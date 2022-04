Met financiële trucs kunnen oligarchen in Nederland makkelijk de sancties ontlopen

Het internationale telecomconcern VEON – het vroegere Vimpelcom – is eigendom van vier Russische oligarchen. Michail Fridman, Petr Aven, Alexei Koezmitsjov en German Khan staan op de Europese sanctielijst, wegens hun banden met het Kremlin. Het hoofdkantoor van VEON is op papier gevestigd aan de Amsterdamse Zuidas. Het bedrijf mag vooralsnog ondanks zijn Russische eigenaren vanuit Nederland zaken blijven doen. Beleggers aan het Damrak kunnen ook nog gewoon handelen in de aandelen van het beursgenoteerde bedrijf.

Hetzelfde geldt voor twee andere ondernemingen die in handen zijn van Fridman en zijn compagnons: supermarktconcern X5 Group en Amsterdam Trade Bank, beide eveneens om fiscale redenen in Nederland gevestigd. Ze worden vooralsnog niet geraakt door de sancties, bevestigt een woordvoerder van laatstgenoemde bank.

X5 en VEON hebben bij elkaar opgeteld voor 30 miljard euro aan vermogen in Nederland geparkeerd, becijferde Follow the Money onlangs. Dit vermogen blijft onder de huidige sancties ongemoeid. Van de tientallen miljarden aan bezittingen van gesanctioneerde Russen in Nederland is tot op heden slechts 516 miljoen euro bevroren.

Maandag benoemde het kabinet voormalig minister Stef Blok tot ‘sanctiecoördinator’. De VVD’er moet toezien op de uitvoering van sancties tegen Rusland en Wit-Rusland. Nederland kondigde ze een maand geleden aan samen met andere EU-landen, maar in de praktijk blijkt er niet veel van de grond te zijn gekomen. Het half miljard dat de overheid onderschepte, betreft vooral banktegoeden en financiële belangen die beheerd werden door een trustkantoor. Het meeste bezit bleef tot nu toe buiten beeld: zicht op Russisch vastgoed in Nederland is er bijvoorbeeld nog altijd niet.

In de brief die het kabinet maandag naar de Kamer stuurde, staat dat Blok „het toezicht en de handhaving van sancties” moet verbeteren „op terreinen waar dit nog niet is geregeld”. Het gaat onder meer om „het eigendom van bedrijven en niet-financiële dienstverlening” en „het oplossen van knelpunten in de naleving en handhaving van sancties”.

Doorsluisland

Dat is bepaald geen gemakkelijke opgave, want knelpunten zijn er zeker. De status van Nederland als doorsluisland van buitenlands kapitaal maakt het in de praktijk moeilijk om bezittingen in beeld te brengen, zeggen experts. „Wij zijn het land van de fiscale verdragen en financiële structuren: vennootschappen waar geld doorheen stroomt naar een land waar het gestald wordt, maar waar helemaal geen bezit in hoeft te zitten”, zegt Peter van Leusden, corruptie-expert bij Partner in Compliance en voormalig FIOD-onderzoeker.

In Zuid-Europese landen beschikken veel oligarchen over villa’s en boten. Die zijn gemakkelijker te grijpen, zoals maandag bleek uit de confiscatie van het superjacht van oligarch Viktor Vekselberg door de Spaanse politie. In Zwitserland stallen veel Russen geld op een bankrekening. Ook die zijn eenvoudiger te vinden. De Zwitserse autoriteiten bevroren al voor meer dan 6 miljard euro aan bankrekeningen van oligarchen.

Het achterhalen van de eigenaar van een in Nederland gevestigd bedrijf is daarentegen een stuk moeilijker. Het lijkt een simpele vraag: een ondernemer schrijft zich in bij de Kamer van Koophandel (KvK) en staat daarmee bij de overheid bekend als eigenaar. Maar veel Russisch geld loopt via allerlei brievenbusfirma’s. Die staan vaak op naam van trustkantoren die namens een Russische partij het bestuur over de Nederlandse bv voeren.

Vaak komt het geld bovendien niet rechtstreeks uit Rusland, maar loopt het via structuren met vennootschappen in bijvoorbeeld Luxemburg of Cyprus. De partij die bij de KvK als eigenaar geregistreerd staat, is lang niet altijd degene die uiteindelijk over het geld gaat. „Iemand kan een dochter of een neefje in het bestuur hebben gezet, maar in werkelijkheid zelf de beslissingen nemen”, zei sanctierechtadvocaat Yvo Amar hierover eerder tegen NRC.

Banken en trustkantoren zijn daarom wettelijk verplicht na te gaan wie de uiteindelijke eigenaar is, de zogeheten Ultimate Beneficial Owner (UBO). In 2015 besloot de EU dat lidstaten een register met ‘uiteindelijke belanghebbenden’ van ondernemingen en rechtspersonen moesten gaan bijhouden. In Nederland is dit register in 2020 gelanceerd. Voor bestaande bedrijven was er uitstel tot maart 2022.

Maar afgelopen maand bleek volgens het ministerie van Financiën dat nog geen 45 procent van de bedrijven zich had ingeschreven in dit register. Oftewel: van meer dan de helft van de vennootschappen in Nederland heeft de overheid geen idee wie erachter zit.

