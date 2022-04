Hoe geoprofilers de politie helpen bij opsporing

Het klinkt als sciencefiction: geographic profiling. Het gebruikmaken van geografische data – zoals vluchtroutes of de plaats delict – om te kunnen bepalen waar een seriemoordenaar, serieverkrachter of pyromaan zich verschanst. Toch kan Bert Adriaens, geografisch profiler, moeiteloos tientallen voorbeelden noemen waarbij het werkte. De Westlandse bandenprikker, de pyromaan van ’t Zandt; elke simpele vraag herinnert hem aan een zaak waaraan hij meewerkte.

Ondanks de uitgebreide zakengeschiedenis telt het ‘geografisch recherche-adviesteam’ van de politie slechts drie leden. Bert Adriaens, die in 2003 begon, en Jan Winter en Cor Rademakers, die werden opgeleid door Adriaens en in 2018 toetraden. Adriaens wil graag uitbreiden: „Het is nodig.”

Voordat geografische daderprofilering bestond als aparte opsporingsdiscipline, was de ruimtelijke omgeving al belangrijk in recherchewerk. Spelden op landkaarten werden aan elkaar verbonden met een rode draad, zoekgebieden werden met cirkels aangeduid. Criminologen ontwikkelden de crime pattern theory: de plek van een misdaad is niet willekeurig maar zorgvuldig gekozen.

Ook werd de distance decay ontdekt: hoe verder een seriedader van huis is, hoe minder bekend de omgeving en hoe kleiner de kans dat hij of zij een misdaad begaat. Een dader pleegt zijn misdaden ook niet té dicht bij huis, uit angst herkend te worden.

Woonplaats berekenen

In de jaren negentig kwam geografische daderprofilering in een stroomversnelling. De Canadese criminoloog Kim Rossmo ontwikkelde een manier om de distance decay uit te drukken als algoritme. Plaatsen delict kunnen daarbij ingevuld worden in een formule om de meest waarschijnlijke verblijf- of woonplek van een misdadiger te berekenen.

Rossmo testte zijn formule op dossiers van bekende seriemoordenaars. De techniek bleek 77 procent effectief. Hij legde zijn formule vast in het computerprogramma Rigel. Dat verdeelt een landkaart in een grid van tweehonderd bij tweehonderd punten en rekent van elk punt uit hoe groot de kans is dat een misdadiger er woont. Geographic profiling als onderzoekstechniek was geboren.

Opsporing met een landkaart Hoe werkt het? Rood markeert de vermoedelijke verblijfplaats van een seriedader, op deze heatmap. Rechercheurs voeren de plaatsen delict van een seriemoordenaar, serieverkrachter, of pyromaan in in recherchesoftware Rigel. Op basis van een algoritme berekent het programma waar de dader vermoedelijk verblijft. Het resultaat: een kaart zoals deze. Zo wordt het zoekgebied verkleind en de kans op arrestatie verhoogd. Deze kaart is een voorbeeld, en hoort niet bij een daadwerkelijke zaak.

„Sommige mensen denken dat wij alleen maar data invoeren in de computer”, zegt Adriaens. Maar dat klopt niet. „Het principe is rubbish in, rubbish out. Als de data die je invoert niet juist zijn, dan heb je niks aan Rigel. We bezoeken eerst de plaats delict. En ik wil meer weten dan wat er binnen het afzetlint is gebeurd. Laat de dader lokale kennis zien? Welke richting ging hij uit? Waarom koos hij juist deze plek voor een verkrachting? Kan ik het misdrijf aan een ander delict linken?”

Daarna kijken ze of de software de analyse bevestigt, zegt Adriaens. „95 procent van het werk zit aan de voorkant. De software bevestigt of ontkracht alleen, en maakt het visueel.”

Daarnaast: een geoprofiel is een opsporingstechniek, nooit hard bewijs. „Wij lokaliseren waar een dader kan zijn, waardoor andere politietechnieken beter ingezet kunnen worden, zoals telecomgegevens, kentekencamera’s, patrouilles.”

