Topman Plus: ‘In de supermarktsector moet je nooit denken dat je veilig bent’

Terwijl de fotograaf haar camera erbij pakt, rangschikt Duncan Hoy nog vlug het schap met bananen. De rijpe, gele trossen legt hij bovenop, bananen die nog een beetje groen zijn, probeert hij te verstoppen. Zodra Hoy merkt dat ook de anderen dat zien, begint hij te lachen. De lezer moet natuurlijk wel de mooiste producten in beeld zien.

De topman van supermarktketen Plus is misschien niet opgegroeid tussen de levensmiddelen, inmiddels is de kruideniersmentaliteit er wel ingeslopen. Niet dat hij voortdurend stilstaat om producten recht te zetten, zoals bij zijn vorige werkgever Tesco gebruik was. Daar was een onberispelijke winkelinrichting „een soort obsessie”, zegt Hoy. „Er gingen verhalen rond over mensen die langskwamen en biljartballen in de vriezer legden. En als ze dan rolden, kreeg je op je donder.”

Het coöperatieve Plus is er ook de organisatie niet naar, zegt Hoy (48), een Brit die na bijna twintig jaar in Nederland vloeiend Nederlands spreekt. Natuurlijk wordt iedereen er blij van een aantrekkelijk ingerichte winkel, zoals de locatie in IJsselstein waar deze ochtend het gesprek plaatsvindt. Maar die aantrekkingskracht zit eerder in de producten zelf, en minder in het feit dat ze met militaire precisie zijn gerangschikt. Goed, gezond eten, met aandacht voor een verantwoorde herkomst – dat is waarvoor de klant volgens Hoy naar Plus komt.

Dus als de vaste klanten van Coop íéts merken als hun winkel straks verbouwd tot Plus heropent, dan is het waarschijnlijk dat, zegt Hoy. Een ruim aanbod aan producten van het eigen merk, waar Plus de laatste jaren meer werk van maakte dan Coop. En ook een ‘makerij’, die nu al in veel Plus-winkels zitten, waar dagelijks maaltijden en broodjes vers worden bereid.

Drie maanden geleden begonnen Hoy en zijn collega’s formeel met het samenvoegen van de twee supermarktketens. Toen rond de jaarwisseling eerst toezichthouder ACM en later ook de ledenraden instemden, konden ze eindelijk écht van start. De plannen waren er al langer: toen ze begin september werden aangekondigd, liepen de gesprekken volgens Hoy al ruim een jaar.

Het was een logische keuze, een combinatie van de enige twee coöperatieve supermarkten van Nederland. Alle 268 winkels van het groengekleurde Plus zijn in handen van 229 zelfstandige ondernemers, die samen de koers bepalen. Ook het oranje Coop is volledig in handen van zelfstandige ondernemers, die van de ruim 300 filialen ongeveer de helft zelf uitbaten.

Cv Van militair tot supermarktbaas Duncan Hoy (1973) diende in het Britse leger en ontdekte daarna bij advieskantoor McKinsey zijn liefde voor de detailhanddel. Na managementfuncties bij C1000, Jumbo en Tesco is hij sinds 2018 topman van Plus. Hoy woont in Doorn, is getrouwd en heeft drie kinderen.

Door samen verder te gaan onder de vlag van Plus, vormen beide organisaties opeens een keten van formaat. Met 10 procent marktaandeel zijn ze nu de nummer vier van Nederland, nét achter discounter Lidl, en op ruime afstand van Albert Heijn en Jumbo. De verwachting is dat de afronding van de fusie drie jaar gaat duren. Deze woensdag gaat in het Friese Heeg de eerste ‘omgebouwde’ Coop open.

Coop-winkels staan vast te trappelen. Hoe bepaal je wie eerst mag?

