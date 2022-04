Thomas Sankara, de ‘Afrikaanse Che Guevara’, inspireert een nieuwe generatie in Burkina Faso

De verf is nog zo gaaf, dat het rood en groen van de stenen poort lijkt af te springen. ‘Welkom’ staat er in acht talen op. Welkom bij het Memorial Thomas Sankara. Bayi Roger, een zachtaardige vijftiger gestoken in een hemd met korte mouwen, kan er nog steeds geëmotioneerd van raken. Zó lang is geprobeerd elke herinnering aan de belangrijkste man in zijn leven te wissen, zegt de vrijwilliger.

Papa, zo noemt hij Thomas Sankara. Roger is een kind van de revolutie die de militair Sankara in de jaren tachtig in Burkina Faso ontketende. De anti-imperialist die zijn straatarme volk liet dromen van zelfredzaamheid en die uitgroeide tot Afrika’s antwoord op Che Guevara. Tot hij op een middag in 1987 in hoofdstad Ouagadougou met kogels werd doorzeefd, op een steenworp afstand van waar nu een metershoog standbeeld van hem staat.

Blaise Compaoré, de man die Sankara’s plek innam en het West-Afrikaanse land daarop bijna drie decennia met harde hand regeerde, deed er alles aan de revolutionair – die volgens de officiële lezing een ‘natuurlijke dood’ was gestorven – uit de geschiedenis te schrijven. Archieven werden vernietigd of verdwenen achter slot en grendel, aanhangers werden opgepakt. „Alles om de waarheid over wat er die dag echt gebeurde te verhullen”, zegt Roger.

Maar in het Burkina Faso van vandaag is Thomas Sankara springlevend. En niet alleen door die gedenkplaats. Loop door de straten van Ouagadougou en je ziet zijn beeltenis overal. Dun snorretje, rode baret, uniform. Bungelend aan sleutelbossen, in graffiti op de muur. Zijn naam klinkt in de vurige speeches van studenten die op hun campus in de schaduw debatteren over de staat van hun land. „De droom van Thomas Sankara is niet gestopt”, zegt Lianhoué Imhotep Bayala, 29, die Moderne Letteren studeert aan de universiteit in Ouagadougou, plechtig. „Hij heeft alleen een beetje vertraging opgelopen.”

Het voorlopige hoogtepunt van Sankara’s wederopstanding is een historisch proces dat woensdag ten einde komt. Veertien mannen staan terecht voor het beramen, uitvoeren en verdoezelen van de moord op de toen 37-jarige president en twaalf anderen. Onder hen is ook Blaise Compaoré, destijds een soldaat die gold als Sankara’s grootste vertrouweling. Hij werd na de bloedige staatsgreep president, maar kwam in 2014 ten val.

Na maanden vooronderzoek, wekenlange getuigenissen en de emotionele pleidooien van advocaten van de nabestaanden, wordt Compaoré beschuldigd van „een aanval op de staatsveiligheid” en „medeplichtigheid aan moord”. Tegen hem is 30 jaar cel geëist.

De val

Bayala was weliswaar nog niet geboren tijdens Sankara’s revolutie, dat het nu weer over dit hoofdstuk uit Burkina Faso’s geschiedenis gaat, is mede aan hem te danken. De student-activist met dreadlocks tot op zijn schouders en vandaag een zwart shirt met de tekst ‘only struggle liberates’, alleen de strijd bevrijdt, is een van de gezichten van Balai Citoyen, een politieke burgerbeweging die in 2014 de val van Blaise Compaoré inluidde.

Studenten debatteren op de universiteitscampus in Ouagadougou Foto Sophie Garcia

De president wilde een grondwetswijziging doorvoeren waarmee hij na 27 jaar nog een termijn kon aanblijven. Aangejaagd door Balai Citoyen (vrij vertaald ‘de bezem van de burger’) gingen daarop overal in het land tienduizenden mensen, veelal jongeren, dagenlang de straat op. Het parlement werd bestormd, overheidsgebouwen gingen in vlammen op. Uiteindelijk gaf Compaoré zich gewonnen en vluchtte naar Ivoorkust.

„Thomas Sankara was de echte leider van onze opstand”, zegt Bayala, zittend op het puntje van een plastic tuinstoel, zijn vinger priemend in de lucht. „Sankara’s geest was overal voelbaar. Wij waren slechts zijn uitvoerders.”

