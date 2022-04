Vertrouwelijke berichten advocaten en hun cliënten tegen wet in toch bewaard

Het Openbaar Ministerie heeft in strijd met de wet en het eigen protocol opnieuw vertrouwelijk berichtenverkeer tussen advocaten en hun cliënten bewaard. Dit keer gaat om chatgesprekken die zijn gevoerd met cryptotelefoons van Encrochat en Sky. Omdat contact tussen advocaten en hun cliënten vertrouwelijk is, moet communicatie worden vernietigd als vaststaat dat een advocaat betrokken is.

In een standaard-toelichting voor rechtbanken stelt het OM dat die regel wordt toegepast in zaken waar bewijs uit cryptocommunicatie wordt gebruikt. Omdat hier niet altijd meteen duidelijk is of er sprake is van geheimhouderscommunicatie, worden berichten in eerste instantie ontoegankelijk gemaakt, heeft het OM zelf aan de advocatuur laten weten.

Volgens Jeroen Soeteman, bestuurslid van de Nederlandse Orde van Advocaten is de consequentie van die regel „dat niemand van de inhoud van die berichten kennis mag nemen zodra vaststaat dat er een advocaat is betrokken, tenzij de advocaat verdachte is. Maar dan zijn er waarborgen.”

Niet vernietigd

Maar de Rotterdamse advocaat Haroon Raza stelt dat die regel niet altijd is nageleefd. Volgens Raza is berichtenverkeer tussen hem en zijn cliënten via Sky door justitie en politie gelezen en niet vernietigd. Hij heeft daarom aangifte gedaan tegen twee rechercheurs en drie officieren van justitie vanwege „het schenden van ambtsgeheim” en „het opstellen van een meinedig proces-verbaal.”

Raza heeft in 2018 aan het OM gemeld dat hij voor vertrouwelijk contact met zijn klanten gebruikmaakt van cryptotelefoons. Dat is legaal. Raza heeft zijn gebruikersnaam expliciet genoemd en bovendien meerdere keren gezegd dat hij op de hoogte wil worden gehouden over de vernietiging van eventueel aangetroffen berichten tussen hem en zijn klanten.

Half maart heeft de plaatsvervangend hoofdofficier van het landelijk parket van het OM een brief naar de deken van de Rotterdamse orde van advocaten gestuurd, waarin in een bijlage al het berichtenverkeer van Raza met zijn cliënten is opgenomen. De vraag van het OM aan de deken, die toezicht moet houden op de advocatuur, is om die berichten te beoordelen. Volgens Raza is niet gebleken dat er sprake is van „zwaarwegende belangen” die het verstrekken van deze gegevens zouden rechtvaardigen. Zo is hij geen verdachte in een strafrechtelijke onderzoek.

Een tweede brief over de kwestie van de plaatsvervangend hoofdofficier aan de deken, eind maart, lijkt die stelling van Raza te bevestigen. Daarin wordt gesteld dat de eerste brief wordt ingetrokken en de berichten niet langer worden voorgelegd aan de deken, gelet op een recente uitspraak van de rechtbank in Den Bosch.

Die uitspraak draait om e-mailverkeer tussen van advocaten van kantoor Stibbe met hun klanten. De berichten zijn gevonden na een huiszoeking en hadden volgens de rechtbank moeten worden vernietigd. De mails werden onvindbaar gemaakt – „uitgegrijsd in het computersysteem” – maar kwamen in sommige gevallen toch bij opsporingsmedewerkers terecht, terwijl zij de berichten volgens de rechtbank niet mochten lezen.

Andere interpretatie van de wet

Uit de Bossche uitspraak leidt het OM af dat de berichten tussen Raza en zijn cliënten hadden moeten worden vernietigd. Dat is inmiddels gebeurd. Hoe zich dat verhoudt tot de eerdere werkwijze die door het OM met de rechtbank is gecommuniceerd, is niet duidelijk. Jeroen Soeteman van de Nederlandse Orde van Advocaten snapt de redenering van het OM niet. „De uitspraak van de Bossche rechtbank is een bevestiging van de wetgeving en het standpunt van de Hoge Raad. Kennelijk bestaat binnen het Openbaar Ministerie een andere interpretatie van die wetgeving.” Een OM-woordvoerder bevestigt de kern van het verhaal van Raza en stelt dat de advocaat wordt uitgenodigd voor een gesprek.

De zaak van Raza is vermoedelijk niet uniek. Uit stukken blijkt dat er tenminste zestien advocaten zijn geïdentificeerd die gebruik hebben gemaakt van cryptotelefoons en daarnaast zijn er mogelijk nog meer niet geïdentificeerde advocaten die cryptocommunicatie gebruiken. Twee bronnen binnen de advocatuur stellen onafhankelijk van elkaar dat berichtenverkeer van een andere advocaat via Encrochat ook is voorgelegd aan de deken die toezicht houdt op de advocatuur. Bovendien bestaat bij sommige advocaten het vermoeden dat berichtenverkeer van hen is gebruikt om cliënten te identificeren. Gebruikers van cryptotelefoons versturen berichten meestal via een bijnaam of een alias, zodat ze niet persoonlijk aan die berichten kunnen worden gekoppeld. Belangrijk onderdeel van het politie-onderzoek naar dit soort data is het koppelen van deze berichten aan natuurlijke personen.

Zonder die identificatie kunnen berichten niet worden gebruikt als bewijs tegen een verdachte. Binnen de advocatuur bestaat nu het vermoeden dat het contact met hun advocaat wordt gebruikt als manier om een gebruiker van een cryptotelefoon te identificeren. Als blijkt dat dit daadwerkelijk is gebeurd, dan is de kans reëel dat deze berichten niet mogen worden gebruikt als bewijs.