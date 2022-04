Genieten van prachtige ballet-klassieker ‘Raymonda’ kan nu zonder ongemak

Over Rachel Beaujeans nieuwe Raymonda kan eindeloos worden getwist, maar het publiek kan er onbekommerd van genieten. Zonder ongemakkelijke gevoelens over het personage Adb al-Rahman.

Met de Raymonda van adjunct-artistiek leider en balletmeester Rachel Beaujean heeft Het Nationale Ballet een eigen, aangepaste versie gekregen van Marius Petipa’s ballet op de meeslepende muziek van Glazoenov uit 1898. Het ballet is ook visueel opgefrist: met eenvoudige, heldere lijnen in de decors en stijlvol kleurgebruik in de 450 (!) kostuums maakt ontwerper Jérôme Kaplan dat de gotiek van deze Middeleeuwse balletvertelling niet zo stoffig overkomt als in sommige traditionele versies.

De opfrisbeurt is ook politiek, vooral wat betreft het personage Abd al-Rahman, de Saraceense krijgsheer. In veel traditionele versies is hij een onbehouwen boeman, wiens wellustige begeerte in elke beweging te herkennen is. Zijn armen grijpen gretig naar de schone Raymonda of vliegen onbeheerst de lucht in, zijn sprongen zijn woest. Een toonbeeld van dreiging en het tegenovergestelde van zijn rivaal Jean de Brienne (hier Semyon Velichko), een lelieblanke kruisridder, die elegant en hoofs is in dans en gedrag. Hij behoedt zijn aanstaande voor een verschrikkelijk lot.

Boeman of galante aanbidder

In deze nieuwe versie portretteert Young Gyu Choi de Arabier Abd al-Rahman met veel flair als een galante aanbidder, vurig in zijn hartstocht maar nooit opdringerig. Zijn lijnen zijn langer, zijn energie blijft zacht en gecontroleerd – mét soli vol virtuoze tours en fluweelzachte sprongen, Chois specialiteit. Zijn traditioneel chaotische gevolg van rouwdouwers en doodsbenauwde slaven is geschrapt; het is nu een respectabele hofhouding. Iedereen zou de sympathieke, extraverte Arabier verkiezen boven de grotendeels afwezige Jean.

Beaujean heeft zich vrijheden veroorloofd met de overgeleverde choreografie maar laat de meeste soli intact. Maia Makhateli is prachtig en trefzeker in de vele verrukkelijke variaties van Raymonda. Ze mag epateren met precies spitzenwerk en subtiele armvoering, maar ook in pittige draai- en sprongseries. Gala-nummers als de sjaalvariatie en de ‘Hongaarse’ solo – met de piano die in cimbalomstijl speelt – danst zij muzikaal en zonder ostentatief vertoon. Haar spel is eveneens ingetogen; met een blik, een handgebaar, schildert zij het ontwaken van een zelfbewuste vrouw.

Verhaal zonder angel

Ook de overige 70 dansers leveren goede prestaties en Het Balletorkest onder leiding van Vello Pähn begeleidt het ballet in mooie tempi.

Als minpunten zouden de soms wat saaie eerste en tweede akte genoemd kunnen worden. Dramatisch confict is afwezig, zelfs de meest schematische vorm – bijvoorbeeld goed tegen kwaad, onmogelijke liefde – ontbreekt doordat Abd al-Rahman als een gelijkwaardige, bevriende edelman en dus aanvaardbare huwelijkskandidaat wordt gepresenteerd. Ook zijn islamitische achtergrond vormt geen probleem – toch raar in een Middeleeuwse setting. De angel is uit het verhaal getrokken. Abd al-Rahman blijkt ook opmerkelijk snel geïntegreerd in de cultuur van zijn geliefde. Tijdens de folkloristisch getinte, prachtig gedanste slotakte – de mooiste – de ‘Grand Pas Classique Hongrois’, schittert híj nu naast Raymonda in plaats van zijn rivaal Jean.

Over dit soort zaken kan natuurlijk eindeloos worden getwist, ook over authenticiteit van choreografie of de wenselijkheid van een radicalere bewerking, bijvoorbeeld zoals Mats Ek dat deed met grote klassiekers. Maar intussen hebben Beaujean en haar team een waardevol repertoirestuk afgeleverd waarmee Het Nationale Ballet voor de dag kan komen en waarvan een breed hedendaags publiek zonder gekromde tenen kan genieten.

Ballet Raymonda door Het Nationale Ballet. Gezien: 3/4, Amsterdam. Herhalingen t/m 23/4. www.operaballet.nl ●●●●●