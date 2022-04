Geen donaties meer aan politieke partijen van meer dan 100.000 euro

Politieke partijen mogen voortaan geen donaties meer aannemen van meer dan een ton. Dat heeft de Tweede Kamer dinsdag bepaald in een wijziging van de Wet financiering politieke partijen. Dit is een behoorlijke beperking voor partijen die in het recente verleden veel hogere giften van rijke weldoeners hebben ontvangen.

Zo kreeg D66 kort voor de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar een gift van 1 miljoen euro van IT-miljardair Steven Schuurman. Dezelfde ondernemer schonk 350.000 euro aan Partij voor de Dieren. Forum voor Democratie ontving een half miljoen van zakenman Maarten Ruijs. En ook het CDA kon net voor de verkiezingstijd rekenen op een donatie van 1,2 miljoen euro van ondernemer Hans van der Wind.

Lees ook: Wie is de ‘suikeroom’ van het CDA?

Deze donaties waren binnen de grenzen van de wet, maar het begon bij een aantal partijen toch te wringen. „Hoe kun je de schijn van belangenverstrengeling vermijden als je een gift van 1 miljoen aanneemt?”, vroeg onafhankelijk Kamerlid Pieter Omtzigt bij het eerste debat hierover in februari – Omtzigt was nog CDA’er bij de vorige verkiezingen.

Zowel GroenLinks als de SP diende een amendement in om een bovengrens op partijdonaties in te voeren – van 25.000 euro respectievelijk 100.000 euro.

‘Geen schimmigheid’

De kritiek tijdens de behandeling van de wetswijziging, die enkele weken duurde, was vooral gericht tegen D66. De partij die vorig jaar een grote overwinning boekte (24 zetels) liet lang in het midden of zij nou voor of tegen een maximering van partijdonaties was.

„Ik snap dat het voor D66 best pijnlijk kan zijn”, zei GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet bijvoorbeeld. „Maar hoe staat D66 er nou principieel in?” De woordvoerder op dit dossier van D66, Hind Dekker-Abdulaziz, zei dat transparantie in deze kwestie voor haar het belangrijkste punt is. De partij had zelf openheid gegeven over de donatie van een miljoen van Steven Schuurman. En van beïnvloeding op de politieke agenda van D66 was volgens haar geen sprake geweest. „Bij ons was het verkiezingsprogramma al vastgesteld. De lijst was vastgesteld. Niks is veranderd. Wat ons betreft was er dus geen schimmigheid”, zei ze in het debat.

Het amendement van SP-Kamerlid Renske Leijten om het bedrag van giften op „cumulatief 100.000 euro per gever per jaar” te stellen werd bij de stemmingen van dinsdag uiteindelijk aangenomen. Ook D66 stemde ermee in.

„We waren niet principieel voor- of tegenstander van maximeren”, zegt een woordvoerder van de fractie. „Wij vinden meer transparantie belangrijker dan de precieze hoogte van een grens.” Hoe kijkt de partij nu terug naar de gift van een miljoen euro van vorig jaar? „Dat was toen en is nog steeds volgens alle regels”, aldus de woordvoerder.

Subsidie aan lokale partijen

De Tweede Kamer nam dinsdag ook een motie aan van het CDA waarin het kabinet wordt opgeroepen een subsidieregeling in te stellen voor lokale politieke partijen. Die krijgen in de huidige wetgeving geen geld van het Rijk. Minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken, CDA) was niet per se tegen dit voorstel maar waarschuwde dat daardoor minder geld beschikbaar zou komen voor de landelijke politieke partijen.

De Tweede Kamer vindt dat de 10 miljoen euro subsidie voor lokale partijen uit een ander budget moet komen. Het kabinet zou die nieuwe subsidieregeling moeten opnemen in de nog in te dienen Wet op de politieke partijen.