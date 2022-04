Bouwstenen maken voor een quantumcomputer kan nu ook fabrieksmatig

De eerste qubits van de lopende band zijn een feit. Deze bouwstenen voor quantumcomputers zijn voor het eerst geproduceerd met dezelfde massaproductietechnologie als de huidige computerchips. Het opschalen van de productie is een belangrijke stap naar een serieuze quantumcomputer.

Quantumcomputers zijn veelbelovend omdat ze dankzij quantumeigenschappen van qubits bepaalde berekeningen tegelijkertijd en dus supersnel kunnen uitvoeren. De belofte is dat ze in de toekomst bijvoorbeeld het gedrag van moleculen kunnen uitrekenen om zo het effect van bepaalde medicijnen te voorspellen.

Maar voor een quantumcomputer met noemenswaardige prestaties heb je al snel een miljoen qubits nodig. De meeste qubits waar onderzoekers wereldwijd aan werken, worden nu nog één voor één gemaakt in cleanrooms, stofvrije ruimtes, van onderzoeksinstituten. Dat gaat heel nauwkeurig, maar ook heel traag.

Qubits die geschikt lijken voor opschaling zijn zogeheten spinqubits, die bestaan uit een elektron dat gevangen is een soort kooitje gemaakt met halfgeleidermateriaal. „Onderzoekers schrijven al jaren dat deze qubits ideaal zijn voor opschaling omdat ze klein zijn en geproduceerd kunnen worden door de bestaande halfgeleiderindustrie die computerchips maakt”, vertelt Anne-Marije Zwerver van van het Delftse instituut QuTech. „Nu hebben we eindelijk bewezen dat dat waar is.” Hiervoor werkten QuTech-onderzoekers samen met ingenieurs van chipfabrikant Intel. Hun resultaten verschenen vorige week in het vakblad Nature Electronics.

Een koud kunstje

Om een spinqubit te maken, begin je met een quantumdot die dienst doet als kooitje. Quantumdot-structuren lijken erg op transistors die je vindt op een computerchip. Ze zijn beide gemaakt van het halfgeleidermateriaal silicium met daar bovenop piepkleine stukjes metaal waardoor elektrische stroompjes kunnen lopen. Door die overeenkomst leek het een koud kunstje voor ervaren Intel-ingenieurs om quantumdots te maken met hun massaproductietechnologie. Maar dit bleek minder eenvoudig dan gedacht.

De structuren zijn net anders dan die van transistoren en qubits zijn erg gevoelig. Het was de vraag of de ruwere, inflexibele massaproductiemachines in staat waren om deze precieze structuren te maken zonder het systeem te verstoren. Jarenlang pingpongden de Intel-ingenieurs en de QuTech-onderzoekers heen en weer met ontwerpen en prototypes van quantumdots. En nu is het gelukt. Met precies dezelfde machine die Intel gebruikt voor grootschalige chipproductie, hebben de onderzoekers qubits gemaakt. „En de kwaliteit ervan is vergelijkbaar met de beste qubits die we op dit moment in onze onderzoekslabs maken”, zegt Zwerver.

„Het is alsof we eerst met kalligrafie aan het schrijven waren en nu teksten kunnen printen”, vervolgt ze. „We waren in onze cleanrooms heel precies en flexibel in wat we kunnen maken, maar het ging traag. Met de industriële technologie zijn we sneller en het levert meer werkende qubits op. We zijn van hooguit twintig qubits naar tienduizenden per productieronde gegaan.”

„Het is een veelbelovende ontwikkeling”, zegt fysicus Carlo Beenakker van de Universiteit Leiden. „Ze hebben aangetoond dat massaproductie voor qubits mogelijk is. En dat is nodig voor een geloofwaardige quantumcomputer die meer is dan een speeltje. De volgende stap is om er daadwerkelijk mee te gaan rekenen.”

Duizenden losse qubits zijn geen quantumcomputer. Daarvoor moet je ze laten samenwerken en kunnen aansturen. Ook crashen deze qubits nog na een paar microseconden. „Onze volgende stap is twee of drie van deze qubits aan elkaar te koppelen om daar kleine quantumberekeningen mee te doen. Daarna moeten we dat opschalen naar meer”, zegt Zwerver. „Uiteindelijk willen we ook de aansturende elektronica efficiënter maken door het in te bouwen op de chip met de qubits.” Zo hopen de onderzoekers stapje voor stapje dichter bij een serieuze quantumcomputer te komen, met onderdelen van de lopende band van de huidige halfgeleiderindustrie.