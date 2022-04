Defensie in Europa: samen vechten, maar elke militair draagt het uniform van zijn eigen land

Drie dagen na de inval van Rusland in Oekraïne vertrok een C-17-transportvliegtuig van de militaire vliegbasis Eindhoven naar een Oost-Europees land, waarschijnlijk Polen. Aan boord waren 50 antitankwapens met 400 raketten, 200 luchtdoelraketten, 100 scherpschuttersgeweren met 30.000 stuks munitie – allemaal bestemd voor het leger van Oekraïne.

Deze C-17 is een bijzonder vliegtuig. Omdat het groot is en zware ladingen kan vervoeren. En omdat het met twee andere C-17-toestellen gezamenlijk eigendom is van maar liefst twaalf landen, waaronder Nederland. Die onderhouden en besturen samen de vliegtuigen.

Het vliegtuigpact wordt vaak genoemd als voorbeeld van defensiesamenwerking binnen het NAVO-bondgenootschap en de Europese Unie (EU). Dat komt misschien ook doordat het een van de weinige voorbeelden daarvan is. Want in de praktijk opereren landen vooral solo, ook Nederland. Dat leert de inkoop van munitie.

Als Nederland munitie nodig heeft, formuleert het zijn eigen eisen en specificaties. „Deels omdat wij vaak net wat andere wapens hebben dan buurlanden”, zegt een militaire-munitie-expert, die anoniem wil blijven. Even Hollands zijn de aanbesteding en het testen van proefmonsters. Als de munitie jaren later is geproduceerd, wordt die gecertificeerd volgens Nederlandse normen – wat een jaar duurt.

Dat gebeurt in elk Europees land zo, ook als de munitie precies hetzelfde is. En het gaat ook zo bij andere spullen, zoals kleding. Bij de aanschaf en ontwikkeling van grote en dure systemen zoals onderzeeboten verloopt het niet wezenlijk anders. Door deze versplintering worden volgens de Europese Commissie jaarlijks miljarden euro’s verspild. Betrouwbare cijfers ontbreken overigens.

Nu Nederland miljarden extra gaat besteden aan de krijgsmacht, wordt het dan ook hoog tijd om werk te maken van Europese samenwerking, schreef de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) begin maart. „De Belgen, de Noren, de Duitsers – allemaal gaan ze miljarden extra investeren”, zegt oud-diplomaat en AIV-voorzitter Henne Schuwer. „Voor een maximale bang for your buck, zoals dat heet, moeten de landen de koppen bij elkaar steken. Nederland moet nu op zoek naar makkertjes.”

Dromen van een grenzeloze markt

Nederland is daar al een tijdje mee bezig. De landmacht runt samen met de Duitse evenknie een tankeenheid en de marine is zo verbonden met die van België dat in de woorden van Schuwer „Belgische gezagsvoerders op Nederlandse schepen staan”. Maar er moet een schepje bovenop, vindt de AIV: meer samen inkopen en onderhoud plegen, meer samen oefenen en operaties doen. En met andere landen afspraken maken over ‘taakspecialisatie’: dus over wie welke taak doet of juist niet meer doet. Schuwer „Dit is het ogenblik.”

De boodschap lijkt in Den Haag wel aan te komen. In de defensienota over de besteding van het extra geld, die vóór de zomer verschijnt, komen meerdere passages over internationale samenwerking en specialisatie. Minister Kajsa Ollongren (Defensie, D66) zei dat onlangs in de Tweede Kamer en noemde vast enkele taken waar Nederland goed in is, zoals inlichtingen, cyber en de F-35-gevechtsvliegtuigen.

De vraag is alleen in hoeverre Nederland andere landen meekrijgt bij het samen inkopen en ontwikkelen van wapens. ‘Brussel’ droomt al langer van een grote, grenzeloze defensiemarkt en heeft daarvoor vorig jaar een goed gevuld EU-defensiefonds in het leven groepen. Tegelijkertijd loopt die ambitie al jaren vast op ideologische meningsverschillen over hoe ‘Europees’ de Europese defensie moet zijn. En op de weerbarstige praktijk, waarin nationale (economische) belangen vaak de doorslag geven. Een voorbeeld daarvan is het Nederlandse SMART-L-radarsysteem; ook al geldt dit als de beste in zijn soort, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben toch een eigen versie van deze radar op hun marineschepen.

