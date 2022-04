Leger Mali beschuldigd van ‘ergste bloedbad in tien jaar’

‘Gedurende de verschillende nachten - dat was wanneer de meeste moorden werden gepleegd - hoorde ik mensen fluisteren. ‘Oh god, ze hebben Hamidou of Hassan gewoon ter executie meegenomen’.”

„Terwijl ze een voor een naar de mannen wezen, zeiden ze in Bambara ‘Jij, opstaan! Jij, opstaan!’ Ze moesten een paar honderd meter lopen. En toen, Pa! Pa! Pa! Ik kon niet zien wie hen had geëxecuteerd, maar we vonden hun lichamen bij het ochtendgloren.”

Het zijn enkele van de getuigenissen die Human Rights Watch de afgelopen dagen verzamelde uit Moura, een stadje van ongeveer 10.000 inwoners in centraal Mali. Sinds 2012 wordt het West-Afrikaanse land verscheurd door geweld van jihadisten en andere gewapende groeperingen. Maar niet eerder zag de mensenrechtenorganisatie een „erger bloedbad” dan vorige week, schrijft zij in een dinsdag verschenen rapport. De daders zijn ditmaal geen jihadisten, maar het Malinese leger, bijgestaan door Russische ‘instructeurs’.

Veemarkt

Tussen de 200 tot bijna 400 mensen – de schattingen lopen uiteen – zouden vorige week zijn gedood bij een antiterreuroperatie van het Malinese leger in Moura, dat al langer onder quasi-controle van aan Al-Qaida gelieerde strijders is. Volgens bewoners met wie HRW sprak, waren enkele tientallen jihadisten op zondag 27 maart op de veemarkt van Moura toen de eerste helikopters met Malinese en „witte soldaten” neerdaalden en het vuur openden.

In de daaropvolgende dagen bleef het stadje omsingeld en gingen soldaten van deur tot deur. Honderden mensen werden daarbij opgepakt, hun huizen volgens HRW soms geplunderd, waarna zij in kleine groepjes zouden zijn geëxecuteerd.

In de versie van het Malinese leger, op vrijdag 1 april door hun afdeling voorlichting gedeeld, werden bij de „lucht-landoperatie 203 strijders van gewapende terreurgroeperingen geneutraliseerd en 51 mensen gearresteerd”. Maar volgens getuigenissen van dorpelingen, opgetekend door HRW en journalisten van de Franse kranten Le Monde en Libération, zijn in die vijf dagen vooral onschuldige burgers gedood.

„Sommigen die werden gedood waren echte jihadisten”, vertelde een van hen aan onderzoekster Corinne Dufka van HRW. „Maar veel anderen werden gedood simpelweg omdat zij door diezelfde jihadisten waren gedwongen hun broeken af te knippen en hun baard te laten groeien.” Veruit de meeste slachtoffers zijn Peul, nomadische herders die zich gemarginaliseerd voelen door de Malinese staat – iets waar de jihadisten behendig op inspelen bij hun rekrutering.

Verzuurde relaties

De beschuldigingen komen op een moment dat Franse en Europese troepen zich terugtrekken uit Mali na het leger er jarenlang te hebben ondersteund. De verzuurde relaties bereikten een dieptepunt toen de junta vorig jaar besloot de hulp van ‘Russische instructeurs’ in te roepen.

Volgens westerse inlichtingendiensten gaat het om huurlingen van de omstreden Wagner Group, een privaat militair bedrijf waarvan de eigenaar nauwe banden heeft met het Kremlin. Deze, op papier niet bestaande, firma wordt door de Verenigde Naties beschuldigd van het uitvoeren van executies, martelingen en verdwijningen in landen waar zij actief is, zoals Syrië en de Centraal Afrikaanse Republiek. Afgelopen december legde de Europese Unie sancties aan Wagner-individuen op.

De verhalen die nu uit Moura naar buiten druppelen, leiden opnieuw tot gealarmeerde reacties. EU-buitenlandcoördinator Josep Borrell liet maandag weten „zeer bezorgd” te zijn en dringt in navolging van de Verenigde Staten aan op een feitenonderzoek door MINUSMA, de VN-vredesmissie in het land.

Maar ook MINUSMA zélf ligt onder vuur. De 15.000 man sterke missie zit vooral in het noorden, maar heeft ook een basis in Mopti, op nog geen 50 kilometer afstand van Moura. Waarom grepen de blauwhelmen niet in?

„Dit is een gebied met een beperkte en zeer moeilijke toegang vanwege de bewezen aanwezigheid van extremistische groeperingen”, reageert een woordvoerder van de missie per e-mail. Ze wijst daarbij ook op de aanwezigheid van het leger. Inmiddels is MINUSMA een onderzoek begonnen, maar het is nog niet gelukt een team naar Moura te sturen, blijkt uit haar vervolgantwoord. „We staan in nauw contact met de Malinese autoriteiten om toegang te krijgen.”

