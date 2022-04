Turkse inflatie naar het hoogste peil in twintig jaar: 61 procent

De inflatie in Turkije is afgelopen maand gestegen naar 61 procent op jaarbasis, aldus het Turkse Bureau voor Statistiek maandag. Dat is het hoogste niveau sinds 2002.

De inflatie is het afgelopen jaar snel gestegen, voornamelijk door een serie renteverlagingen van de Turkse centrale bank en de oorlog in Oekraïne. In maart vorig jaar bedroeg de geldontwaarding 16 procent.

De grootste prijsstijging betrof de transportsector, waar ook energie toe wordt gerekend: 99 procent. De prijzen van olie en gas zijn vooral sinds de Russische invasie in Oekraïne sterk gestegen. De voedselprijzen stegen het voorbije jaar met 70 procent. Volgens analisten tonen deze cijfers aan dat het onorthodoxe beleid van de centrale bank niet bijdraagt aan verlaging van de inflatie, maar deze juist aanwakkert.

Harde landing

Harvard-econoom Kenneth Rogoff, voormalig hoofdeconoom van het Internationaal Monetair Fonds, waarschuwde vorige week in de zakenkrant Dünya dat Turkije „mogelijk afstevent op een diepere economische crisis dan twee decennia geleden”. Volgens Rogoff wordt het extra pijnlijk de inflatie te bestrijden, omdat de centrale bank veel eerder de rente had moeten verhogen.

„Het is erg moeilijk voor Turkije om de inflatie te verminderen zonder een serieuze verhoging van de rente”, aldus Rogoff. „Maar zolang de mondiale groei en de renteomgeving nog gunstig genoeg zijn, ondanks de oorlog, is er tijd om te voorkomen dat de economie een harde landing maakt.” De centrale bank lijkt vooralsnog echter niet van plan de rente te verhogen.

De Turkse president Erdogan wil de groei van de nationale maakindustrie stimuleren met behulp van een goedkope munt. Dat maakt export voordeliger. Maar de zwakke lira, die dit jaar al 9 procent waarde verloor tegenover de dollar, vertaalt zich juist in hogere inflatie doordat de import duurder wordt. En daar is Turkije sterk afhankelijk van. Dat geldt niet alleen voor de invoer van energie, maar ook voor die van voedselproducten en halffabrikaten voor de industrie.