Woning ingestort

Oldenzaal. Een vrijstaande woning in Oldenzaal in Overijssel is maandagochtend rond kwart voor tien volledig ingestort door een gasexplosie. Vier personen zijn daarbij gewond geraakt. Het gaat om een vader, moeder, dochter en een monteur. De slachtoffers liggen in het ziekenhuis, meldde burgemeester Welman tijdens een persconferentie maandag. De moeder, dochter en monteur zijn lichtgewond, de vader is zwaargewond, maar buiten levensgevaar. De ontploffing zou zijn veroorzaakt doordat bij het plaatsen van een laadpaal een gasleiding werd geraakt. Ook omliggende woningen raakten beschadigd bij de ontploffing.