Gemakkelijk te omzeilen

Ook wanneer wel bekend is wie er uiteindelijk over het geld gaat, blijken sancties in de praktijk vaak gemakkelijk te omzeilen. De stelregel is: als een gesanctioneerde oligarch meer dan 50 procent van de aandelen in een bedrijf bezit, valt dat bedrijf onder de sancties.

Telecombedrijf VEON bewijst hoe eenvoudig oligarchen die regel ontlopen. Michail Fridman en enkele compagnons hadden tot 2016 een meerderheidsbelang in het bedrijf. Dat jaar – na een smeergeldschandaal rond het bedrijf en Europese sancties wegens de Russische inval op de Krim – brachten ze hun aandeel terug tot 47,9 procent, via hun Luxemburgse holding LetterOne.

Van de overige aandelen kwam 8,3 procent in de handen van een Nederlandse stichting, die volgens VEON eveneens in handen is van de Luxemburgse holding van Fridman en co. Het stemrecht tijdens aandeelhoudersvergaderingen ligt op papier bij de stichting, waardoor de Russen niet als meerderheidsaandeelhouders te boek staan. In werkelijkheid hebben ze achter de schermen een doorslaggevende invloed.

In supermarktconcern X5 hebben Fridman en zijn compagnons op papier een belang van 47,8 procent, maar het bedrijf is volgens het eigen jaarverslag wel effectief hun eigendom.Vooralsnog leidde dat niet tot het bevriezen van tegoeden. Het is de vraag of de nieuwe werkgroep onder leiding van Stef Blok wel tot actie overgaat.

Amsterdam Trade Bank

Bedrijven die op papier merendeels in handen zijn van gesanctioneerde Russen, worden ook niet automatisch getroffen. De Amsterdam Trade Bank is via een getrapte constructie voor 77 procent in handen van Fridman en zijn partners, berichtte NRC eerder. Maar omdat geen van de vier gesanctioneerde aandeelhouders in zijn eentje meer dan de helft bezit, ontloopt ook dit bedrijf de sancties.

„Er bestaat nog geen jurisprudentie over de vraag of je die percentages mag optellen”, zegt Ybo Buruma, advocaat bij Wladimiroff Advocaten. Volgens hem heeft de Europese Commissie „zeer recentelijk” besloten dat zulke percentages wel opgeteld mogen worden. De banktegoeden van ATB zouden binnenkort dus toch bevroren kunnen worden.

Nederlandse commissarissen ATB blijven aan

Lex Hoogduin, Ruut Meijer en Hans van Damme blijven aan als commissarissen bij de Amsterdam Trade Bank. Dat twee van de vier eigenaren op de EU-sanctielijst waren geplaatst, vonden zij eerder geen reden om op te stappen. Inmiddels staan alle vier de eigenaren op de sactielijst. Zij worden door de EU beschouwd als vertrouwelingen van Vladimir Poetin. Voormalig De Nederlandsche Bank-directeur Lex Hoogduin zegt „geen commentaar” te kunnen geven op de vraag of hij heeft overwogen te stoppen. Hans van Damme wil telefonisch geen vragen van NRC beantwoorden: „U heeft uw eigen bronnen.” Ruut Meijer bevestigt dat het drietal nog commissaris is. „Waarom dat zo is, is wat complexer dan dat je daar een, twee, drie antwoord op kunt geven.”

Ook het in kaart brengen van Russische vastgoedbezittingen blijkt lastig. Het Kadaster brengt in opdracht van Bloks werkgroep in kaart welke panden in bezit zijn van personen op de sanctielijst. Maar vastgoed dat op naam van een bedrijf staat – in de praktijk vaak het geval – blijft buiten beeld. „Daarvoor zijn we afhankelijk van anderen die ons erop wijzen naar welke vennootschap we moeten zoeken, dat is niet aan het Kadaster”, zegt een woordvoerder.

De KvK moet deze informatie gaan aanleveren, schreef het kabinet vrijdag in een brief aan de Kamer – maar die heeft vanwege het gebrekkige UBO-register in veel gevallen geen beeld van de uiteindelijke eigenaar.

Opsporingsdienst FIOD, onderdeel van de Belastingdienst, zou in staat kunnen zijn om de eigenaren van vennootschappen op te sporen. Maar welke rol de FIOD in de werkgroep van Blok krijgt, is volgens een woordvoerder nog onduidelijk: „Wij tasten in het duister.” Oud-FIOD-onderzoeker Van Leusden: „De uitvoering en het toezicht zijn zo versnipperd bij ministeries en andere instanties, dat iedereen maar een klein deeltje van de puzzel ziet.”

Om de optie van een grotendeels anonieme brievenbus minder aantrekkelijk te maken, kwam minister Kaag vlak voor het weekend met een wetsvoorstel waarin het trustkantoren verboden wordt om diensten te verlenen aan welke Russische klant dan ook – ongeacht of die op de sanctielijst staan of niet. De Kamers en Raad van State moeten zich er nog over buigen.

Sanctierechtadvocaat Amar noemt het „een behoorlijk paardenmiddel”. „Dat is echt met een kanon op een mug schieten. En vergeet niet: de overheid heeft ook jarenlang ons gunstige vestigingsklimaat gepromoot en geprofiteerd van de inkomsten die dit soort partijen Nederland boden.”