Het is niet gek dat juist onder Burkina Faso’s overwegend jonge generatie – 65 procent van de bevolking is nog geen 25 jaar – Sankara’s aantrekkingskracht groot is. Die groeit op in een land met terugkerende voedseltekorten, ook al werkt 90 procent van de Burkinabé in de landbouw. Waar dezelfde corrupte politici elkaar posities blijven toeschuiven en oud-kolonisator Frankrijk zich met het land blijft bemoeien – tot frustratie van velen.

Nee, dan Sankara. Hij was een president die weigerde geld aan te nemen van westerse instituties als de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds („Zij die ons nu in schulden steken, zijn dezelfden die voorheen koloniseerden”). Die het salaris van ministers kortte en hen hun Mercedes Benz liet inruilen voor een Renault 5, een van de goedkoopste auto’s die toen werden verkocht. Zelf pakte Sankara het liefst de fiets.

Hij was het ook die het land omdoopte van Opper Volta, de naam die door de Fransen was gegeven, naar Burkina Faso: ‘het land van de integeren’. Zijn onwrikbare integriteit werd Sankara’s handelsmerk en zorgde dat veel Burkinabé hem de politieke repressie vergaven waarmee zijn revolutie gaandeweg ook gepaard ging. Sankara’s vroege dood en het daarna afgedwongen embargo op alles wat aan hem herinnerde, maakt dat hij vandaag onder jongeren bijna messiaanse proporties heeft aangenomen.

Alles wat hij weet, heeft hij zelf bij elkaar moeten zoeken, zegt Bayala. „Op school worden onze geesten beboterd met Europese oorlogen, over onze eigen geschiedenis leren we niets.” Gelukkig is er internet, waarop Bayala als student in aanraking kwam met Sankara, waarna hij alles begon te verzamelen wat over de marxistische leider te vinden was. Speeches, pamfletten. Die deelde hij weer met medestudenten. Daarna, zegt hij, begon het mobiliseren.

Vergeten generatie

Het vertrek van Compaoré luidde niet alleen een periode van democratische hoop in, het werd ook de publieke herontdekking van Thomas Sankara. Zo verrees in het hart van de hoofdstad een gedenkplaats voor de revolutionaire leider waar bezoekers bloemen neerleggen en selfies maken voor een groot standbeeld van Sankara, zijn vuist geheven in de lucht.

Ze hebben grootse plannen, glundert Bayi Roger, die als vrijwilliger bezoekers rondleidt. Hij pakt zijn telefoon en laat een artist impression zien van een futuristisch ogend informatiecentrum van 87 meter hoog, naar het jaar waarin Sankara stierf, ontworpen door de wereldberoemde architect Francis Kéré. Dat moet naast het standbeeld komen. Eromheen een groot park met fotogalerijen. „Mooi hè?”

Bayi Roger bij het monument voor Sankara. Foto Sophie Garcia

Voor Roger, eigenlijk waterbouwkundige, is het monument niet alleen een maatschappelijk project. Het is ook persoonlijk. Hij behoort tot een generatie Burkinabé die bekend kwam te staan als de ‘weeskinderen van Sankara’: zeshonderd jongens en meisjes die in 1986 door hem naar het Cuba van Fidel Castro werden gestuurd voor hun ‘revolutionaire vorming’, om daarna hun eigen land te kunnen helpen ontwikkelen als ingenieur of hydrotechnicus.

„We kwamen uit arme gezinnen, velen waren wees”, vertelt Roger, die destijds dertien was en zijn vader op jonge leeftijd verloor. „Thomas Sankara was onze vader.” Maar van hun missie kwam weinig terecht. Een jaar na hun vertrek werd Sankara vermoord en bleven de studenten duizenden kilometers verderop achter, volledig afgesneden van hun thuisfront. Geen krant of brief bereikte hen nog. Ook die van hen kwamen nooit aan in Burkina Faso.

Toen de studenten na een paar jaar terugkeerden, wachtte hun geen baan, zoals destijds was beloofd. Roger: „We werden gezien als een bedreiging.” Van sommigen waren de ouders overleden, hun stukje grond aan een ander familielid vergeven, omdat zij dood werden gewaand. Zijn eigen moeder kon niet eens lachen toen ze hem zag, zegt de vijftiger ineens klein, de tranen stromend over zijn wang. „De pijn was te groot geweest.” Nog steeds kan Roger niet kijken naar foto’s uit die tijd.

Ook dáárom zat hij de afgelopen maanden in de zaal van het militair tribunaal in Ouagadougou, luisterend naar de getuigenissen tegen de militairen en een chauffeur die betrokken zouden zijn geweest bij het moordcomplot. Een proces waar nabestaanden al decennia om smeekten, maar dat onder Compaoré geen schijn van kans maakte. Zelf weigerde de oud-president, die sinds zijn val in luxe in Ivoorkust leeft, voor de rechters te verschijnen.

