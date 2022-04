Autisme: eerst de druppels, dan de zee

Toen The Reason I Jump: The Inner Voice of a Thirteen Year-Old Boy with Autism in 2007 uitkwam en later werd vertaald door de Amerikaanse auteur David Mitchell (Cloud Atlas), zelf vader van een zoon met autisme, werd het (auto)biografische relaas van de jonge Japanner Naoki Higashida een (wereldwijde) bestseller. Als persoon met non-verbaal autisme leerde hij van zijn moeder communiceren via de omstreden (want ‘sturende’) ‘gefaciliteerde communicatie’-methode. Sommige wetenschappers betwisten daarom dat hij echt de auteur van het boek is.

Die informatie is relevant voor de documentaire The Reason I Jump, die naar aanleiding van dat boek is gemaakt en vorig jaar de publieksprijs won op het Sundance-festival. Het is een film die vast en zeker een belangrijke rol gaat spelen in het begrijpen van autismespectrum-aandoeningen, net als eerder documentaires als Life, Animated (2016) of de Nederlandse tekenfilm Mind My Mind (2020).

De betrouwbaarheid van Higashida’s verslag doet ertoe: autobiografische verhalen worden snel voor waar aangenomen, zeker in filmvorm. Toch is het in deze film van minder belang. Acteur Jordan O’Donegan leest fragmenten uit het boek voor, maar er worden meerdere kinderen geportretteerd, van over de hele wereld. En ook hun ouders (onder wie David Mitchell) komen aan het woord.

„Kun je je voorstellen hoe jouw leven eruit zou zien als je niet kan zeggen wat je wilt”, vraagt de voice-over. Want de gedachten en woorden zijn er wel degelijk. Ze komen er alleen niet uit, tot frustratie van de kinderen. Vooral het verhaal van Jestina uit Sierra Leone is schrijnend. Zij draagt een dubbel stigma: als mensen al niet denken dat ze behekst is, minachten ze haar omdat ze met haar beperking later niet voor haar ouders kan zorgen.

The Reason I Jump maakt dat ontbreken van woorden zichtbaar, en via een indrukwekkend, niet altijd aangenaam sounddesign ook hoorbaar. Veel mensen met autisme zien eerst het detail en bouwen daar via patroonherkenning de wereld omheen. Eerst de waterdruppels en dan pas de oceaan, een terugkerend beeld in de film. Eerst de lichtreflectie en dan pas het voorwerp, eerst de klank en dan pas het verhaal. Onze intuïtieve, directe herkenning is voor deze autistische kinderen noeste arbeid.

Het maakt deze film zeer ontroerend. Je hoopt dat hij je nader tot iets brengt wat altijd frustrerend ongrijpbaar zal blijven. Omdat het gaat over de wijze waarop we de wereld waarnemen, beschrijven en delen.

Documentaire The Reason I Jump Regie: Jerry Rothwell. In: 28 bioscopen ●●●●●