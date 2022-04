Zelden duurden de laatste loodjes bij een IPCC-raport zo lang als nu

Drie dagen later dan gepland was zondagavond eindelijk ook het derde, laatste deel van de IPCC-rapporten voltooid. Deze keer ging het over scenario’s om klimaatverandering te voorkomen. Zelden duurden die laatste loodjes zo lang.

De onderhandelingen waren een logistieke nachtmerrie: met dertig auteurs en vierhonderd delegatieleden uit zo’n honderdnegentig landen vanuit ongeveer alle tijdszones van de wereld per videoverbinding een akkoord bereiken over de samenvatting van een ingewikkeld wetenschappelijk rapport.

Vooraf was al besloten om er tien dagen voor uit te trekken, terwijl de klus in het verleden meestal binnen een week was geklaard. Er waren drie dagelijkse sessies van twee tot drie uur. Voor de Europese deelnemers vonden die plaats in de ochtend vanaf een uur of vijf, in de middag of tot diep in de avond. En dan hadden ze in Europa nog geluk, want een van de voorzitters van de onderhandelingen, die bij de meeste sessies aanwezig moest zijn, zetelde in Londen.

Ver in blessuretijd

Toch kwam het niet alleen door de ingewikkelde logistiek dat de onderhandelingen zo ver in blessuretijd terechtkwamen. Gert-Jan Nabuurs, hoogleraar aan de Wageningen University en een van de auteurs van het hoofdstuk over landgebruik (landbouw, ontbossing en herbebossing), merkte dat de spanning en de stress bij alle deelnemers groot was. Veel groter dan in 2007, toen Nabuurs ook bij de totstandkoming van een IPCC-rapport betrokken was.

„Landen beseffen heel goed dat er iets moet gebeuren”, zegt Nabuurs in een telefoongesprek, voordat hij zich maandagmiddag naar Den Haag spoedt voor een persconferentie. „De gevolgen zijn inmiddels groter dan vijftien jaar geleden, er staat veel op het spel. Iedereen weet dat het beleid steeds meer pijn gaat doen.”

Dat verklaart waarom de onderhandelingen over beide andere rapporten geen extra tijd vergden. Die gingen over de ‘harde’ wetenschap: de fundamenten van de klimaatwetenschap en de gevolgen van de opwarming. Het derde rapport gaat over wat we eraan kunnen doen, en dus over maatregelen met grote economische consequenties.

Nabuurs wil niet al te diep ingaan op de onderhandelingen. Ze vinden plaats achter gesloten deuren – of in dit geval in een gesloten videosysteem – zodat deelnemers in vrijheid kunnen spreken. Critici verwijten het IPCC nog weleens dat ze van wetenschap een soort politieke onderhandelingen maken. Maar de wetenschap zelf staat in deze sessies niet ter discussie. Het onderliggende, vele honderden pagina’s tellende rapport is af, de gesprekken gaan alleen over de samenvatting met beleidsconclusies. „Zin voor zin, en soms zelfs woord voor woord, wordt de tekst doorgenomen”, zegt Nabuurs, die vertelt dat er vanaf dag één al meteen flink wat vertraging ontstond.

De meeste discussie vindt plaats tussen ontwikkelingslanden en ontwikkelde landen. „We zien de uitstoot van broeikasgassen in ontwikkelingslanden snel toenemen”, zegt Nabuurs. „In rijkere landen vlakt de uitstoot juist af of daalt die een beetje. Ontwikkelingslanden vrezen daarom dat zij de schuld krijgen van de oplopende emissies. Terwijl die mede worden veroorzaakt door rijke landen die hun vervuilende industrie naar lagelonenlanden hebben verplaatst.”

Er zit volgens Nabuurs veel oud zeer tussen arme en rijke landen. Dat heeft ook te maken met de manier waarop de jaarlijkse klimaatconferenties verlopen. Geïndustrialiseerde landen hebben veel geld beloofd aan ontwikkelingslanden voor de financiering van hun klimaatbeleid, maar die beloftes komen ze niet na.

Elmar Kriegler, van het Duitse klimaatinstituut in Potsdam en ook een van de auteurs, bevestigt dat. „De kosten van klimaatbescherming zijn economisch absoluut haalbaar als je kijkt op wereldschaal en over generaties. Maar die kosten verschillen sterk per regio”, zegt hij in een persbericht van het instituut. Dat betekent dat klimaatbeleid heel duur kan worden voor CO 2 -intensieve ontwikkelingslanden, terwijl efficiënte geïndustrialiseerde landen zoals Duitsland en Nederland als ‘winnaars’ uit de bus zullen komen. Zij kunnen relatief gemakkelijk fossiele brandstoffen afbouwen. „Een eerlijke verdeling, niet alleen binnen individuele landen, maar ook internationaal, is daarom cruciaal”, aldus Kriegler.

Vooral over geld

De laatste dagen werd er dan ook vooral veel onderhandeld over geld. Rijke landen eisten daarbij terughoudendheid in de conclusies van het rapport. Op een heel eigen manier speelde volgens persbureau AP ook Saoedi-Arabië daarin een rol. Het land wilde dat er in de tekst werd opgenomen dat fossiele brandstoffen nog lange tijd nodig zijn – om de minst ontwikkelde landen uit de armoede te bevrijden.

Maar vaak gingen de onderhandelingen juist niet over de grote getallen, maar over subtiele gevolgen van één enkele zin. Als klimaatwetenschappers concluderen dat het planten van bossen helpt om CO 2 te reduceren, kan dat in de samenvatting vertaald worden als: ‘bosuitbreiding draagt bij aan het voorkomen van klimaatverandering’. Voor een ontwikkelingsland met veel kleine boerenbedrijfjes klinkt dat riskant. Zo’n land vraagt een aanpassing: ‘bosuitbreiding zou een bijdrage kunnen leveren aan het voorkomen van klimaatverandering, mits het de voedselvoorziening niet in gevaar brengt’. Daarover kan lang worden gesproken.

„Alles wat kan bijdragen aan een verhoging van de voedselprijs, wordt door veel landen als een risico gezien”, zegt Nabuurs. Zo gek is dat ook niet, vindt hij, in een wereld waar ongeveer twee miljard mensen net genoeg te eten hebben. „Kleine prijsverhogingen kunnen dan grote gevolgen hebben.”

Of het feit dat er per video werd vergaderd de gesprekken inhoudelijk heeft beïnvloed, durft Nabuurs niet te zeggen. Maar anders dan normaal was het zeker. „Wij als wetenschappers hadden een soort checksysteem naast het videobeeld waarin we elkaar konden steunen in een discussie. Normaal zit je met de wetenschappers gezamenlijk in een zaal. Nu voelde het toch vaak alsof je in je eentje iets verdedigde tegenover honderdnegentig landen.”