Europa moet hard optreden tegen Hongarije

Toen ik zondagavond laat in een koude, troosteloze menigte in het centrum van Boedapest de Hongaarse oppositieleider Péter Márki-Zay zijn verkiezingsnederlaag hoorde toegeven, liep de Twitter-feed op mijn telefoon vol met beelden van vermoorde Oekraïense burgers in de stad Boetsja. Bij sommigen van hen waren de handen op hun rug gebonden. Naast een vermoorde vrouw lag een sleutelhanger met de gele sterren op de blauwe achtergrond van de Europese vlag. De Oekraïense verschrikkingen zijn duidelijk veel erger dan de Hongaarse ellende, maar beide zijn noodlottig met elkaar verbonden.

Timothy Garton Ash is hoogleraar Europese studies aan Oxford University.

Het is bittere ironie dat we juist nu horen van de ergste gruweldaden in de terreuroorlog van de Russische president Poetin tegen Oekraïne, op het moment dat Poetins naaste bondgenoot onder de EU-leiders, de Hongaarse premier Viktor Orbán, deels is herkozen omdat hij zijn eigen politieke voordeel met die oorlog heeft gedaan. Orbán profiteerde niet alleen van alle voordelen die hij al had ingebouwd in een zwaar gemanipuleerd politiek systeem, zoals geschuif met kiesdistricten en een overweldigende mediadominantie, hij won ook door de Hongaren voor te houden dat hij hen buiten deze oorlog zou houden – en dat hun verwarmingsrekening laag zou blijven dankzij zijn fijne gasafspraken met Poetin.

In zijn overwinningstoespraak somde de Hongaarse leider de ‘tegenstanders’ op die hij had verslagen. Onder hen de internationale media, de Brusselse bureaucraten en de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, die felle kritiek op hem had uitgeoefend vanwege zijn verzet tegen de wapenleveringen en de verdere sancties die Oekraïne hard nodig heeft. Hij vertelt ons dus precies wie zijn vijanden zijn – en vriend Poetin heeft zich gehaast om hem geluk te wensen met zijn fameuze overwinning.

‘Russen naar huis!’

Als de Hongaarse oppositiecoalitie van zes partijen onder leiding van Márki-Zay had gewonnen, zou Hongarije net zo’n trouwe westerse bondgenoot tegenover de Russische agressie zijn geworden als andere Midden-Europese landen – zoals Polen en Tsjechië – nu blijken te zijn. ‘Russen naar huis!’ joelde een aantal jongeren aan het einde van dat troosteloze oppositieprotest in Boedapest, teruggrijpend op een leus uit de tijd van de Sovjet-inval van 1956 in Hongarije. Toen ik om middernacht over een verlaten Heldenplein terugliep, dacht ik aan de jonge, schijnbaar idealistische Orbán die ik op diezelfde plek in juni 1989 zelf tot de terugtrekking van de Sovjet-troepen uit Hongarije had horen oproepen. Maar nu weigert de ouder geworden cynicus botweg westerse wapenleveranties via Hongarije om het Oekraïense leger te helpen de Russen naar huis te sturen. Ik ben benieuwd wat hij ziet als hij in de spiegel kijkt.

Een regering van de oppositie zou zich ook achter de Europese openbare aanklager hebben geschaard en zo de mogelijkheid hebben geopend tot vervolging van de goed gedocumenteerde corruptie bij het gebruik van EU-gelden. Ze zou de Internationale Investeringsbank eruit hebben gegooid, die volgens de oppositie nauwe banden met het bewind van Poetin heeft. En ze zou een begin hebben gemaakt met het moeilijke proces om van Hongarije weer een echte liberale democratie te maken.

Maar de Fidesz-partij van Orbán heeft weer een twee derde meerderheid behaald, waarmee ze naar believen de grondwet kan wijzigen. En welke honingzoete waarborgen ze ook mag geven in Brussel of Washington, ze zal het electorale autoritaire bewind – zoals het door politicologen wordt omschreven – in stand houden. Het Hongaarse politieke stelsel staat nu dichter bij dat van het niet-EU-land Servië – waar dit weekend eveneens een zege werd behaald door een andere electorale autoritaire nationalist, president Aleksandar Vucic – dan bij dat van een democratie als Frankrijk of Portugal. Orbán en Vucic zijn nauwe bondgenoten.

