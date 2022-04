Nog eens 10 miljard aan sancties

In een reactie op de Russische wreedheden in het Oekraïnse Boetsja heeft de Europese Commissie dinsdagmiddag een nieuw pakket met sancties gepresenteerd. Onderdeel van het zesdelige voorstel is een verbod op de import van Russische steenkool, zo maakte Commissievoorzitter Ursula von der Leyen bekend. Aan die handelsstroom verdient Rusland jaarlijks zo’n 4 miljard euro.

De Europese Commissie kwam de afgelopen weken al vier keer eerder met maatregelen die bedoeld zijn om de Russische economie een slag toe te brengen. Het pakket van dinsdag is echter het eerste waarin Europa zich richt op de Russische energiesector. Die beslaat, vooral door de uitvoer van olie en gas, meer dan de helft van de totale Russische export.

„Rusland voert een wrede, meedogenloze oorlog, ook tegen Oekraïense burgers”, zo stelde Von der Leyen in een toelichting via Twitter. „We hebben allemaal de gruwelijke beelden gezien uit Boetsja en andere gebieden waar de Russische troepen onlangs zijn vertrokken. Deze wreedheden kunnen en zullen niet onbeantwoord blijven.”

Naast het invoeren van steenkool wil de Europese Commissie ook de export van diverse groepen goederen aan banden leggen. Het gaat dan onder meer om drank, quantumcomputers, hout- en cementproducten en halfgeleiders – samen jaarlijks goed voor zo’n 10 miljard euro. Ook wil de Commissie dat Russische schepen straks niet langer mogen aanmeren in de EU-havens. Bij die sanctie wil Von der Leyen een uitzondering maken voor schepen die landbouwproducten, voedsel, humanitaire goederen en energie naar de EU vervoeren.

Een andere maatregel in het nieuwste pakket is een transactieverbod voor vier Russische banken op de Europese markt. Daarmee raakt onder meer de VTB-bank, de tweede grootste bank van Rusland, „volledig afgesloten van de markt”, aldus Von der Leyen. „Dit zal het financiële systeem van Rusland verder verzwakken.” Voor het nieuwe pakket maatregelen van kracht wordt, moeten eerst álle 27 lidstaten van de EU nog met het voorstel instemmen.

Extra pijnlijk

Het voorstel van de Europese Commissie komt twee dagen nadat schokkende beelden verschenen uit gebieden rond de Oekraïense hoofdstad Kiev, waaronder voorstad Boetsja. Nadat Russische militairen zich uit dat gebied terugtrokken troffen Oekraïense militairen en journalisten van internationale persbureaus tientallen lichamen aan op straat, in burgerkledij, de handen op de rug gebonden. Genocide, zo oordeelde de Oekraïense president Volodymyr Zelensky na een bezoek aan de stad.

Meteen daarop nam ook de roep om nieuwe sancties toe, al wilde de ene lidstaat daarin verder gaan dan de andere. Zo pleitte de Franse president Macron voor een verbod op de import van olie en steenkool, omdat dat „extra pijnlijk” zou zijn voor Rusland. Voor Duitsland was dat onbespreekbaar, zei minister Robert Habeck van Economische Zaken zondag op de Duitse televisie. Volgens hem zijn maatregelen gericht op de Russische energiesector pijnlijker voor de EU dan voor Moskou.

In het uiteindelijke voorstel krijgen beide landen een beetje hun zin: wel een verbod op steenkool, maar niet op olie. Al zou dat laatste er nog wel kunnen komen, zo waarschuwde Von der Leyen dinsdag. Volgens haar is nu alweer een nieuw pakket met maatregelen in voorbereiding, waarin ook de invoer van Russische olie aan banden wordt gelegd.

Mocht het dinsdag aangekondigde verbod op de invoer van Russische steenkool er komen, dan zal ook Nederland dat voelen, zo concludeerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2020 was 43 procent van de steenkool en bruinkool die Nederland importeerde voor eigen gebruik afkomstig van Rusland, ofwel 3,3 miljard kilogram.

Voor grootgebruiker Tata Steel, de staalfabriek in het Noord-Hollandse Velsen, gaat dat geen probleem worden, zo zegt een woordvoerder tegen persbureau ANP. Het concern had de leveringen uit Rusland al stopgezet en haalt de brandstof voor de hoogovens voortaan uit andere landen.

Nederland telt ook nog enkele kolencentrales voor het opwekken van elektriciteit. RWE, een van de eigenaren, laat aan ANP weten nog niet te willen reageren omdat Brussel vooralsnog geen ban heeft doorgevoerd. Ook bij branchegenoot Uniper wordt erop gewezen dat nog niet zeker is wat de Europese Commissie precies gaat doen.