Hoogtijdagen van telefoonsekslijnen herleven in serie ‘Dirty Lines’

Bellen om te luisteren naar een kreunende vrouw die een erotisch verhaaltje vertelt, op een bandje, voor een vast tarief per minuut. Eind jaren tachtig van de vorige eeuw was porno nog niet zo makkelijk binnen te halen en ontstond er een big business rondom dit belconcept. De komische dramaserie Dirty Lines gaat over de opkomst van een van die bedrijven waar plotseling bakken met geld werden verdiend. Het verhaal volgt de opkomst van Teledutch, het eerste Europese bedrijf in telefoonsekslijnen. De broers Frank (Minne Koole) en Ramon Stigter (Chris Peters) runnen op geheel eigen wijze hun zaken vanuit een Amsterdams kantoor. Er wordt gefeest, gezopen en rondgecrost in veel te dure auto’s. Bij bordeel Yab Yum lopen de rekeningen op. Ondertussen komen 24 uur per dag telefoontjes binnen bij ouderwetse kastjes waarin vunzige praatjes worden afgespeeld.

Seks verkoopt, ook via de telefoon. „Omzet is winst, btw is vakantiegeld”, herhaalt de ongedisciplineerde Frank regelmatig. De meer calculerende Ramon pakt dat professioneler aan, al heeft hij ook zijn tekortkomingen. Het verhaal van de broers in Dirty Lines is losjes gebaseerd op de broers George en Harold Skene en hun bedrijf Teleholding.

De kijker wordt via het vrouwelijke hoofdpersonage Marly Salomon geïntroduceerd in de wilde wereld van Teledutch. De psychologiestudente, gespeeld door Joy Delima, krijgt in de serie een bijbaantje bij het bedrijf en ziet de groei van telefoonseks van dichtbij. De verschillende verhaallijnen worden gekoppeld aan de introductie van partydrugs xtc en de dancecultuur die ontstond in legendarische nachtclubs als de RoXY.

Heerlijk om te spelen

De hoofdrolspelers, allen twintigers, komen kort voor de lancering van de serie op Netflix bij elkaar om in dancemuseum Our House (bij club AIR) te vertellen over hun ervaringen. In de tijd waarin de serie zich afspeelt, waren ze nog niet geboren, maar de aankleding op de set was zo goed dat het volgens Minne Koole niet moeilijk was om zichzelf in zijn personage te verplaatsen. „Je kwam in een warm bad terecht”, vertelt hij tegen NRC in een kleurrijk hoekje van de club. „De kleding, de auto’s, alles was echt.”

Mark de Blok / Netflix

Koole speelt een man die graag een show maakt van het leven en veel aandacht weet te genereren voor zijn bedrijf. „De personages zijn vet aangezet, maar niet plat. Frank is een onzeker jongetje dat voor elke verleiding zwicht. Heerlijk om te spelen. Hij wil echt goed doen en maakt toch alles kapot.” Dit tot frustratie van zijn broer, gespeeld door Chris Peters. „Chris en ik kennen elkaar al lang en hij is in het echt ook als mijn broer. We kunnen ons doodergeren aan elkaar zoals broers dat kunnen. Chris is vanuit zichzelf meer een loltrapper, ik ben wat serieuzer en heb iets meer controledrang. In de serie is het omgedraaid.”

Abbey Hoes speelt Franks vrouw Anoek, iemand die ook te lijden heeft onder het onvoorspelbare gedrag van haar man. Koole probeert zijn rol authentiek te maken door voor het draaien op de set al in zijn rol te komen. „Realiteit en fictie een beetje laten blurren, dat helpt mij. Maar soms zei Abbey dan: wat the fuck doe je? Dan werkt het niet.” Hoes: „Ik ben dol op Minne. Omdat deze man zo’n knetter van acteur is, haalde hij wel een keer het bloed onder mijn nagels vandaan toen we een ruzie moesten filmen. Het werkte wel goed voor de scène.”

Vrouwelijk perspectief

De serie probeert met een eigentijdse blik naar het seksisme van die tijd te kijken. De schrijvers hebben de slimme keuze gemaakt om een vrouwelijk perspectief in de serie te verwerken via studente Marly. In de zes afleveringen richt Marly zich als verteller rechtstreeks tot de kijker, onder meer om uit te leggen hoe vrouwelijke lust amper werd besproken. „Dat vond ik ook belangrijk toen ik het script las”, vertelt Delima. „Zonder dat aspect was het alleen de kijk van toen geweest. Vrouwen die gleufdieren worden genoemd, dat soort dingen. Dat je in de serie een tegengeluid hoort, is heel tof. Het zit erin, zonder dat het belerend wordt. Want ja, het zijn de jaren tachtig. Toen wisten ze niets over de clitoris.”

In eerst instantie richtten de sekslijnen zich puur op heteroseksuele mannen, maar gaandeweg deden de bedrijven ook pogingen om andere doelgroepen te bereiken. Denk aan een gaylijn en een lijn gericht op vrouwen. Koole: „Die broers willen gewoon geld verdienen met seks, lekker makkelijk. Marly legt aan ze uit hoe breed fantasieën zijn en hoe complex lust is.”

Dirty Lines geeft een beeld van Amsterdam in een rauwere tijd, minder aangeveegd dan nu. „Het is een periode die binnen Nederland nostalgie oproept, maar ook internationaal”, zegt Peters. „Ik zie de sentimentele waarde, maar het is niet per se een tijd waarin ik zou willen leven. In Amsterdam zinderde het, er leek meer kans te zijn om jezelf te zijn. Al die vrijheid was er, maar je moest ook dapper genoeg zijn om die vrijheid te pakken. Want er kan ook van alles veranderen doordat je die vrijheid hebt. Dat is het gevecht wat mijn personage voert.”

Om de tijd zo authentiek mogelijk in beeld te brengen werd de RoXY zo goed mogelijk nagebouwd voor deze productie. Peters vond het bijzonder om op zulke locaties te staan, zeker midden in een pandemie (de serie werd in 2021 gefilmd). „Dan sta je op het Rembrandtplein te filmen in een vol Café Schiller; even terug in wat je zo miste. We hebben maandenlang gedraaid in de pandemie en we hebben eigenlijk geen vertraging opgelopen. Dat was echt ongelofelijk, want overal waren er filmsets die wekenlang stilgelegd moesten worden.”

Tijdens het filmen probeerden de acteurs niet te veel na te denken over het feit dat de serie via Netflix de hele wereld over zal gaan. Peters: „Je kunt je er niet echt een voorstelling bij maken. Tijdens het draaien ben je niet bezig met wie het gaat zien, je bent alleen bezig met elkaar.” Delima: „We zaten niet te schreeuwen: ‘Netflix! Netflix!’ Het voelde wel groots door alles eromheen, maar op de set voelde het gewoon klein en ongedwongen.”

Koole: „Het voelde veilig, samen met deze acteurs. We zijn van dezelfde generatie, hebben geen ego’s. We gingen er echt als clubje in. We begrepen elkaar.”

Dirty Lines is vanaf vrijdag 8 april te zien op Netflix