Hertz koopt 65.000 elektrische auto’s bij Polestar

Autoverhuurbedrijf Hertz heeft een miljardendeal gesloten met autofabrikant Polestar voor 65.000 elektrische auto’s. Dat hebben beide partijen maandag bekendgemaakt.

Het precieze met de deal gemoeide bedrag is niet bekendgemaakt – maar de Financial Times becijferde op basis van de prijs van Polestar-auto’s dat het in ieder geval om miljarden gaat.

De komende vijf jaar neemt het Amerikaanse Hertz de auto’s af, die vooral te vinden zullen zijn op de Europese, Amerikaanse en Australische verhuurmarkt. De afspraken met Polestar komen boven op een eerdere deal eind vorig jaar met Tesla om de komende tijd 100.000 elektrische auto’s af te nemen.

De twee deals zijn een gevolg van de poging van Hertz om de vloot auto’s te elektrificeren. Op dit moment bezit het bedrijf zo’n 500.000 auto’s, vooral uitgerust met een brandstofmotor. Nu elektrisch rijden steeds gangbaarder wordt en het aantal laadpalen groeit, is het de bedoeling van Hertz om dit type auto ook steeds vaker aan te bieden aan klanten die een huurauto zoeken.

Ook voor Polestar, een spin-off van Volvo en de Chinese Volvo-eigenaar Geely, is de deal met Hertz belangrijk. In 2021 verkocht het in totaal zo’n 29.000 auto’s – dus ongeveer de helft van wat het nu aan Hertz gaat leveren.

De eerste auto’s die Hertz geleverd zal krijgen, zijn bedoeld voor de Europese markt. Op dat continent is de inburgering van de elektrische auto op dit moment het verst gevorderd.

Miljardeninvestering

De deal laat ook zien hoe opvallend Hertz uit de as is verrezen nadat het tijdens de coronacrisis faillissement aanvroeg. Het was een van de eerste grote slachtoffers van de pandemie, mede vanwege de zware schuldenlast. Maar twee private-equityfondsen, Knighthead en Certares, redden het bedrijf met een miljardeninvestering. Vervolgens kwam de markt voor huurauto’s onverwachts snel weer op het oude niveau, nadat reizigers in 2021 maar wat graag op vakantie wilden. Hertz kan op dit moment erg goede prijzen rekenen voor huurauto’s, het bedrijf staat er goed voor.

De vorige deal van Hertz, met Tesla, leidde tot veel aandacht omdat het nieuws ervoor zorgde dat Tesla even meer dan een biljoen dollar waard was. Inmiddels is de beurswaarde van het concern weer wat ingezakt. Polestar, dat zijn auto’s produceert in China, is voornemens in de nabije toekomst naar de beurs te gaan, in een fusie met een lege beurshuls.