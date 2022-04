Grammy-winnaar Roselilah: ‘In Amerika zijn artiesten altijd op zoek naar beats’

‘3 x Grammy Nominated, Multi Platinum producer’ staat er bovenaan de Instagram-pagina van Roshwita ‘Roselilah’ Larisha (25) uit Utrecht. En sinds de 64e uitreiking van de Grammy Awards, zondagnacht, is één van die nominaties ook verzilverd.

Het nummer ‘Family Ties’ van rapper Baby Keem en zijn neef Kendrick Lamar, waar Roselilah de beats voor produceerde, won de prijs in de categorie ‘beste rap-uitvoering’. In deze categorie krijgen ook de producers een officieel winnaarscertificaat voor hun bijdrage. Vorig jaar werd een album van Amerikaanse rapper 21 Savage waar Roselilah een nummer voor produceerde, ook al genomineerd voor een Grammy Award, toen in de categorie ‘beste rap-album’.

Naast Roselilah werkte ook de Nederlandse producer Tobias ‘Outtatown-’ Dekker mee aan ‘Family Ties’, dat dit jaar tevens genomineerd was voor een Grammy Award voor ‘beste rapnummer’. Roselilah was dit jaar voor het eerst aanwezig bij de ceremonie in Las Vegas waar de Grammy Awards werden uitgereikt.

‘Family Ties’ van Baby Keem en Kendrick Lamar, met productie van Roselilah:

Om zes uur op

„Bij een nominatie voor beste album is het lastig echt iedereen uit te nodigen die aan het album heeft meegewerkt,” vertelt de producer één dag na de Grammy-winst vanuit Las Vegas. „Dan komen alleen de artiesten. Ditmaal kon ik er gelukkig wel bij zijn.” Ze stond vanochtend om zes uur op, vertelt ze. Ze zette een eerste reactie op Instagram, waarin ze vertelt dat ze tranen van vreugde heeft gehuild en zich vereerd voelt „dat ik me de eerste Nederlandse vrouw mag noemen die ooit een Grammy Award in de rapcategorie heeft gewonnen.” Ze kan het nauwelijks geloven, vertelt ze aan de telefoon.

Lees ook: Jon Batiste grote winnaar op inclusieve Grammy Awards

„Voor mij was een baan van 9 tot 5 niks,” zegt Roselilah. „Studeren lag me ook niet, ik vond niets leuk. Alleen muziek maken. Ik dacht: laat me het gewoon proberen, dan kijk ik wel hoe ver ik kom. Om dan een paar jaar later een Grammy te winnen, voelt als een film. Ik hoop dat het voor andere producers in Nederland betekent dat ze ook risico’s durven nemen die het balletje laten rollen.”

Op de rode loper vertegenwoorde Roselilah Nederland met een outfit van Daily Paper en schoenen van Filling Pieces – onder meer in de hiphopscene erg populaire modemerken uit Amsterdam. „Mijn moeder moest al huilen toen ze zag wat ik aanhad,” zegt ze. „Het was zo gaaf. Je loopt binnen op de rode loper, ziet zoveel bekendheden die je alleen in clips ziet. We hebben Justin Bieber gezien, Lil Nas X. En Jack Harlow, daar had ik al contact mee dus het was chill hem even te ontmoeten.”

Van haar kamer naar Atlanta

Roselilah werkte mee aan diverse gouden en platinum albums en tracks. Al op jonge leeftijd ging ze op eigen houtje naar Atlanta om er te werken met artiesten. Ze ging van produceren op haar kamer bij haar ouders thuis, naar het grootste prijzenpodium in de muziekindustrie. „In Amerika zijn artiesten altijd op zoek naar beats. Social media is de key. Ik stuur gewoon privéberichten op Instagram en blijf het proberen tot ik een reactie heb. Mijn sterkste kant is denk ik dat ik heel kritisch ben op de beats die ik uitstuur. Ik heb nog niet echt een eigen sound. Ik pas mijn beats aan de artiesten aan.”

Lees ook: Hoe hiphopbeats uit Purmerend basis werden voor de wereldhit van Lil Nas X

Aan moderne rapnummers werken vaak diverse producers mee. Roselilah’s bijdrage aan ‘Family Ties’, een nummer dat opent met een stevige trapbeat en blazers en een aantal keer muzikaal het roer omgooit, stamt uit een ‘sample pack’ dat ze samenstelde, waarin ze door haar geproduceerde instrumentale fragmenten als pakket aanbiedt waarin artiesten en producers kunnen grasduinen.

„Het trompetgedeelte in het nummer is van mij en de drums daaronder heeft Outtatown geproduceerd,” zegt ze. „In december 2020 was er alleen nog ons deel met Kendrick erop. Toen zeiden ze dat ze met meerdere producers bezig waren. Uiteindelijk is Kendrick op een ander stukje geplaatst. Het eindresultaat is echt heel tof.” Dat Lamar op de track kwam waar ze aan werkte, was een grote verrassing zegt Roselilah lachend. „Toen ik contact kreeg met Keem, wist ik helemaal niet dat hij en Kendrick familie waren.”