Hoe anders is de ander?

Oekraïners die taalles krijgen in een kerk in Nieuw-Lekkerland, líjken die op mij? Ik kijk goed naar ze, weggedoken in hun winterjassen – het is fris in de kerk. Ze laten me met grote ogen filmpjes zien van hun gebombardeerde stad – doorgestuurd door vrienden en familieleden die daar nog zijn.

Als ik ze zo zie zitten, de ogen vastgelijmd aan het scherm van hun telefoon, op zoek naar elke snipper nieuws over de verschrikkingen in hun thuisland, vind ik ze nog het meest op Syrische vluchtelingen lijken. Toen ik die veel sprak, in 2015, zaten zij precies zo. Ook zij lieten video’s van hun gebombardeerde steden zien. En een enkele foto van hun huis zoals het ooit was: met bloemen in een voortuin.

Wil je mijn huis in Oekraïne zien, vraagt een jonge moeder in de kerk, scrollend door haar fotogalerij.

Oekraïners worden ruimhartiger verwelkomd dan de Syriërs en de Eritreeërs. Syriërs en Eritreeërs waren óók welkom. Vele artikelen schreven we over loodsen vol matrassen, babywiegjes en kinderspeelgoed dat werd ingezameld door betrokken vrijwilligers. Leegstaande panden werden in grote haast geboend, taalklasjes opgestart.

Maar er was zeker meer weerstand. Gevoed door jarenlange haatcampagnes tegen de islam? Of vanwege de vele (jonge) mannen, geframed als testosteronbommen? Cultuurverschillen? Al hoor ik nu al de eerste verhalen over Oekraïners die vreemd lang douchen, het raam openzetten als de verwarming hoog staat en direct álle augurken opeten.

Hoe anders is anders? Als je op een camping staat tussen Hollanders in identieke Gore-tex windjacks, die filterkoffie drinken voor hun caravan, is die ene Chinees die ook op dat veldje komt staan absoluut de ander. Maar kom je diezelfde Chinees tegen in de jungle van Bolivia waar je net verdwaald bent, dan zul je hem tegen je aan klemmen van blijdschap. En ook beter leren kennen. Dan slijt de andersheid snel. Hoe anders de ander is, is nogal fluïde.

Zelf ben ik ook vaak een ánder. In het Marokkaanse badhuis, waar vrouwen keuvelend elkaars rug scrubben. In het Rotterdamse café waar vooral gasten met Surinaamse of Kaapverdische achtergrond komen. Ik voel me er thuis. In een Overijssels plaatsje waar ik weleens kom, drinken volwassenen élk weekend (veel) bier met vrienden die ze kennen sinds de middelbare school. Ik draag andere kleren dan de vrouwen daar, drink geen bier, zat er niet op de middelbare school. Toch voel ik me er volkomen geaccepteerd.

Nederland zit vol parallelle samenlevingen. Je hoeft er alleen maar in te stappen. Verschillen worden altijd kleiner als je elkaar leert kennen. Als je wordt toegelaten en omarmd zoals je bent.

Sheila Kamerman vervangt Gemma Venhuizen. Mail: s.kamerman@nrc.nl