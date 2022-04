Ik neem me al een tijd voor om niet meer elk gesprek af te sluiten met: „Hee, dankjewel, hè!”. Vooral op mijn werk lukt dat maar matig. Regelmatig bedank ik op die manier collega’s die eigenlijk mij belden met een vraag of een verzoek.

Op weg naar kantoor rijdt er in een smal straatje een auto over mijn voet heen. Nadat ik geconstateerd heb dat hij waarschijnlijk niet gebroken is en gegevens heb uitgewisseld met de chauffeur, fiets ik weg en roep ik: „Hee, dankjewel, hè!”. „Ja uh, graag gedaan”, hoor ik hem nog net zeggen.

