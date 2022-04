Zhang Yimous nieuwe film is bijna nostalgisch over Mao’s China

In het dorre Noordwest-China ontsnapt Zhang (Zhang Yi) tijdens Mao’s Culturele Revolutie uit een werkkamp. Hij is geobsedeerd door de film Heroïsche Jeugd. Of meer: door het journaal vóór die film, waar zijn dochtertje een seconde in beeld is. Zhang moet en zal haar zien, maar weeskind Liu (Haocun Liu) heeft ook haar zinnen gezet op de film.

Lees ook een profiel over regisseur Zhang Yimou

One Second begint als actiekomedie waarin de ruwe, goedhartige Zhang en het sluwe weesje strijden om een filmblik. Arriveert de film zwaar beschadigd in een dorpshuis, dan wordt het een nostalgische ode à la Cinema Paradiso; het hele dorp slaat de handen ineen om de film alsnog te vertonen. Het maakt One Second tot een bijna weemoedige terugblik op Mao; Zhang is geen slachtoffer maar een querulant wiens lot ook een loutering is. Een braaf, kluchtig melodrama dat werkt omdat Zhang Yimous visuele flair en dynamiek nu eenmaal alles overwint.

Drama One Second Regie: Zhang Yimou. Met: Zhang Yi, Haocun Liu, Fan Wei. In: 42 bioscopen ●●●●●