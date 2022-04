Aantal positieve coronatests blijft dalen, minder testafspraken

Het aantal positieve coronatests blijft verder dalen. Dat blijkt dinsdag uit de weekcijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Tussen 29 maart en 5 april werden 135.073 positieve tests geregistreerd, een daling van zo’n 42 procent ten opzichte van de week ervoor. Ook daalde het aantal afgenomen tests flink: van 331.247 tussen 22 en 29 maart, naar 220.512 in de afgelopen week. Het aantal positieve tests daalt al een aantal weken achter elkaar en ligt nu op het laagste niveau van dit jaar.

Mogelijk komt het dalende aantal afgenomen tests doordat het kabinet heeft aangekondigd dat Nederlanders vanaf 11 april niet meer naar de GGD hoeven na een positieve zelftest. Ook wordt het aantal GGD-teststraten teruggebracht. De oproep blijft voorlopig wel nog bij een besmetting in isolatie te gaan.

Tussen 22 en 29 maart registreerde het RIVM nog ruim 220.000 positieve coronatests. In de week ervoor, tussen 15 en 22 maart, waren dat er zo’n 313.000. Halverwege maart was het aantal positieve tests per week nog meer dan 400.000 – na een stijging na carnaval. Het meest recent berekende reproductiegetal is 0,79, nog lager dan dat van half maart. Dat betekent dat honderd besmette mensen gemiddeld 79 anderen besmetten. Het reproductiegetal ligt onder 1, wat betekent dat de verspreiding van het virus op zijn retour is.

Op de Nederlandse intensive cares werden in de afgelopen week 81 coronapatiënten opgenomen, van wie 63 vanwege hun Covid-19. In de week ervoor waren dat nog bijna honderd patiënten. Ook werden er bijna driehonderd coronapatiënten minder opgenomen op de verpleegafdelingen. Iets meer mensen overleden in de afgelopen week aan de gevolgen van Covid-19: 113, ten opzichte van 104 in de week ervoor.

Lees ook: ‘Samen’ is het kernwoord in Kuipers’ langetermijnstrategie voor corona