Wie gaat er op zaterdagavond nog door het lint?

‘Er was een tijd dat we op zaterdagavond door het lint gingen… nu kijken we Heel Holland Bakt…” mijmerde Paul de Leeuw op Instagram. Waarschijnlijk had de 60-jarige tv-maker het over zijn eigen leven, dat zich dezer dagen meer afspeelt op de bank thuis dan in de clubs. Maar het kan ook dat hij de bakwedstrijd op NPO1 te bezadigd vindt voor de zaterdagavond en dat hij terug verlangt naar de grote tv-shows van weleer.

Zelf was hij jarenlang het kijkcijferkanon van de zaterdagavond. Maar de publieke omroep is gestopt met de grote shows omdat ze van Den Haag moesten minderen met amusement. Sindsdien is het meeste amusement verdwenen of omgekat tot ‘samenleving’ of ‘expressie’. De Leeuw raakte steeds meer aan de zijkant van zijn eigen shows, totdat de mannen van Even tot hier het zonder hem afkonden.

De zaterdagavond blijft moeilijk te vullen met een grootse shiny floor show waar iedereen naar kijkt. RTL4 probeerde eenmalig een nieuw format uit, De Enige Echte. Bekende Nederlanders voeren met een groep professionele artiesten een act op, met maskers van hun eigen gezicht. Een jury moet dan raden wie van de vijf eender gemaskerde artiesten de Bekende Nederlander is. Inderdaad, een kruising tussen The Masked Singer en Wie van de 3.

Echte Bekende Nederlanders zijn schaars, dus heel bekend waren ze weer niet. Ik kende alleen komiek Jandino Asporaat, hij deed een karate-act. De anderen moest ik opzoeken. Zo leerde ik dat model Kim Veenstra (ze deed een dans) een turbulent verleden heeft. Ze zei over zichzelf dat ze danste als een „pasgeboren giraffe”. Stylist Maik de Boer (drummen) vond dat hijzelf trommelde als „een Duracelkonijntje”. Musicalactrice Romy Monteiro (goochelen) klaagde over haar „spaghetti-armpjes”, wat door de wanhopige jury stevig werd uitgemolken.

Het format is zo krampachtig als het klinkt. Er zit geen leven in, de maskers zijn lelijk, de artiesten komen over als starre poppen. Bekende Nederlanders iets moeilijks laten doen is echt al héél vaak gedaan. Saai saai saai. Wat kijkcijfers betreft moest het RTL-programma het dik afleggen tegen Heel Holland Bakt: 800.000 kijkers tegen twee miljoen. Ik denk dat het bij deze pilot blijft.

Songfestival

Noemenswaardig is vooral dat dit de eerste show is waarin Nikkie de Jager optrad als zelfstandig tv-presentatrice. Zij is beroemd van haar make-up-video’s op YouTube en was vorig jaar co-presentatrice van het Eurovisie Songfestival. Ook dit keer had ze weer de goede mix van losjes en onverstoorbaar zijn. Ze draagt zo’n show met gemak. Maar het blijft moeilijk om voor haar het juiste programma te vinden.

Overigens opvallend dat De Jager zo’n waarde hecht aan een show op de reguliere televisie. Ze heeft op eigen kracht op YouTube een wereldwijde achterban van 14 miljoen abonnees opgebouwd, haar coming-out-video is 38 miljoen keer bekeken. Blijkbaar is ook voor een 28-jarige YouTube-ster het bejaarde medium televisie nog lang niet dood. In talkshow Jinek stipte ze vrijdag aan waarom hier terloops tv-geschiedenis werd geschreven: „Ik wil er niet constant de spotlight op schijnen, maar het is wel heel bijzonder dat een transvrouw op zaterdagavond primetime televisie er toch gewoon staat.”

Paul de Leeuw had trouwens ook naar NPO2 kunnen schakelen. Daar was hij zelf op, in Verborgen verleden. De presentator blijkt af te stammen van Rotterdamse havenadel en Italiaanse ketters. Bezorgd zei hij over de grondigheid van het stamboomonderzoek: „Nog even en ik ben verantwoordelijk voor de kruisiging van Jezus.”

Deze rubriek wordt tot 25 april door diverse auteurs geschreven.