Propaganda

De oppositie had wezenlijke tekortkomingen. De zes partijen waren niet zo verenigd als zou hebben gemoeten en de voorman heeft duidelijk niet de kiezers buiten Boedapest weten te overtuigen. Al met al heeft de oppositie zelfs stemmen verloren, al won ze in de hoofdstad wel een paar kiesdistricten met één zetel. Maar dit was dan ook een verre van eerlijke verkiezing.

Zelfverklaarde ‘realisten’ zullen mogelijk beweren dat Brussel Hongarije met zachte hand moet aanpakken

Waar ik de laatste vijf dagen ook kwam, zag ik straten en metrowagons die op kosten van de overheid waren beplakt met de vaderlijke afbeelding van Orbán en daarnaast de slogan ‘Laten we de vrede en veiligheid van Hongarije beschermen’. Op een andere alomtegenwoordige poster stond een jonge moeder met kind en de slogan ‘Bescherm de kinderen’. Hiermee werd verwezen naar een regeringsreferendum dat tegelijk met de verkiezingen werd gehouden, met vragen als ‘Bent u voor geslachtsaanpassende therapie voor minderjarige kinderen?’. (Het referendum haalde niet de vereiste 50 procent aan geldige stemmen.) De staatsmedia brachten onafgebroken een pro-Orbán-verhaal, zoals ze al meer dan tien jaar doen, en probeerden in feite zelfs een tijdje de schuld van de oorlog in Oekraïne bij de Oekraïners te leggen. Márki-Zay kreeg op de staatstelevisie maar vijf minuten om het oppositieprogramma toe te lichten. Facebook werd volgepompt met betaalde reclame voor steun aan het bewind, waarmee dit platform eens te meer zijn eerloze hulp aan de vijanden van de liberale democratie bood in ruil voor vuil gewin.

Europees dilemma

Maar na de kwistige uitgaven aan belasting- en uitkeringscadeautjes om de verkiezingen te winnen, heeft de regering-Orbán EU-middelen nodig om een groot gat in haar financiën te vullen. Tenzij de EU bereid is om domweg te accepteren dat ze nu een autoritaire lidstaat heeft, moet ze eindelijk eens strenge voorwaarden gaan stellen aan de Europese geldstromen, die sinds lang een van de belangrijkste bronnen van Orbáns macht vormen. Dit betekent dat we de subsidies en leningen voor het herstel na de coronapandemie blijven inhouden, omdat een bewind dat feitelijk op het corrupte gebruik van EU-geld berust geen transparantie kan garanderen. Het betekent ook dat nu eindelijk het mechanisme moet worden geactiveerd dat bindende voorwaarden aan de rechtsstaat kan stellen en dat aanzienlijke hoeveelheden financiering uit de reguliere EU-begroting kan tegenhouden. (En wees niet zo onnozel om Hongarije veel geld te geven voor Oekraïense vluchtelingen die in werkelijkheid alweer naar andere landen zijn getrokken.)

Maar dit is het probleem. Na het jongste bewijs van het barbaarse gedrag van de Russische troepen in Oekraïne moet Europa zijn sancties tegen Poetin opvoeren. Toen Orbán vorige maand van de NAVO- en EU-top in Brussel terugkwam, stuurde zijn regering alle Hongaren die zich voor een coronavaccinatie hadden gemeld een e-mail waarin stond dat er ‘voorstellen op de agenda hadden gestaan waartegen de Hongaarse belangen moesten worden beschermd’. Zijn regering zou nooit toestaan dat er wapenleveranties aan Oekraïne via Hongarije zouden gaan, en evenmin dat er sancties werden opgelegd aan de 85 procent van het Hongaarse gas en 64 procent van de olie die uit Rusland komen. Als reactie op de gruweldaden in Boetsja roepen EU-leiders als de Franse president Macron nu op tot meer sancties, ook tegen Russische olie. Zelfverklaarde ‘realisten’ zullen mogelijk beweren dat Brussel Hongarije met zachte hand moet aanpakken om Orbán aan boord te houden in een gemeenschappelijk front over Oekraïne.

Europa moet nu hard optreden tegen de Russische vijand van buiten, maar ook tegen de Hongaarse vijand van binnen. Maar kan en wil het beide tegelijk? Ook dat is een dilemma waarvoor het diep geschokte Europa in dit duistere, ontmoedigende weekend is komen te staan.