„Heeg was een winkel die al werd gebouwd, de opening was gepland. Dus die wil je niet eerst nog een paar weken als Coop openen. Ook zullen we het eerste jaar relatief veel ‘eigen’ filialen ombouwen. Veel ondernemers willen daar toch nog even de tijd voor nemen. Zo’n ombouw is pittig, en de ondernemer moet die investering uiteindelijk dragen. We werken aan een regeling om ze daarbij financieel te ondersteunen.”

Waar begin je, zodra de toestemming er is?

„Vóór die tijd doe je intern heel veel. Want dit is geen overname, maar écht een fusie. Dus iedereen moet zich er goed bij voelen. We hebben daarom veel tijd genomen om iedereen ervan te overtuigen dat dit niet alleen goed is voor de coöperatie, maar óók voor de losse ondernemer met zijn winkel. Zodra de goedkeuring komt, wil je als een raket gaan ombouwen. Dat kost de meeste tijd: je doet twee, drie winkels per week. Op centraal niveau ben je sneller klaar.”

En, mengt het al een beetje?

„Dat lukt niet van de ene op de andere dag. Voor een Coop-ondernemer betekent deze fusie iets anders dan voor de Plus-ondernemer. Maar we hadden laatst de eerste gecombineerde bijeenkomst, en dan is het niet dat je één hoek met groene stropdassen ziet, en één met oranje.

„Het helpt dat iedereen ziet waaróm we dit doen. Elke twee jaar verdwijnt er wel een supermarktketen door een fusie of overname. Daar is een reden voor: je hebt schaal nodig om te kunnen investeren. Onze markt verandert snel. Online boodschappen doen groeit, snel bezorgen is in opkomst, de logistiek wordt steeds meer gemechaniseerd. Dat vraagt om enorme investeringen. Als je niet de schaal hebt, krijg je dat niet rondgerekend.”

Dat zagen ze bij Coop natuurlijk ook. Maar wat is het moment dat je besluit: nu gaan we praten?

„Fred Bosch van Coop en ik kenden elkaar al goed van Superunie, onze inkooporganisatie. Dus het was geen grote stap om eens te gaan wandelen. Het was bovendien coronatijd, dus dat was ook verstandiger dan ergens afspreken. We hebben meerdere lange wandelingen gemaakt, en ontdekten dat we dezelfde visie hadden. Fuseren en met één merk verder: het Plus-merk.”

Na Emté en Agrimarkt in 2019 verdween vorig jaar supermarktketen Deen uit het Nederlandse straatbeeld. De hoeveelheid investeringen die nodig waren, deed de eigenaren besluiten het bedrijf te verkopen.

Waarom Plus?

„We vonden het allebei een sterker merk. Met onze schaal hebben we ons eigen merk kunnen ontwikkelen. We hebben veel geïnvesteerd in duurzaamheid. Plus eindigt elk jaar hoog in klantenonderzoeken. En de omzet per vierkante meter is bij Plus hoger, een belangrijke maatstaf. Dus dat was geen ingewikkeld gesprek.”

Het bijna 100 jaar oude Plus is een keten die, tussen het geweld van Albert Heijn en Jumbo en discounters Aldi en Lidl, slechts af en toe de landelijke publiciteit haalt. Dat komt volgens topman Hoy ook doordat de keten zich juist sterk richt op de regio. Doel is in de gebieden rond de winkels „superzichtbaar” te zijn. Niet de topman, maar de lokale ondernemer moet het gezicht van Plus zijn.

Het logo van Plus zal dus eerder op het shirt van een plaatselijke dan van een landelijke voetbalclub prijken. In de winkel is die verbinding met de regio ook zichtbaar. Ondernemers krijgen van het hoofdkantoor alle vrijheid streekproducten te verkopen. Zo liggen in de winkel in IJsselstein onder meer taartjes van de plaatselijke bakker Aelbers en regionaal speciaalbier.

