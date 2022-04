‘Doe snel grondig forensisch onderzoek in Boetsja’

De aandrang om de lijken van gedode burgers op straat in het Oekraïense Boetsja zo snel mogelijk weg te halen en een fatsoenlijke begrafenis te geven is groot, want de aanblik is gruwelijk. Bovendien bleek dinsdag uit satellietbeelden dat sommige lichamen er al sinds 11 maart liggen, onthulde The New York Times. Dat laatste versterkt de verdenking dat Russische militairen verantwoordelijk waren voor hun dood. Zij bezetten Boetsja toen al.

Toch waarschuwen deskundigen voor te grote haast. „De politie moet het gebied meteen afzetten als een plaats waar een misdaad heeft plaatsgevonden en forensische deskundigen moeten zo snel mogelijk ter plaatse onderzoek doen”, zegt Robert McNeill, een gepensioneerde Schotse patholoog-anatoom die onder meer betrokken was bij de identificatie van doodgeschoten moslims in het Bosnische Srebrenica in 1995. „Sommige slachtoffers in Boetsja waren kennelijk geboeid toen ze werden gedood. Het is van het grootste belang dat zulke bewijzen bewaard blijven tot forensische experts ze hebben kunnen onderzoeken.”

Ook Fred Abrahams, die voor Human Rights Watch veel onderzoek naar oorlogsmisdaden heeft gedaan, onderstreept het belang van snel forensisch onderzoek. „Het is om redenen van menselijke waardigheid en volksgezondheid niet mogelijk de lichamen nog veel langer op straat te laten liggen”, zegt hij telefonisch vanuit zijn standplaats Berlijn. „Maar de slachtoffers moeten eerst zorgvuldig worden gefotografeerd, vooral hun verwondingen. Hadden ze hun telefoon nog bij zich en hun geld? Zulke gegevens kunnen allemaal van belang zijn voor eventuele latere processen.”

In Boetsja, sinds eind vorige week weer in Oekraïense handen, is ook een massagraf aangetroffen met tientallen lichamen. „Het Oekraïense leger moet dat bewaken tot deskundigen dat hebben kunnen onderzoeken’, aldus McNeill. Het Oekraïense openbaar ministerie verklaarde dinsdag dat er in totaal 410 lichamen van gedode burgers zijn gevonden in de omgeving van Kiev. Daarvan hadden de autoriteiten er tot dan toe 140 onderzocht. Volgens de Oekraïense openbare aanklager is er een team van vijftig mensen bezig met het onderzoek, bestaande uit politiemensen en functionarissen van justitie.

Bewijsmateriaal verdwenen

Of Oekraïne zelf over voldoende capaciteit beschikt om zo’n omvangrijk onderzoek goed af te wikkelen is niet duidelijk. McNeill meent dat het hoe dan ook verstandig zou zijn ook buitenlandse experts in te schakelen. „Bij voorkeur deskundigen die niet uit het Westen afkomstig zijn, dat zou de geloofwaardigheid van het onderzoek ten goede komen. Dat zou het moeilijker maken voor Rusland om het terzijde te schuiven.” Ook Abrahams vindt dat buitenlandse regeringen Oekraïne hulp bij het onderzoek moeten bieden. Dat moet wel snel, anders heeft het geen zin en is een deel van het bewijsmateriaal verdwenen.

Abrahams werd op zijn wenken bediend. Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, liet maandag via Twitter weten dat ze in een gesprek met de Oekraïense president Zelensky had aangeboden gezamenlijke onderzoeksteams te sturen. Zowel Europol als Eurojust zouden daarbij kunnen assisteren, aldus Von der Leyen. Eurojust kwam eind vorige maand al overeen met Oekraïne een team te sturen dat moet helpen bij onderzoek naar oorlogsmisdaden. Dat is inmiddels al aan het werk, meldt een zegsman van Eurojust.

Oekraïense onderzoekers hebben DNA-monsters genomen van alle onderzochte lichamen. Zulke gegevens zijn essentieel voor de identificatie van slachtoffers. Zelfs doden van lang geleden kunnen er tegenwoordig alsnog mee worden geïdentificeerd. Dat gebeurde voor het eerst op grote schaal in Srebrenica, vertelt McNeill. „Dat was misschien wel het meest succesvolle forensische onderzoek uit de geschiedenis.” Sindsdien heeft hij met die methode ook nog geholpen de identiteit te bepalen van zo’n 250 Australische en Britse gesneuvelde militairen uit een graf in Noord-Frankrijk uit de Eerste Wereldoorlog.

In Oekraïne zal de identificatie van de slachtoffers naar verwachting niet zoveel moeite kosten, ook omdat veel familie en bekenden uit de buurt nog leven. Het zal er de onderzoekers vooral om gaan de doodsoorzaak vast te stellen. Zijn ze van dichtbij neergeschoten en waar in het lichaam zitten eventuele kogels? Zijn die kogels tot bepaalde geweren te herleiden? Kan worden aangetoond wie de dader is geweest?”

Grote vissen

„Het zal moeilijk zijn Russische militairen in staat van beschuldiging te stellen”, voorspelt Abrahams. „En dat is nog moeilijker voor hun commandanten. Toch gaat het uiteindelijk niet om de kleine vissen maar om de grote. Wie gaf de bevelen? Maar zelfs als je als leider nooit zo’n bevel hebt gegeven maar niets hebt gedaan om zulke misdaden te voorkomen, kun je er als leider voor verantwoordelijk worden gehouden, zoals in het geval van Slobodan Milosevic”, zegt hij, verwijzend naar de Servische oud-president die uiteindelijk voor het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag terechtstond.

Wat de geloofwaardigheid van het onderzoek in Boetsja en andere plaatsen naar de mening van zowel McNeill als Abrahams niet bevordert, is al in dit vroege stadium over genocide spreken. Dat deed president Zelensky dinsdag bij een bezoek aan Boetsja. „Het is veel te vroeg om dat al te zeggen als het onderzoek nog maar net is begonnen. Als je dat wel zegt, speelt dat de Russen juist in de kaart”, zegt McNeill.

„We bevinden ons op een belangrijk emotioneel maar ook politiek moment”, stelt Abrahams. „Dit is een groot geopolitiek conflict, waarbij we juridische en politieke zaken zorgvuldig van elkaar moeten scheiden. Om dan meteen met dramatische woorden over genocide te komen, helpt niet.”