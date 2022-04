Wiel F. doodde zijn twee vrouwen

Wiel F. en zijn vrouw Tiny keken zondagavond 26 september 2021 op SBS6 naar Wie van de drie? Drie personen beweerden dat ze deurwaarder waren. Straks zou de beslissende vraag volgen: wil de echte deurwaarder opstaan?

F. had het liefst willen wegzappen. Als hij één beroepsgroep niet wilde zien, dan waren het wel deurwaarders. Zeker nu de schulden hem boven het hoofd groeiden. Maar zijn vrouw Tiny zou het zomaar overschakelen naar een andere zender niet begrijpen. F. liep even weg om nootjes te halen. Vanuit de keuken hoorde hij zijn partner zeggen: „Als ze maar nooit bij ons aan de deur komen.”

Volgens F. (74) was dá‎t het moment dat zijn hoofd kortsluiting maakte, zo vertelde hij het maandag voor de rechtbank in Maastricht. Daar stond hij terecht voor het doden van zijn vrouw en hun hond, op 26 september vorig jaar in het Limburgse dorp Grevenbicht. F., een kleine, grijze man met bril in een streepjes-sweater, deed zijn verhaal aanvankelijk zonder veel emotie.

Verwurging

F. liep op de bewuste avond terug naar de huiskamer en sloeg vanachter de fauteuil toe. Verwurging met haar eigen sjaal, vermoedden forensisch deskundigen. „Pas toen ik zag en hoorde dat ze niet meer ademde, besefte ik wat ik gedaan had.” Waarom hij daarna hun hond meenam naar de berging om het dier daar op te hangen? „Geen idee. Daar was best een adresje voor te vinden geweest.”

F. was recidivist. Exact 25 jaar geleden had hij een schuld van zo’n 35.000 euro en wilde hij zichzelf in één keer bevrijden van al zijn zorgen door uit het leven te stappen. Hij maakte daarbij de inschatting dat zijn toenmalige echtgenote Johanna „die schade en schande” niet zou kunnen dragen. F. wurgde haar daarom met een stropdas en nam daarna zelf een cocktail van alcohol en medicijnen. Maar zijn werkgever, die zijn medewerker miste, alarmeerde de hulpdiensten, waardoor F. kon worden gered.

De rechtbank veroordeelde hem toen vanwege moord tot acht jaar gevangenisstraf. Destijds constateerden deskundigen al een persoonlijkheidsstoornis, maar een behandeling hoorde niet bij de straf. Ook daarna zocht F. nooit hulp.

Nog in detentie kreeg hij een relatie met Tiny. Haar nichtje had maandag geen goed woord voor hem over: „Mijn tante gaf hem een tweede kans. Voor die liefde en goedheid heeft ze nu de hoogste prijs moeten betalen. Wiel is één grote leugenaar. Hij verdient het niet om nog eens terug te keren in de maatschappij.”

F. luisterde met gesloten ogen. Hij hield zijn handen gevouwen voor zijn neus, alsof hij bad. Toen het nichtje klaar was, veegde hij tranen uit zijn ogen.

Lees ook over huiselijk geweld: ‘Het probleem is gigantisch en speelt in alle lagen van de bevolking’

IJdelheid

Volgens deskundigen was F. tijdens zijn daad verminderd toerekeningsvatbaar. Hij kampt met een „gemengde persoonlijkheidsstoornis”. F. heeft narcistische trekken, komt moeilijk bij zijn emoties. Naar buiten toe wil hij ten koste van alles het perfecte plaatje uitstralen. Waarom? „IJdelheid, denk ik”, verklaarde hij tijdens de zitting.

Bij zijn veroordeling voor moord in de jaren negentig van de vorige eeuw werd de kans op recidive laag ingeschat. F. had geleerd van zijn fouten, zou niet snel meer boven zijn stand leven en had ervaren dat je na falen toch weer verder kunt.

Hij was inderdaad blij met de mogelijkheid om na de gevangenis een nieuw leven op te bouwen. Maar de laatste jaren begonnen de financiële problemen zich weer op te stapelen door pensioentegenvallers en het leven op te grote voet. Tiny was één keer mee geweest naar een bank om de worstelingen te bepraten. Dat wilde ze nooit meer. Stel dat iemand hen zou zien. Dus hield F. alle schulden bij zijn tweede echtgenote weg – ook omdat ze toch al kampte met depressieve gevoelens en de angst dat eerder geconstateerde baarmoederhalskanker zou terugkomen.

Het mocht Tiny aan niets ontbreken. Zij kreeg die mooie tas, of het materiaal voor haar hobby quilten. F. vulde het ene gat met het andere. Als gehakt van de slager, zoals zij graag at, te duur was, haalde hij het bij de supermarkt maar verpakte het in een zakje van de slager. De dag voor de fatale avond had F. een brief van de ziektekostenverzekeraar gekregen. Die dreigde met een deurwaarder.

De officier van justitie eiste maandag een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van veertien jaar en tbs met dwangverpleging. Ze stelde ondertussen wel hardop vragen over de zin daarvan. „Hoe reëel is dat bij een 74-jarige? Is die nog behandelbaar?”

De verdachte zelf hoopt dat de tbs antwoorden oplevert op de vragen waarmee hij worstelt: hoe heeft het tot twee keer toe zover kunnen komen? Wat gaat er steeds mis in zijn hoofd?

Deskundigen zien nog steeds risico’s op herhaling. F. zegt wel dat hij geen relatie meer wil, maar vanuit zijn hang naar het perfecte plaatje zou het toch zomaar kunnen dat hij na een eventuele vrijlating weer iets begint met een vrouw.

F.’s advocaat bepleitte vrijspraak, maar met oplegging van een verplichte behandeling. F. zelf verontschuldigde zich tijdens zijn laatste woord tegenover zijn eigen zoon en Tiny’s nabestaanden: „Welke uitspraak ook zal volgen, het is mijn straf.”

De rechtbank doet volgende week vrijdag uitspraak.