Topman Hoy is niet iemand die de publiciteit opzoekt. Interviews geeft hij weinig. Binnen de supermarktsector geldt hij als een bestuurder met veel ervaring. Na zijn studie ging hij het Britse leger in, en diende bij missies in Bosnië, Kosovo en Oost-Timor. Via adviesbureau McKinsey rolde hij de boodschappen in: na C1000 werkte hij voor Jumbo en de Britse gigant Tesco. Sinds 2018 staat hij aan het hoofd van Plus.

Wat leerde u in het leger waarvan u nu nog profiteert?

„Ik ging het leger in om twee redenen: ik was jong en wilde avontuur, én ik wilde leren over leiderschap. Ik kreeg er de kans om dertig soldaten te leiden in moeilijke omstandigheden. Dat vormt je. Je leert kijken naar wat een team nodig heeft, en hoe jij als leider waarde toevoegt.”

Hoe beland je van daar in de boodschappen?

„Na het leger wilde ik een ander type baan. Ik wist alleen niet wat ik leuk zou vinden. McKinsey leek me een uitstekende manier om dat uit te zoeken. Ik kreeg er de kans om verschillende bedrijven te bekijken, van Shell en Aegon tot Unilever en Ahold. De supermarktsector vond ik enorm interessant. Ik heb psychologie gestudeerd, en daar ben je voortdurend bezig met de klant. Waarom koopt die iets? En waarom elders, en niet bij jou? Hoe kun je dat beïnvloeden?”

Bij C1000 zag u zo’n ombouwproces van de andere kant. Uw keten ging op in Jumbo. Hoe is dat?

„Ik werkte toen vier jaar bij C1000, en ik zag ook wel dat Jumbo een heel sterke formule was. Dus mijn rationele brein kon het begrijpen, maar het was best een reis om dat emotioneel te accepteren.”

Welke les neemt u mee naar deze fusie?

„Je moet héél veel aandacht hebben voor collega’s. Als de collega’s in de winkel het niet zien zitten, wordt het niks. Wat ik ook zag nadat C1000 werd overgenomen: er begint een onzekere periode. Je moet een nieuw hoofdkantoor inrichten, je wacht op toestemming. Al die tijd weten collega’s soms niet wat hun rol wordt in de nieuwe organisatie. Goed communiceren is dan éxtra belangrijk. Strategisch kan het allemaal heel logisch zijn, maar dat wil niet zeggen dat elk individu het op elk moment even rooskleurig ziet.”

Is Plus met 10 procent marktaandeel nu veilig?

„We zijn een serieuze speler, maar je moet in deze sector nooit denken dat je veilig bent. Ik geloof ook niet dat de consolidatie in de Nederlandse supermarktsector klaar is. We hebben zeker ambitie om verder te groeien.”

Er zijn geen andere coöperaties meer waarmee Plus kan fuseren.

„Het zal inderdaad een andere aanpak vergen. Maar dat wil niet zeggen dat we geen mogelijkheden zien.”

Heeft Coop ook eigenschappen die een aanwinst zijn voor Plus?

„Coop had een ander coöperatiemodel. Ze hadden een ledenvergadering met ondernemers én consumenten. In onze organen gaan wij nu ook plek maken voor consumenten. Het is nog te vroeg om te zeggen hoe precies, maar we zijn ervan overtuigd dat het een aanwinst is. Daarnaast krijgen we door de fusie met Coop nu ook veel winkels in eigen beheer. Dat zie ik ook als verrijking: het dwingt je een nog strakkere organisatie neer te zetten, want nu ben je zelf verantwoordelijk tot de laatste stap.”

Is het wellicht ook makkelijker om dingen te proberen? Omdat je niet eerst een ondernemer moet overtuigen.

„Je moet zelfstandige ondernemers niet zien als manco, maar als kracht. Bij ketens met veel eigen filialen ben je op het servicekantoor soms snel overtuigd van een idee en begin je gewoon. Als je eerst ondernemers moet overtuigen, wordt je idee echt getest. Gaat iets niet zoals je had bedoeld, dan hoor je dat metéén.”