Vliegende kiep

Toen Adriaens begon, was geoprofiling binnen de Nederlandse politie nog relatief onbekend. Tegenwoordig worden Adriaens, Winter en Rademakers bij steeds meer zaken betrokken. Adriaens: „Mensen die met ons gewerkt hebben, komen altijd terug.”

Hoewel twee van de drie geographic profilers vallen onder de recherchedienst in Limburg – de derde valt onder de Landelijke Eenheid – werken ze als vliegende kiep binnen de politie. Ze worden gevraagd voor zaken of bieden zich aan. Mond-tot-mondreclame leidt tot meer vraag.

Geografic profiling werd eerst alleen ingezet bij seriedelicten maar nu ook bij enkelvoudige zaken, zoals vermissingen. Hier wordt het algoritme niet gebruikt, daarvoor zijn niet genoeg data, maar komt het neer op ervaring en geografische kennis. Jan Winter vertelt over een moordzaak, waarbij de politie door camerabeelden wist in welke omgeving het lijk waarschijnlijk was achtergelaten. Ze wisten ook dat de dader cement had gekocht. Op basis daarvan moest het ‘geoteam’ „z.s.m.” aanwijzen waar het lichaam vermoedelijk gedumpt was. Het was van een brug gegooid, besloten ze. Dat is risicovol, maar de dader kiest waarschijnlijk de makkelijkste weg. Diezelfde dag werd het lijk met een sonarboot gevonden in een met cement gevulde koffer.

Zo’n „snelle klap” – waarbij geografisch recherche-advies op korte termijn wordt gevraagd – komt steeds vaker voor, zegt Adriaens. „Ook bij cold cases worden we meer gevraagd. Bij de zaak-Nicky Verstappen vroegen ze ons wat het beste gebied zou zijn om dna af te nemen.”

Cultuuromslag

„We kunnen nog veel meer doen met geo”, zegt Adriaens. „Met meer geografische profilers kunnen we eerder assisteren. En met een analistencursus kunnen we mensen opleiden om de juiste geografische vragen te stellen bij minder complexe zaken.”

Het is nog niet zeker of er een uitbreiding komt, „maar het is wel de ambitie”, zegt Danny Frijters, sectorhoofd van de recherchedienst in Limburg. Daar is ook een cultuuromslag voor nodig, zegt hij. Van oudsher worden zaken geleid door tactisch rechercheurs – die komen op de plaats delict, vergaren bewijs, doen telefoontaps en bepalen welke specialisten er nodig zijn. „Zoals Vledder en De Kock uit de tv-serie Baantjer”, legt Frijters het uit. Dat moet anders, vindt hij. „Specialisten moeten eerder betrokken worden bij zaken. Zo weten we vanaf het begin welke opsporingstechnieken nodig zijn, en worden zaken efficiënter opgelost.” De geoprofilers moeten daar een rol in spelen.

De vraag is: is het uitbreiden van het georecherche-adviesteam verstandig? Is dat het beste gebruik van een beperkt budget? De politie kampt al jaren met tekorten: aan personeel (zo’n 1.400 voltijdsbanen) en aan geld.

Jasper J. van der Kemp, een criminoloog die zijn proefschrift schreef over het verfijnen van geografische daderprofilering, lijkt uitbreiding „heel verstandig. Geografisch profileren is bij uitstek een opsporingstechniek waarmee andere middelen efficiënter ingezet kunnen worden. Ook kan het gebruikt worden om seriedaders eerder te herkennen. De recherche ziet zaken soms ten onrechte als enkelvoudig, waardoor middelen worden verspild.”

Over de cultuurverandering is Van der Kemp gematigd positief. „Als specialisten eerder betrokken moeten worden, moeten meer agenten verstand hebben van alle verschillende expertises binnen de politie, en weten bij welke zaken die nodig zijn. Dat vraagt bijna om een wijziging van de hele politieorganisatie.”