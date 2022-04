Zelensky spreekt dinsdag VN Veiligheidsraad toe

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zal dinsdag de VN Veiligheidsraad toespreken. Dat heeft Zelensky in zijn dagelijkse videoboodschap aangekondigd. Hij zal het onder meer hebben over Boetsja, de stad waar massagraven en lichamen van gedode burgers zijn gevonden. Eerder op maandag bezocht de president de onlangs bevrijde stad.

„Het is waarschijnlijk dat de lijst van slachtoffers veel groter zal zijn wanneer de hele stad is doorzocht. En dit is nog maar één stad”, aldus Zelensky. Volgens de Oekraïense president hebben de Russische troepen „dingen gedaan die de plaatselijke bevolking zelfs tijdens de nazi-bezetting tachtig jaar geleden niet had gezien. De bezetters zullen hiervoor zeker verantwoordelijkheid dragen.”

Een onderzoek naar wat er in Boetsja is gebeurd is al geopend, stelde Zelensky. „Dit zal een gezamenlijk werk zijn van onze staat met de Europese Unie en internationale instellingen, in het bijzonder met het Internationaal Strafhof”, zei hij. „De tijd zal komen dat iedere Rus de hele waarheid zal vernemen over wie van hun medeburgers gedood heeft. Wie bevelen gaf. Wie de moorden door de vingers zag. We zullen dit allemaal vaststellen. En het wereldwijd bekend maken”.