstemd op de tegenstem van Polen. Hij zegt „absoluut niet overtuigd” te zijn van de Poolse argumenten. Volgens hem is er juist rekening gehouden met de zorgen van het land. In de Raad van de Europese Unie, waar Europese ministers met dezelfde portefeuille bijeenkomen, worden beslissingen op basis van unanimiteit genomen.