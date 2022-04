Belofte van Mdou Moctar smoort in decibellen

Het is een genot om Mahamadou Souleymane gitaar te zien spelen. De frontman van de Toearegband Mdou Moctar uit Niger houdt er een uiterst bijzondere gitaarstijl op na. Hij hamert met de vingers van beide handen op de snaren en bereikt zo een veel subtieler effect dan de doorsnee rockgitarist. Zijn spel is razendsnel en funky tegelijk: redenen waarom Souleymane ook wel de Jimi Hendrix van Afrika wordt genoemd.

Mdou Moctars album Afrique Victime werd in 2021 internationaal verkozen tot een van de beste popplaten van het jaar. Maar wat een deceptie was het om de band live aan het werk te zien in de Amsterdamse Tolhuistuin. Na een fraai gitaarintro waarin Souleyemane zijn belofte bijna achteloos waar maakte, werd elke subtiliteit gesmoord in een doffe geluidsbrij. In de keiharde mix die vooral het bonkende ritme naar voren haalde gingen gitaarspel en zang ten onder.

Het leek Mdou Moctar vooral te gaan om een maximum aan acceleratie. Drummer Souleymane Ibrahim was de hoofdschuldige: hij wist een nummer binnen vier minuten op te schroeven van 114 naar 177 beats per minuut (ik heb het gemeten). In die jachtige omstandigheden ging alle nuance verloren en bleef er een soort opgefokt boogieritme over, dat een deel van het publiek tot wild dansen aanzette.

Mdou Moctar verkeert in een lastige spagaat tussen Afrikaanse sensualiteit en een verknipte visie op westerse rock waarin alles harder en sneller moet. Op een hartkloppingen veroorzakend tempo werd het repertoire er in iets meer dan een uur doorheen gejast. Zo jammer, want Mahamadou Souleymanes boodschap van gerechtigheid voor Afrika werd bedolven onder zinloze decibellen. Restte de vraag: wat maakte de muziek van Afrique Victime zo geweldig en waar ging het mis in de vertaling naar de livesituatie?

Rock Mdou Moctar. Gehoord: 4/4, Tolhuistuin, Amsterdam. Herhaling: 5/4, Effenaar Eindhoven, 17/4 Doornroosje Nijmegen. ●●●●●