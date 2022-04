Hallo ambtenaren, die thermostaat kan best wat lager

Zelf zit ik al weken thuis in het donker te werken om energie te besparen. Met drie truien aan, de thermostaat op vijftien, twee paar geitenwollen sokken en twee badjassen. Maar vanaf deze maand moeten we allemáál minder energie gaan verbruiken en rap een beetje.

Dat moesten we al heel lang met de klimaatcrisis, maar nu, met de oorlog in Oekraïne, helemaal. Met elke minuut die we langer douchen of verwarmen, spekken we de oorlogskas van Poetin.

Het kabinet is daar ook achter en kwam met een campagne onder de titel „Zet de knop om”. Als eerste, makkelijkste, slachtoffers zijn de ambtenaren gekozen, bij wie vanaf deze maand de thermostaat twee (!) graden lager gaat. Er is ook een website met tips voor de burger.

Toen ik ze las, dacht ik: amateurs. Tuurlijk bespaart het energie als je ‘de thermostaat lager zet’, ‘alleen ruimtes verwarmt waar je bent’ en ‘korter gaat douchen’, maar ik kreeg er een beetje een ‘hitteplan’-gevoel bij, zo van: ‘Draag lichte kleding als het buiten 45 graden is’ – hallo, dat kan écht nog wel wat ambitieuzer.

En dus bedacht ik de volgende aanvullende maatregelen. Zo moeilijk is het niet, mensen. Deze klus gaan we samen klaren.

1 Ontsla allereerst alle vrouwen, die kosten werkgevers handenvol geld aan energie. Vrouwen hebben namelijk gemiddeld minder spieren, kleinere organen en kleinere lichamen dan mannen. Daardoor produceren ze minder warmte – het verschil kan oplopen tot wel 35 procent! Daar kunnen we in deze kritische tijden echt geen rekening meer mee houden.

Zet ze liever thuis aan het werk. Dan kunnen de wasmachine en de droger eruit – ook allemaal energieslurpers – en blijven de vrouwtjes meteen warm. Moeten we nog wel even bekijken hoe we zonder vrouwen de zorg gaan organiseren, het land, het onderwijs, het bedrijfsleven, de overheid en de rechtspraak – maar dat komt vast goed.

2 Mannen hoeven sowieso niet verwarmd te worden op het werk, want die hebben ‘het nooit koud’ – dat zeggen ze tegen mij tenminste altijd. Millennials kunnen ook goed tegen kou, want die hebben geen geld voor verwarming thuis – dus die zijn er al aan gewend.

3 Breng de hartslag omhoog. Al jaren doen we niks anders dan rust en kalmte bewaren op kantoor – tijd om daarmee te stoppen. Zorg dus voor meer ruzie, meer affaires, meer woede, meer plezier, meer opwinding, meer blijdschap – alles waar de temperatuur van stijgt. In Italië staat ook nergens de verwarming aan, ook niet in de winter. Het lijkt mij helder hoe dat komt. Daar moeten we in Nederland ook naartoe.

4 Ga sporten op het werk om warm te blijven. Dus problemen tackelen, vliegende keeps, scrummen, kort op de bal zitten, balletjes opgooien, huddles, de lat hoog leggen, er met gestrekt been ingaan – ik had nooit gedacht dat jargon ooit nog eens nuttig zou zijn, maar dit is hét moment om alle sportmetaforen eens letterlijk te gaan gebruiken.

5 Schakel apparaten die je niet gebruikt uit, of beter, als je ze niet núttig gebruikt. Denk aan mensen die zitten te patiencen op het werk, of overbodige memo’s, beleidsplannen en richtlijnen zitten te tikken – zet hun pc uit en laat ze truien en sjaals breien voor hun collega’s. Mensen met fopbanen kunnen sowieso naar huis en gaan helpen met het huishouden en de kinderen. Dit is sowieso een prima tijd voor meer quality time met het gezin.

6 En doe het licht eens uit na werktijd! Overal zie ik ’s nachts nog kantoorkolossen als een kerstboom verlicht, wat is dat voor waanzin?!

7 Installeer liever overal bewegingssensoren. Nu zijn die er alleen op het toilet, waar ze het alleronhandigste zijn! Ben je net lekker bezig met je nummer twee, moet je weer uit je hokje om het licht aan te zwaaien – om gek van te worden.

Hang ze dan overal! Dat je ook van je luie reet moet komen om het licht aan te houden op je flexplek, in de kantine en tijdens de stand-up. Blijf je meteen warm. Ook handig in de zomer als de airco een vrieskist van je werk maakt.

8 O ja, en zet die vreselijke airco’s in de zomer eens tien graden hoger! Dat durf ik best een voordeel van de energiecrisis te noemen – dat in de zomer je vingers er niet meer afvriezen als het buiten boven de dertig graden komt.

9 Laat mensen wérken voor hun warmte of koelte. Dat de verwarming of de airco pas aan mag als het werk af is. Zie het als teambuilding. Dan hoef je ook niet meer naar een duur conferentieoord (over energiebesparing gesproken) – ik zeg win-win.

10 Herstel de kantoorinterieurs uit de jaren tachtig in ere. Dus weg met de grote, galmende, energievretende kantoortuinen en iedereen weer een eigen kamer, (vlekkerige) vloerbedekking, kleine raampjes, systeemplafonds en een centrale koffieautomaat in plaats van op elke verdieping een barista – wat denk je dat dat scheelt? Lelijke kantoren zijn bovendien ook veel gezelliger.

11 Maar het meest drastische advies, ik heb het er zelf ook moeilijk mee, is dat we onze lang gekoesterde dresscodes eens op de helling moeten zetten. We laten al ons decorum varen.

Denk aan het toestaan van de coltrui op kantoor (huil), de Mart-Smeetstrui (oef), het windjack over het colbert (aargh), witte leggings, korte broeken (help) en ja, daar istie dan, slik: het weer toestaan van de teenslipper op kantoor.

Wanhopige tijden vragen om wanhopige maatregelen, nood breekt wet, als we het doen, dan gaan we tot het gaatje.

Zit je op te letten, Rob Jetten?

Hoe was jouw week? Tips voor Japke-d. Bouma via @Japked op Twitter.

