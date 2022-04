Nazihaat geformuleerd als logistiek probleem

Tijdens het kijken naar docudrama Die Wannsee Konferenz drong zich de vergelijking op met Hamburger Lektionen (2006) van Romuald Karmakar. Hierin leest acteur Manfred Zapatka in een leeg decor twee haatpreken voor die imam Mohammed Fazazi in 2000 uitsprak in de Hamburgse Al-Quds-moskee. Hij stond in nauw contact met drie van de vier zelfmoordpiloten die verantwoordelijk waren voor de 9/11-aanslagen. Een kille, indrukwekkende reconstructie van de retoriek en de (religieuze) legitimatie van haat.

Zo bedient Die Wannsee Konferenz zich van de notulen die de secretaresse van Adolf Eichmann maakte tijdens de Wannseeconferentie van 1942, waar vijftien hooggeplaatste nazi’s in minder dan twee uur bespraken wat zij de ‘definitieve oplossing’ van het ‘Jodenvraagstuk’ noemden: de systematische moord op miljoenen Joden uit heel Europa.

Op wat fictieve opmaatjes en intermezzi na is de film een real time-reconstructie van wat er daar in die villa aan de Wannsee nog voor het ontbijt werd besproken: een ijzingwekkende weergave van het monsterachtige geweld van de nazibureaucratie, die haat vermomt als logistiek en infrastructureel probleem. Tegelijkertijd is elke enscenering tricky. Het blijft een interpretatie, en die vijftien acteurs aan die tafel in historische kostuums maken er een schouwspel van, hoe droog en ingetogen ze ook acteren.

Lees ook een interview met regisseur Matti Geschonneck over ‘Die Wannsee Konferenz’: ‘Er zaten geen monsters aan die tafel’

Historische films, zeker als ze pretenderen de feiten getrouw weer te geven, nemen de plaats is van herinneringen en getuigenissen, zeker 80 jaar na dato. Daarom is het belangrijk om je af te vragen of het wel kies is om deze bijeenkomst commentaarloos te dramatiseren. Spreken de feiten voor zich? Of is er ook visie nodig? Was Karmakars spektakelloze aanpak niet op z’n plek geweest? Voor context zorgt de Duitse omroep ZDF, die de film ter gelegenheid van de 80ste verjaardag produceerde. Op de website van de zender is een bijbehorende documentaire te zien. Je kunt ze het beste samen bekijken. Het belang van deze film is namelijk het gesprek na afloop.

Docudrama Die Wannsee Konferenz Regie: Matti Geschonneck. Met: Philipp Hochmair, Johannes Allmayer, Maximilian Brückner. In: 24 bioscopen ●●●●●