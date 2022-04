De beelden zijn gruwelijk. Maar de ogen sluiten is erger

Tientallen lichamen, vaak met de handen achter de rug vastgebonden. Een uitgestrekte arm, de rode nagellak tekent zich af tegen de zwartgeblakerde grond. Kinderen soms. Een burgemeester die spreekt van een massagraf, met meer dan 400 lichamen.

De beelden die dit weekeinde uit Boetsja kwamen zijn gruwelijk. Ze doen het ergste vermoeden over wat er mogelijk gaande is in de Oekraïense dorpen en steden die nog niet zijn verlaten door de Russische troepen. Waar vandaan de informatie schaars is – omdat de inwoners door de Russen zijn afgesloten van niet alleen water, eten en elektriciteit, maar ook van alle middelen om met de buitenwereld te communiceren.

Ook oorlog kent regels en het schenden daarvan is een oorlogsmisdaad. Het bombarderen van schuilplaatsen als het theater in Marioepol, de verkrachtingen van vrouwen, het executeren van ongewapende mannen, kan moeilijk anders worden gezien. Dit is het zonder onderscheid doelwit maken van burgers. Zoveel mogelijk bewijs zal moeten worden verzameld om niet alleen eenheden, maar ook leidinggevenden in staat van beschuldiging te kunnen stellen. Het Internationaal Strafhof doet al onderzoek.

De beelden zijn gruwelijk. Maar de ogen ervoor sluiten, is nog erger. De Europese Unie heeft dat té lang gedaan.

Want de voortekenen waren er al: Grozny (1999), Gori (2008), Aleppo (2016). De Russische president Vladimir Poetin liet ook in Tsjetsjenië, Georgië en Syrië ziekenhuizen bombarderen, schuilplaatsen van burgers. Met als enige doel het creëren van terreur en paniek onder de bevolking. Ook toen werd er gesproken over oorlogsmisdaden, werden vergelijkingen gemaakt met Dresden en Guernica – symbolen van de uitwassen van oorlog.

Een biertje drinken met Poetin kon toen al niet, Kan nu helemaal niet: er is geen enkele uitkomst van deze oorlog die normale zakelijke en politieke betrekkingen met deze Russische president nog mogelijk maken. Zolang hij aan de macht is, is een breuk met Rusland onvermijdelijk.

Zeker, de prijs die de Europese Unie daarvoor moet betalen, is hoog. Het zal niet genoeg zijn om de verwarming een graadje lager te zetten. De afhankelijkheid van gas en olie uit Rusland zal moeten worden afgebouwd. Nog een winter mét is moeilijk te verdragen.

Onmiddellijk van de import van Russisch gas afstappen, is voor sommige landen onmogelijk en stelt Europese leiders voor een duivels dilemma. Blijven zij Rusland betalen voor energie, in de wetenschap dat daarmee dit regime wordt gefinancierd? Of koppelen ze zich per direct los van gas en olie, in de wetenschap dat dan hun eigen bevolking hard wordt geraakt?

Tijdrekken in de hoop dat de oorlog overwaait, kan niet meer. Dat heeft Litouwen, dat als buurland van Rusland de dreiging eerder voelde, begrepen. Het bouwde jaren geleden de afhankelijkheid van Russisch gas al af, en kan nu zonder.

Na de oorlog de banden met Poetin aanhalen, om maar verzekerd te blijven van energie, kan ook niet meer. Wat is na Grozny, Gori, Aleppo, Marioepol en Boetsja de volgende stad waarvan de naam verbonden zal blijven aan Russisch geweld?

Het lijdt geen twijfel dat de Oekraïners voor hun leven vechten. Daarvoor zal de rest van Europa ook wat pijn moeten lijden.