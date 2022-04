Europese Commissie wil Hongarije korten op subsidies

De Europese Commissie maakt de weg vrij om Europese subsidies aan Hongarije te schrappen. Voorzitter Ursula von der Leyen heeft dinsdag volgens verschillende persbureaus aan het Europees Parlement bekendgemaakt een procedure in gang te zetten om Hongarije volledig of deels te korten op gelden uit de Europese begroting. Aanleiding voor de Commissie is de rechtstatelijke situatie in het land, waar de afgelopen jaren is getornd aan de onafhankelijke rechtspraak en journalistiek.

De premier die daarvoor verantwoordelijk was, Viktor Orbán, won eerder deze week de Hongaarse parlementsverkiezingen. Zijn nationalistisch-conservatieve partij Fidesz behaalde een meerderheid van de stemmen en blijft aan de macht. Orbán ligt in Brussel al langer onder vuur; Fidesz wordt beschuldigd van corruptie en de Commissie bekritiseert de premier ervan de persvrijheid af te breken.

Met het ontzeggen van subsidie doet Von der Leyen een beroep op het zogenoemde rechtsstaatmechanisme. Ze hoopt dat Hongarije een ander beleid gaat voeren, maar het is de vraag of Orbán zich iets aantrekt van de waarschuwing. In zijn overwinningstoespraak haalde hij uit naar de Europese instituties door te stellen dat Fidesz de „Brusselse bureaucraten” had overwonnen. De verkiezingszege was volgens hem zo groot dat deze te zien zou zijn „vanaf de maan, en zeker vanuit Brussel”.

Oekraïne-conflict

Ook de internationale actualiteit brengt Brussel en Orbán niet dichter tot elkaar. Hij is de enige EU-premier die weigert de Russische invasie in Oekraïne onomwonden te veroordelen. Orbán ageerde in zijn verkiezingscampagne tegen wapenleveranties aan de Oekraïense strijdkrachten. Ook stelde hij terughoudend te zijn met sancties om de Hongaarse economie niet te schaden. De Hongaarse leider houdt, in tegenstelling tot de oppositiepartijen, vast aan het standpunt geen kant te willen kiezen in de oorlog.

Naast Hongarije krijgt Polen ook al langer kritiek van de Commissie vanwege de omgang met rechters. Brusselse steen des aanstoots is de zogeheten tuchtkamer die in Polen is ingesteld om kritische rechters uit hun ambt te zetten, salaris te ontnemen en strafrechtelijk te vervolgen. Twee maanden geleden beloofde de Poolse regering om de tuchtkamer te ontmantelen om zo de Europese subsidie te kunnen blijven ontvangen. Dinsdag hield Von der Leyen zich op de vlakte over een besluit omtrent Polen; de voorzitter stelde dat de Commissie de situatie in Polen in de gaten blijft houden.