De Nederlandse krijgsmacht zelf lijkt evenmin warm te lopen voor internationale samenwerking. Een oproep van NRC leverde vooral reacties op van burgers met banen in de logistiek en de ict, die veel zien in het ontwikkelen van Europese standaarden voor materieel en procedures. Een enkel idee in de mailbox komt van een militair, zoals dit: „Naar verluidt zijn er plannen om een Duits-Franse tank te ontwikkelen. Als dat gerucht correct is, moet Nederland daarbij aansluiten en voldoende exemplaren aanschaffen.”

Je kunt niet alleen de high-techdingen doen, terwijl andere landen het bloed leveren Niels van Woensel voorzitter Nederlandse Officieren Vereniging

Voor de militairen zit de pijn hem in het specialiseren, zegt Niels van Woensel, voorzitter van de Nederlandse Officierenvereniging. Omdat je dan bepaalde taken helemaal niet meer doet: „Daar zijn militairen geen fan van.” Allereerst om een principiële reden, zegt hij: „Het grondgevecht zorgt voor de meeste slachtoffers, dat zie je nu ook in Oekraïne. Je kan niet als Nederland alleen de hoog-technologische dingen doen, met F-35 en cyber, terwijl andere landen het bloed leveren.”

Daarnaast moet Nederland volgens Van Woensel cruciale kennis en vaardigheden in eigen land houden; ‘strategische autonomie’ heet dat. Nederlanders moeten onafhankelijk kunnen opereren en ook met anderen dan bijvoorbeeld Duitsers samen kunnen werken, vindt Van Woensel: „Dus samen met de Duitsers tanks kopen? Ja, maar we moeten wel de tanks zelf kunnen rijden en fysiek hier hebben.”

Zelfs het gezamenlijk inkopen en ontwikkelen van wapens kan wringen met de Nederlandse zeggenschap. Dat is te zien bij de vier fregatten die Nederland samen met België bouwt, zegt marine-expert Jaime Karremann van marineschepen.nl: „Eigenlijk is het budget te krap, vooral aan de kant van de Belgen.” Daarom wordt bezuinigd op de varende drones aan boord: „En dus op de vaartijd.”

Dat is jammer, vindt Karremann, en eigenlijk onnodig „Want de begrote 500 miljoen euro per schip is internationaal gezien niet duur.” Dat klopt, zegt Christiaan Meinen, een defensiedeskundige die een rapport schreef over Europese defensiesamenwerking. Daarin vergeleek hij onder meer de Europese fregatten. „Franse, Britse en Duitse fregatten kosten al gauw een miljard en zijn niet beter dan de Nederlandse. Deense fregatten zijn iets goedkoper maar ook wat minder goed.”

Een Britse Eurofighter in Italië

Dit toont volgens Meinen aan dat middelgrote fabrikanten goedkoper werken dan de omvangrijke conglomeraten in de grote Europese landen. Het slechten van nationale grenzen helpt juist die grote bedrijven, vreest hij: „Die zullen de middelgrote spelers opslokken en ons gaan opzadelen met te dure systemen.”

Wapensystemen worden ook niet goedkoper als één fabrikant die maakt voor meerdere landen, zegt Meinen. Want nationalisme drijft de kosten toch weer op. Zo is de Eurofighter, het Europese gevechtsvliegtuig, door verschillende landen gebouwd. „Die bestaat in verschillende nationale versies. Een Britse Eurofighter kan wel landen op een vliegveld in Italië, maar zonder zijn eigen grondmaterieel kan hij niet zomaar vertrekken.”

Nederland is ook niet vrij van nationalisme. In een Kamerdebat pleitte de SGP er vorige maand voor om bij de extra investeringen het Nederlandse industriebelang zwaar te laten meewegen. De VVD brak een lans voor de Nederlandse vrachtwagenbouw, onder de vlag van „strategische autonomie”. Met dat argument kan je volgens Karremann overwegen de bouw van de marineschepen naar Nederland te halen: „Die worden nu gebouwd in Roemenië, maar wel op tien kilometer van de grens met Oekraïne. Terwijl de scheepsbouw in Nederland maar iets duurder is.”

Militairen en experts zien vooral kansen bij het samen inkopen van spullen, zoals kleding. Of munitie. Waarom vertrouwt Nederland bij – zeg – Duitse munitie niet op de Duitse normen? „Om juridische redenen. Als er een ongeluk gebeurt met de munitie en die voldoet niet aan de Nederlandse normen, kan de Nederlandse staat aansprakelijk worden gesteld”, zegt de munitie-expert. Dat is op te lossen door wettelijk vast te leggen dat de Duitse norm hier ook geldt, zegt de expert: „Dat is een kwestie van politieke wil.”