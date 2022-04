Denk bij extra geld voor Defensie ook aan burgerslachtoffers

Nederland trekt miljarden uit voor de modernisering van de krijgsmacht. Op verzoek van NRC mailden (oud-)militairen talloze ideeën om dat geld te besteden: het moet naar eigen militairen en materieel. Defensie moet echter ook investeren in de mensen die slachtoffer worden van de Nederlandse krijgsmacht.

Liesbeth Zegveld is advocaat en bijzonder hoogleraar Oorlogsherstel aan de Universiteit van Amsterdam.

Nederland heeft de neiging hard te lopen als er een verzoek komt deel te nemen aan een buitenlandse missie. Het is goed voor onze diplomatieke betrekkingen en het militair materieel kan worden gebruikt waarvoor het bedoeld was. Voor de missie in Uruzgan werd de pantserhouwitser het vliegtuig ingetakeld, want als we hem nu niet zouden gebruiken, wanneer dan wel? Als het materieel vervolgens (incidenteel) verkeerd wordt ingezet en er vallen slachtoffers, geeft Nederland als in een reflex niet thuis.

Defensie doet er het zwijgen toe en houdt de feiten zoveel als mogelijk achter. Als de slachtoffers volhardend zijn en Den Haag weten te bereiken, laat Defensie het doorgaans aankomen op een rechtszaak. Als je er zelf niet uitkomt, laat het dan maar door de rechter beslissen, is kennelijk de gedachte. Dat soort rechtszaken kan zich zomaar tien jaar voortslepen. Tel uit de kosten.

Interne richtlijnen

In 2014 werd Nederland unaniem veroordeeld door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens voor het nalaten van effectief onderzoek naar het doodschieten van een Iraakse burger in de provincie Al-Muthanna. Cruciale verklaringen waren in kluizen verdwenen, kogelresten in het lichaam van het slachtoffer waren kwijtgeraakt, enzovoorts. Het onderzoek kon tien jaar na dato niet meer worden overgedaan, maar je zou denken dat Nederland zich toen heeft gerealiseerd dat het in de toekomst anders moest.

Helaas. Er werd wel beterschap beloofd: interne richtlijnen moesten voor effectiever en onafhankelijker optreden van het OM zorgen. Maar als dat al iets heeft uitgehaald, is het verwaarloosbaar. Het ministerie van Defensie is en blijft de sturende kracht achter alle onderzoeken naar zijn eigen handelen. Ik hoef maar de incidenten bij Chora (Afghanistan) en Hawija (Irak) te noemen. Bij ieder van deze ‘precisie’-luchtbombardementen vielen minstens tachtig burgerslachtoffers te betreuren. De zaak-Hawija wist Defensie ruim vier jaar stil te houden tot het met de billen bloot moest dankzij het werk van onderzoeksjournalisten.

De eerste reflex van toedekken kan verschillende redenen hebben. Naïviteit: we zijn daar toch om goed werk te doen met de beste intenties. Superioriteit: onze krijgsmacht begaat geen fouten. Schaamte: de fouten zijn te erg om toe te geven.

Maar zonder enige twijfel wordt de neiging om falend optreden toe te dekken versterkt door het ontbreken van een onafhankelijk geïnstitutionaliseerd mechanisme dat oorlogsschade onderzoekt en afhandelt. Zolang daar geen mankracht en geld aan wordt besteed, zal het blijven: kop in de wind, hopen dat het overwaait, en als slachtoffers zich jaren later melden, een beroep op verjaring doen. Dit kan en moet beter.

Dat is overigens ook een investering in betrokken Nederlandse militairen. Want de slachtoffers die zij achterlaten, zijn ook voor hen traumatisch. Dat is wel duidelijk geworden uit de rechtszaken die door oud-Dutchbatters zijn aangespannen.

Internationale rechtsorde

Nu met de inval van Rusland in Oekraïne zijn we er weer als de kippen bij en hebben we het Internationaal Strafhof samen met andere landen gevraagd onderzoek te doen. Maar Nederland heeft weinig recht van spreken. Het zou goed zijn om ook zelf orde op zaken te stellen en het goede voorbeeld te geven.

Alles in het belang van de internationale rechtsorde, waaraan onze krijgsmacht volgens de Grondwet moet bijdragen. Het is bovendien niet denkbeeldig dat met de inval van Rusland in Oekraïne onze krijgsmacht binnenkort de Europese oostgrens moet gaan verdedigen. Het niet nadenken over hoe te handelen bij fouten zou een geldverspilling zijn waar Defensie al eerder van is beschuldigd. Nederland kan bij schendingen van het oorlogsrecht niet langer alleen naar anderen wijzen.

