Gert-Jan Segers’ idee voor de zaak-De Jonge

Deze week, donderdag, debatteert de Kamer over Sywert van Liendens mondkapjesdeal, en partijen voorzien een lastige dag voor Hugo de Jonge (Wonen, CDA). Staatsrechtelijk is minister Conny Helder (Medische Zorg, VVD) verantwoordelijk voor de zaak: zij spreekt namens het kabinet, De Jonge is afwezig. Maar nu de PVV het vertrouwen in De Jonge wil opzeggen nadat de Volkskrant appjes over zijn bemoeienis publiceerde, verwachten veel fracties dat De Jonge alsnog onder dwang naar de Kamer wordt gehaald. En dan, redeneren zij, is elke uitkomst denkbaar.

Toch is dit uit parlementair oogpunt een verrassend scenario. Want wat de deal met Van Lienden óók aantoont, is dat de Kamer sinds 2020 wel veel over corona heeft gedebatteerd maar weinig heeft gecontroleerd. Voor nieuwe feiten over die mondkapjesdeal had het parlement steeds de Volkskrant of Follow the Money nodig. Dus nu de Kamer op die kwestie wil terugkomen, kun je ook denken: is controleren niet veel beter dan wéér debatteren?

De mogelijkheid is er. Al in 2013 lanceerde Gert-Jan Segers (ChristenUnie) – toen lid van de oppositie, nu vooraanstaand coalitiepoliticus – het idee van de parlementaire ondervraging, waarbij „op korte termijn betrokkenen onder ede worden ondervraagd”. Zijn voorstel werd destijds met ruime meerderheid aangenomen; alleen de VVD was tegen.

Segers beargumenteerde dat een parlementaire enquête jaren voorbereiding vergt, en dat de Kamer alleen met zo’n hearing naar Brits en Amerikaans voorbeeld betrokkenen over actuele controverses onder ede kan horen. Het duurde even voordat alle formaliteiten geregeld waren, maar sinds 2016 beschikt de Kamer over het instrument.

En in deze kwestie is dat natuurlijk ideaal. De Volkskrant ontleende aan De Jonges app-verkeer dat hij zich met de Sywert-deal „actief bemoeide”, De Jonge laakte „de suggesties” van de krant, en verschool zich verder achter zijn opvolger en een lopend onderzoek (dat steeds wordt uitgesteld).

En voor alle vragen die dit oproept is veruit de beste oplossing, zeker nu De Jonge zelf heeft gereageerd: breng hem volgende week naar een zaal, zet er scherpe Kamerleden tegenover, en gril hem – hoe zit het nou? Ga niet af op wat hij zegt, controleer wat hij zegt. Zo doen ze dat in alle echte landen.

Bovendien: dit zou het kabinet worden van nieuw elan en een nieuwe bestuurscultuur, maar veel van wat we nu zien ruikt wel erg naar stokoude Haagse trucs: woordspel, op tijd spelen en Stef Blok benoemen.

Zo’n hearing is voor de oppositie ook eenvoudig af te dwingen. De coalitie moet bijna wel mee. Want je verwacht niet dat Gert-Jan Segers tegen een voorstel stemt dat precies past in het plan dat hij in 2013 met gemak door de Kamer kreeg.

Tom-Jan Meeus (t.meeus@nrc.nl; @tomjanmeeus ) schrijft elke dinsdag op deze plek een column.