Iedereen wil weer op vakantie, maar daar is Schiphol nog niet klaar voor

„Meer dan anderhalf uur wachten voor security”, klaagde een Nederlandse passagier vorige week op Twitter over de drukte op Schiphol. „Talloze mensen dringen voor. En apparatuur staat ongebruikt.”

Op dezelfde dag twittert een Spaanstalige reiziger: „Bedankt voor jullie inefficiency! Ik heb mijn vlucht gemist.” En een reiziger uit Hongkong: „Slechts twee balies zijn open voor de securitycheck. Lange rijen. Het vliegverkeer is terug en dat zou ook moeten gelden voor de capaciteit om passagiers af te handelen.”

Maar dat laatste is niet het geval. De dienstverleners op Schiphol hebben talloze vacatures. De grondafhandelingsbedrijven die passagiers inchecken en bagage verwerken. De beveiligingsbedrijven die de security bemannen. De schoonmakers die extra hard moeten werken om Schiphol ‘coronaproof’ te houden. Samen zoeken ze duizenden nieuwe medewerkers.

Uitgaven Vakantiegeld Uitgaven Nederlanders aan vakanties 2019: 22,0 miljard euro 2020: 10,3 miljard euro Waarvan vakanties naar het buitenland 2019: 18,3 miljard euro 2020: 7,6 miljard euro En vakanties in het binnenland 2019: 3,7 miljard euro 2020: 2,7 miljard euro Gemiddeld besteedde een Nederlander jaarlijks aan vakanties 2019: 1.542 euro (542 euro per vakantie) 2020: 864 euro (358 euro per vakantie) Een gemiddelde vakantie kostte 2019: 809 euro (buitenland); 216 euro (binnenland) 2020: 645 euro (buitenland); 160 euro (binnenland) Bron: CBS, Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2021, 2020

En dat merken de reizigers. De Amsterdamse luchthaven houdt er rekening mee dat op piekmomenten in de meivakantie (vanaf 23 april) meer reizigers van Schiphol willen vertrekken dan vóór de pandemie. Vliegreizen zijn populair, blijkt uit een rondgang langs grote touroperators in Nederland.

„Passagiers zullen in de meivakantie langer moeten wachten dan ze gewend zijn”, waarschuwt een woordvoerder van Schiphol. Ook de zomer wordt druk, maar hij weet nog niet hoeveel passagiers Schiphol dan kan verwachten.

De woordvoerder raadt passagiers aan niet eerder op de luchthaven te verschijnen dan noodzakelijk: twee uur voor vertrek van een Europese vlucht, drie uur voor een intercontinentale. „Anders zijn de incheckbalies nog niet open en sta je voor niks te wachten.”

Waarom doet Schiphol die balies dan niet eerder open? „Daar hebben we de mensen niet voor.”

Nieuwe chaos dreigt

Joost van Doesburg, campagneleider van vakbond FNV Schiphol, houdt zijn hart vast. Ook voor deze zomer vreest hij chaos bij de beveiliging en bij de afhandeling van passagiers en bagage door gebrek aan personeel. „Die chaos zorgt niet alleen voor overlast bij de passagiers. De medewerkers van Schiphol staan enorm onder druk, met stress en ziekteverzuim als gevolg en met gevaar voor de vliegveiligheid.”

In een FNV-peiling onder 252 medewerkers van dienstverlenende bedrijven op Schiphol zegt 85 procent dat er niet voldoende personeel is om de grote vakantiedrukte op te vangen. Veel medewerkers verwachten een hoge werkdruk en een hoog verzuim. Twee derde maakt zich zorgen over de veiligheid. En meer dan de helft van het personeel zegt het niet meer te accepteren als de werkdruk te hoog oploopt.

Naar aanleiding van de problemen in 2021 diende de FNV een klacht in bij de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De inspectie constateerde overtredingen van de Arbeidstijdenwet bij elf van de twaalf afhandelings- en beveiligingsbedrijven op Schiphol. Medewerkers draaiden diensten van meer dan twaalf uur per dag en werkweken van meer dan zestig uur.

Noodkreet

Van Doesburg: „Wij hebben nu een sector-cao afgesproken voor alle afhandelingsbedrijven, met een geleidelijke loonstijging in de komende jaren, maar daar hebben medewerkers op dit moment nog niet veel aan.”

Werkgeversvereniging WPBL wil nu niet ingaan op de noodkreet van de FNV. Voorzitter Michel van de Stolpe, tevens personeelsdirecteur van afhandelaar Swissport, benadrukt wel dat de situatie voor elk bedrijf in de sector verschilt. Wat FNV nu schetst vindt hij „zeker geen algeheel beeld”.

De dienstverlenende bedrijven op Schiphol proberen nieuw personeel te werven. Dat lukt tot nu toe onvoldoende. Een banenmarkt trok zaterdag enkele honderden belangstellenden.

Van Doesburg (FNV): „Voor ons is het helder: veilig en gezond je werk kunnen doen moet het uitgangspunt zijn. Als dat niet kan worden gegarandeerd, moeten er vluchten worden geschrapt.”