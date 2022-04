Europese Commissie presenteert vijfde sanctiepakket voor Rusland

De Europese Commissie heeft vanwege de wreedheden in het Oekraïense Boetsja versneld een vijfde sanctiepakket voor Rusland gepresenteerd. Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, kondigde het voorstel dinsdagmiddag aan. Als het aan Von der Leyen ligt, komt er onder meer een verbod op de import van Russische steenkool. De EU-lidstaten moeten de sancties nog goedkeuren.

De Europese Commissie zet in op een zesdelig pakket dat volgens Von der Leyen „scherper” is dan eerdere maatregelen. Volgens de Commissievoorzitter zullen ze de Russische economie „nog harder raken”. Door het importverbod op steenkool zouden de Russen 4 miljard euro per jaar mislopen.

Export- en transactieverboden

Daarnaast ligt een exportverbod voor onder meer hout- en cementproducten, drank, quantumcomputers en semiconductors van 10 miljard euro op tafel. Ook wil de Commissie een transactieverbod voor vier Russische banken op de Europese markt. Daarmee zou de VTB-bank, de tweede grootste bank van Rusland, mogelijk geraakt worden.

Bovendien wil de Commissie dat Russische schepen niet langer in EU-havens aanmeren. Bij die sanctie wil Von der Leyen een uitzondering maken voor schepen die landbouwproducten, voedsel, humanitaire goederen en energie naar de EU vervoeren.

Nog geen energieboycot

De Europese Commissie wil nog niet aan een volledige energieboycot voor Rusland. Vooral Oost-Europese lidstaten bepleitten de afgelopen weken een Russisch energie-embargo. Andere landen, zoals Duitsland, zijn sterk afhankelijk van Russisch gas en daarom ligt een boycot gecompliceerd.

Ook is binnen de Commissie gesproken over een invoerstop van Russische olie, een maatregel waar Frankrijk voor is, maar daarover is nog geen besluit genomen. Een andere sanctie die Von der Leyen dinsdag wel voorstelt is een Europese verbod voor wegtransporteurs uit Rusland en Wit-Rusland.

