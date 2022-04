Vorig jaar meer drugsafval gevonden, maar minder kwekerijen en drugslabs ontmanteld

De politie heeft vorig jaar zo’n 14 procent meer drugsafval gevonden dan het jaar ervoor. Tegelijkertijd heeft het minder hennepkwekerijen (zo’n 21 procent minder) en drugslabs (35 procent) ontmanteld. Dat blijkt uit maandag gepubliceerde politiecijfers. In de drugslabs werden veelal cocaïne, heroïne, of synthetische drugs, zoals methamfetamine en MDMA, gemaakt.

Het aantal dumpingen zou gestegen zijn omdat criminelen vaker kleine hoeveelheden afval loosden. De politie zegt te vermoeden dat de totale hoeveelheid van gedumpt afval vorig jaar lager lag dan in 2020. Dit betekent overigens niet dat er ook minder drugs werden geproduceerd; volgens politiedirecteur en portefeuillehouder drugs Willem Woelders kunnen criminelen „op allerlei manieren van hun afval afkomen”. „Ze kunnen het dumpen, maar ook verbranden of neutraliseren en vervolgens lozen in het riool.” De politie doet onderzoek naar deze vormen van afvallozing.

De meeste dumpingen van drugsafval vonden plaats in Limburg (61 keer), gevolgd door Noord-Brabant (47) en Zuid-Holland (29). Noord-Brabant was met 17 ontdekte drugslabs koploper op dat gebied, gevolgd door Noord-Holland en Limburg, waar respectievelijk 13 en 11 labs werden opgerold.

Cryptotelefoons

Dat in 2021 minder drugslabs werden ontmanteld dan in 2020, komt volgens de politie doordat „de ruggengraat van criminele netwerken lijkt [te zijn] aangetast” door politieoperaties die criminele netwerken oprolden. Met name het kraken van cryptotelefoondiensten zoals EncroChat en Anom leidden daartoe, aldus Woelders.

„Normaal gesproken is een groot crimineel netwerk flexibel. Houd je enkele mensen aan, dan vangt het netwerk die klap wel op”, zegt Woelders. „Nu konden we ook de opdrachtgevers en andere leden van het netwerk achter de productielocaties aanhouden. Daardoor zal het voor deze organisaties lastig zijn om de opengevallen plekken op te vangen.” Wel zegt de directeur ervan uit te gaan dat dit een „tijdelijk effect” is en dat criminele organisaties snel weer opkrabbelen.

Een andere reden vindt de politie in het gegeven dat vorig jaar minder hennepkwekerijen zijn ontmanteld dan een jaar eerder: te weinig mankracht bij de politie. „We moeten kiezen”, zegt Woelders. De politie is zich naar eigen zeggen meer gaan richten op de „bestrijding van harddrugs en het opvolgen van aangiften”. „Bij een aantal basisteams worden daarom hennepteams opgeheven.” Volgens de politiechef is dat „zorgelijk”, omdat hennepkwekerijen kunnen leiden tot gevaarlijke situaties in woonwijken.