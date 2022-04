De Jonge: deze week gestopt met gebruik van privémail

Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting, CDA) heeft dinsdag in antwoord op persvragen gezegd dat hij deze week is gestopt zijn privémailadres te gebruiken voor werkgerelateerde zaken. Reden is dat hij recent op werd gewezen dat dat bewindslieden „wordt ontraden”. Maandagavond onthulde de Volkskrant dat De Jonge zijn persoonlijke mailadres als minister van Volksgezondheid gebruikte voor communicatie met ministeriepersoneel over het coronabeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bevestigde dat nieuws dinsdag tegenover NRC.

De Jonge gebruikte zijn privémail naar eigen zeggen omdat hij het mailsysteem van het ministerie onhandig vond. „Dan wilde ik ‘s avonds een stuk nog even lezen, en kon ik niet in mijn mail,” zegt hij, waarbij hij vermeldt dat hij het wachtwoord soms vergat, of dat het soms verlopen was. „Of als ik een stuk van een speech wilde aanpassen – dat gaat in dat programma niet”, zegt hij, „maar het kan wel heel erg makkelijk op een iPad – ik hou van Apple”. Achteraf had hij het „niet moeten doen”, zegt de minister.

Vanwege onder meer veiligheidsredenen wordt bewindspersonen ontraden hun privémail te gebruiken voor werkgerelateerde zaken. Omdat hij zijn persoonlijke communicatiekanalen gebruikte als minister, is het mogelijk dat informatie over bijvoorbeeld het Nederlandse coronabeleid nu niet toegankelijk is voor burgers en journalisten, die die gewoonlijk via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) op kunnen vragen.

Donderdag gaat De Jonge in debat met de Tweede Kamer over zijn rol bij de mondkapjesdeal met Sywert van Lienden en de andere oprichters van de Stichting Hulptroepen Alliantie. Toen hij nog minister van Volksgezondheid was, zou hij volgens eerdere publicaties in de Volkskrant hebben aangedrongen op samenwerking met de mondkapjesondernemers bij een topambtenaar. Eerder ontkende hij altijd direct betrokken te zijn geweest bij de deal.