Multiculturele tovenaars versus wrede nazi’s in ‘The Secrets of Dumbledore’

De Fantastic Beasts-reeks moet geldmachine Harry Potter een tweede adem bezorgen. Hij speelt zich af in het verleden, in de wijde toverwereld van het Interbellum. Held is ‘magizoöloog’ Newt Scamander (Eddie Redmayne), een capabele Britse stoethaspel die fabeldieren redt.

In deel drie, The Secrets of Dumbledore, maakt de in diskrediet geraakte Johnny Depp als schurk Gellert Grindelwald plaats voor de Deen Mads Mikkelsen. Geen slechte invalkracht, maar van Depp als Pruisische Junker met slangenoog ging meer dreiging uit. Hij was een perfide populist die tovenaars verleidt met zoete praatjes; Mikkelsen is een arrogante nazi met tover-Gestapo.

We bevinden ons aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. Grindelwald maakt zich op voor een hitleriaanse machtsgreep als oppertovenaar. Zijn Teutoonse voorganger Anton Vogel (Oliver Masucci als Herman Göring-lookalike) effent het pad. Tegen deze Duitse combi komt een Angelsaksisch, multicultureel team in het geweer onder Scamander. De briljante professor Dumbledore (Jude Law) van Zweinstein, ooit minnaar van Grindelwald, stuurt het team aan als M in James Bond.

Regisseur is opnieuw David Yates, die zijn stempel op de toverwereld drukt sinds Harry Potter deel 5. Zijn camera glijdt en wervelt door sublieme natuur en schilderachtige decors, scènes vloeien in elkaar over, fantastische actie ontaardt soms in chaos. Na een gevecht over een baby-Qilin, een magisch hertje dat een sleutelrol speelt, denderen we van New York via Zweinstein naar Weimar-Berlijn en van martelgrot naar de Himalaya.

Fantastic Beasts is in problemen. Na een aardig debuut volgde het matige vervolg The Crimes of Grindelwald. Probleem was dat auteur J.K. Rowling die film overlaadde met personages, subplot en uitleg – omdat haar anti-racistische boodschap niet langer overtuigde in een toverwereld zonder gekleurde personages.

Nu zijn ze er dus wel, zwarte en Aziatische tovenaars. Maar in filmfranchises is het lastig een aflopende reeks terug te buigen. The Secrets of Dumbledore overcompenseert in eenvoud, wat ten koste gaat van consistentie. Grindelwald is anders, de gekwelde Credence (Ezra Miller), twee films lang opgepompt als hét geheime wapen tegen Dumbledore, blijkt een nat rotje. Zijn geliefde, Aziatische slangenvrouw Nagini, is opeens spoorloos en de politiek in de toverwereld is schetsmatig. Wat ziet iedereen in die louche Duitsers?

Dat je zulke vragen pas na afloop stelt is Yates’ verdienste: meeslepend is de film wel. Maar ook een beetje een hol vat: Fantastic Beasts oogt als een zwalkende supertanker in de greep van haastige koerscorrecties. Vijf delen zijn beloofd, mij zou het niet verbazen als het bij een trilogie blijft en Warner Bros dit fantastische beest uit zijn lijden verlost.

Fantasy Fantastic Beasts: The Secrets Of Dumbledore Regie: David Yates. Met: Eddie Redmayne, Jude Law, Mads Mikkelsen, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller. In: 153 bioscopen ●●●●●