Voor Roger maakt dat niet veel uit. „We hadden de hoop op gerechtigheid al opgegeven.”

Heden en verleden

Toch leek het proces onlangs op de valreep alsnog te ontsporen. Begin januari grepen militairen opnieuw de macht in Burkina Faso. Ze zagen zich daartoe genoodzaakt, zeiden ze, vanwege het „onvermogen” van de regering iets te doen aan het jihadistisch geweld dat de laatste jaren overwaaide uit Mali en al zeker 1,7 miljoen Burkinabé deed vluchten.

Hun leider, kolonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, liet daarna geen moment onbenut de bevolking te herinneren aan één man. Van zijn rode baret tot zijn toespraken vol zorgvuldig gekozen woorden: alles echoot Sankara.

„Zo willen ze hun acties goedpraten”, zucht Bayala. „Door er een Sankara-etiket op te plakken.” Om het vertrek van de vorige president is de activist net als velen niet rouwig: van de door hem beloofde politieke schoonmaak kwam niets terecht. Toch maakt Bayala zich zorgen. Onlangs werd Damiba door de Constitutionele Raad als president geïnstalleerd. „Een democratie draait om consensus, maar hier laat hij de grondwet legitimeren dat hij met een kalasjnikov de macht greep.”

Precies dat punt geep de verdediging in het proces-Sankara aan. Als deze putsch werd goedgekeurd, hoe konden de beklaagden dan nog worden beschuldigd van een aanval op de staatsveiligheid? Na drie weken beraad besloten de rechters dat verweer te verwerpen en werd het proces onder grote belangstelling hervat.

Als woensdag het vonnis wordt voorgelezen, zal Bayi Roger opnieuw in de zaal zitten. Wordt Blaise Compaoré als voormalig staatshoofd in zijn eigen land veroordeeld, dan is dat historisch. Maar voor Roger is het proces dan al gewonnen. „Dankzij dit tribunaal weten we wat er is gebeurd, zelfs al probeerden sommigen dit opnieuw te verhullen. We weten dat onze papa is vermoord. De waarheid helpt de wonden te helen.”

Sankara's revolutie Thomas Sankara’s revolutie, die duurde van 1983 tot 1987, kenmerkte zich door een uitgesproken pro-armenbeleid. Maar zijn hervormingen gingen verder dan zaken als de herverdeling van land. Zo was Sankara zijn tijd ver vooruit met een vrouwenquotum voor overheidsbanen, zette hij grootschalig vaccinatie- en onderwijscampagnes op, verbood de besnijdenis van vrouwen en liet miljoenen bomen planten om verwoesting tegen te gaan, onder meer door Burkinabé op te dragen bij trouwerijen en geboortes zaadjes te planten.

Tijdlijn 1949 - Thomas Sankara wordt geboren 1960 - Burkina Faso, dan nog Opper Volta, wordt onafhankelijk van Frankrijk 1978 - De jonge militairen Thomas Sankara en Blaise Compaoré ontmoetten elkaar en raken bevriend 1980 - Na een staatsgreep wordt Sankara staatssecretaris van Informatie, neemt na twee jaar ontslag 1982 - Na weer een staatsgreep wordt Sankara premier 1983 - Een nieuwe staatsgreep brengt Sankara aan de macht met Compaoré aan zijn zijde, begin revolutie. Opper Volta wordt Burkina Faso. 1986 - Sankara stuurt 600 jongens en meisjes naar Cuba voor een ‘revolutionaire vorming’ 1987 - Sankara wordt doodgeschoten samen met 12 anderen tijdens een vergadering in Ouagadougou. Compaoré grijpt de macht. 1998 - De mysterieuze dood van de prominente journalist Norbert Zongo leidt tot periodes van politieke onrust. 2011 - Begin golf protesten tegen het regime Compaoré 2014 - Massale volksopstand brengt Compaoré ten val, hij vlucht naar Ivoorkust 2015 - Aan Compaoré getrouwe militairen proberen coup te plegen, die mislukt. Jihadisten beginnen vanuit Mali de grens over te trekken. 2019 - Onthulling standbeeld Thomas Sankara in Ouagadougou 2021 - Start proces voor de moord op Sankara, veertien mannen staan terecht, waaronder Compaoré. 2022 - Nieuwe staatsgreep. Proces moet worden uitgesteld, maar wordt uiteindelijk hervat.