Oekraïne was grootste leverancier zonnebloemolie en mais aan Nederland in 2021

Vorig jaar was Oekraïne de grootste leverancier van ruwe zonnebloemolie en mais aan Nederland. 84 procent van de zonnebloemolie en 42 procent van de mais die Nederland dat jaar invoerde, was afkomstig uit het land. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag heeft gepubliceerd. Van de Europese Unie was Nederland in 2021 de grootste importeur van beide producten uit Oekraïne. In 2021 werd in totaal voor meer dan 2 miljard euro aan goederen ingevoerd uit het land.

15 procent van de zonnebloemolie die Nederland invoert uit Oekraïne, blijft hier, schrijft het CBS. Het grootste deel is voor verdere export, of voor export na verwerking in Nederland, bedoeld. De Oekraïense export van het product, de grootste in de wereld, is sinds de Russische inval in het land op 24 februari stil komen te liggen. In Nederland wordt het particulier vooral gebruikt om te braden of bakken, en door bedrijven als ingrediënt in margarine, koek, chips, frituurolie en cosmetica.

Ook ingevoerde mais uit Oekraïne is vooral voor doorverkoop bedoeld, schrijft het CBS. Bijna driekwart komt ofwel direct ofwel na verwerking in het buitenland terecht. 26 procent blijft in Nederland, en wordt gebruikt als grondstof voor veevoer voor kippen, varkens en koeien. Of de Oekraïense handel in mais net als die in zonnebloemolie volledig stil is komen te liggen sinds eind februari, is nog onduidelijk.

