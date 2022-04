Het bewijs dat de Tsjetsjeense leider Kadyrov echt in Oekraïne was is ver te zoeken

Eind februari in de Tsjetsjeense hoofdstad Grozny. Duizenden strijdkrachten scanderen imponerend „Allahoe akbar” en leider Ramzan Kadyrov belooft Kiev te gaan pakken. Het is het begin van een pr-campagne rondom de inzet van de Tsjetsjeense strijders in Oekraïne, die meer vragen oproept dan beantwoordt.

De Tsjetsjenen hebben een imago van onverschrokken vechters hoog te houden. Dat ze actief zijn en verschil maken in Oekraïne proberen ze te bewijzen met op verschillende socialemediakanalen geüploade video’s, waarop geschoten wordt, explosies klinken en burgers zogenaamd bevrijd worden. Onder de video’s is opzwepende islamitische muziek gemonteerd.

Maar niet alles ziet er even indrukwekkend uit. „De ongelofelijke strijd van de Kadyrovtsy tegen de stoplichten”, zetten Oekraïeners spottend bij een video. Vanachter een vrachtwagen schieten drie militairen vastberaden richting een stoplicht, waarbij onduidelijk is wat ze proberen te raken en of er wel iets te raken valt.

Voor de show?

De video’s roepen vragen op over de kwaliteit van de inzet. Wild, op een kluitje en zonder goed te mikken, schieten ze in het rond, waarbij het soms een wonder lijkt dat ze zelf niet gewond raken door hun eigen kogels. Tonen de video’s wel echte gevechten, zoals wordt geclaimd, of zijn ze voor de show opgenomen? Op een video zoeken de strijders dekking achter een pantserwagen, maar blijft de cameraman doodleuk staan – alsof er niets te vrezen valt.

Het summum van de Tsjetsjeense pr-campagne zijn de beelden van leider Ramzan Kadyrov zelf, die de indruk probeert te wekken dat hij echt héél dichtbij het strijdgebied is. Dit is propaganda gemaakt om het moreel van de Tsjetsjeense strijdkrachten te sterken, en tegelijkertijd de Oekraïners angst in te boezemen. Op 12 maart verschijnt er een video in een pro-Kadyrov-kanaal op Telegram waarin hij met een oranje ballistische bril op over een landweg voor een groep militairen uit loopt. Even later verschijnt er een tweede video waarin hij een groep militairen toespreekt. Geclaimd wordt dat dit in de stad Hostomel buiten Kiev is, maar de video is opgenomen in een kamer zonder ramen, wat betekent dat het overal zou kunnen zijn geweest. Daarna verdwijnt Kadyrov weer van de radar.

Kadyrov leidt zijn troepen in een op Telegram geüploade propagandafilm.

Duidelijkere video’s dat Kadyrov zich echt op of bij het slagveld bevindt, zijn niet gevonden. Maar op 20 maart verheugt de Tsjetsjeense leider zich met spiksplinternieuwe „buitgemaakte” Oekraïense militaire voertuigen. Op de achtergrond zijn de koepels van het Tsjetsjeense presidentiële paleis zichtbaar, meer dan 800 kilometer van de Oekraïense grens.

Helemaal duidelijk wat het team van Kadyrov met de video’s wil zeggen wordt het nooit. Wel duidelijk is dat de manier waarop ze zijn samengesteld niet bedoeld is om een accurate weergave van het strijdveld te geven, maar meer om een heldhaftig gevoel over te brengen, vandaar de muziek.

Averechts

Maar al die mythevorming kan ook averechts werken. Zoals bij de foto van Ramzan Kadyrov, biddend bij een benzinestation op 29 maart. Een Twitteraar beweert dat Kadyrov zegt op de foto vlakbij Marioepol te zijn en dus dichtbij de beslissende slag om de Oekraïense oostelijke kust. Het logo verraadt dat het een Russisch benzinestation is: Rosneft. Dat bedrijf heeft geen pompen in Oekraïne.

The head of Chechnya republic Kadyrov desperately wants people to think he is fighting in #Ukraine. First, he lied about being near #Kyiv when he was seen in Chechnya. Now he says is in Mariupol and posts this picture, not realizing, but there are no Rosneft stations in Ukraine. pic.twitter.com/8HaaePM9Vx — Anonymous Operations (@AnonOpsSE) March 29, 2022

Het bericht is afkomstig van een bijna 50.000 keer gelikete tweet die ‘benzinepomp-gate’ de wereld in bracht. Maar de claim, die hilariteit opwekt, lijkt niet te kloppen. Het beeld is een still uit een video geplaatst op een pro-Kadyrov-Telegramkanaal. Het onderschrift luidt: „een kort verslag van de reis naar Marioepol”. Over de video wordt dus niet beweerd dat deze in Marioepol is opgenomen, maar op de weg ernaartoe. Franse journalisten hebben het benzinestation weten te lokaliseren, het staat aan de snelweg M-4. Over die snelweg moet je als je uit Grozny naar de Russische stad Rostov aan de Don rijdt, ten oosten van Marioepol. Het zou dus kunnen dat Kadyrov richting Marioepol is gereden, alhoewel het benzinestation dat hij bezocht aan de kant van de weg terug naar het zuiden ligt.

Toch heeft de propagandareportage van Kadyrov’s reisje naar Marioepol zijn doel inmiddels al gemist. In de besloten Telegram-groep waar fans van de Tsjetsjenen alle filmpjes bij elkaar verzamelen klinkt teleurstelling van de beheerder: „Ramzan Achmatovitsj [Kadyrov] - we bewonderen je echt als onze leider, maar waarom hebben we deze vervalsingen nodig? We geloven allemaal in de kracht en moed van onze strijders. Maar sinds wanneer zijn er Rosneft-tankstations in Oekraïne?”

De beeldoorlog

De oorlog in Oekraïne is óók een strijd om de beeldvorming, waarin met foto’s, video’s en artikelen geprobeerd wordt de internationale opinie te beïnvloeden. Waar begint propaganda, hoe liggen de feiten? Aflevering 1: Wat weten we over Amerikaanse ‘biolabs’ in Oekraïne? Aflevering 2: Wat weten we over ‘Oekraïense soldaten die Russische krijgsgevangen beschieten’? Aflevering 3: Wat weten we over ‘Tsetsjeense strijders die meevechten met de Russen’?