Techfonds Nedap trekt klein groepje liefhebbers

Een detectiesysteem dat koeien uit elkaar houdt, of waarmee je kunt zien waar je nog kunt parkeren in de binnenstad. Maar ook een platform dat winkeliers helpt om voorraden af te stemmen op de verkoop, en waarmee je met ultraviolette lampen drinkwater kunt desinfecteren. Het zijn allemaal uitvindingen uit de koker van Nedap, een technologiebedrijf met het hoofdkantoor in het Gelderse Groenlo.

Als er al een gemene deler bestaat bij Nedap (207 miljoen euro omzet, 800 medewerkers) is dat misschien RFID, voluit radiofrequentie-identificatie. Dat is een techniek waarmee op piepkleine chips gegevens worden opgeslagen, die via radiogolven op afstand zijn af te lezen. Ideaal voor uiteenlopende zaken als toegangspassen, voertuigidentificatie, reguleren van verkeersstromen of voorkomen van diefstal. Nedaptechnologie vind je in Nederland, maar ook in Duitsland, Spanje, China en Noord-Amerika.

Bij Nedap, opgericht in 1929 als de Nederlandsche Apparatenfabriek en sinds 1947 genoteerd aan de Amsterdamse beurs, willen ze het leven van hun klanten een stukje makkelijker maken. Dat gaat trouwens niet altijd goed – neem de stemcomputers die in 2008 per kabinetsbesluit werden afgeschaft – maar het bedrijf onderscheidt zich in de jaren toch vooral met stabiele omzetten en een gestaag stijgende beurskoers.

Al die specifieke oplossingen voor talrijke niches, „dat is wel het verhaal van Nedap”, zegt Daan Arends van Kepler Cheuvreux, een van de twee analisten die het aandeel Nedap volgt. In die baaierd aan toepassingen zijn niettemin vier grote productgroepen te herkennen: veemanagement, zorg, retail en veiligheid. „Een breed, maar knap model. Waardoor het voor de buitenstaander wel vaak lastig is om te begrijpen waar de toegevoegde waarde nu echt zit.”

Want toegevoegde waarde is er zeker. De beurskoers van Nedap staat hoger dan ooit. Vorig jaar boekte het 9 procent omzetgroei, bij een nettowinst van 18,3 miljoen euro – tegenover 13,8 miljoen euro in 2020. Een knappe prestatie, gezien de tekorten aan chips en andere componenten, waardoor ook Nedap volgens topman Ruben Wegman „bij vrijwel alle marktgroepen” last heeft van vertraagde levering en hogere kostprijzen. Desondanks rekent hij dit jaar op groei, zei hij in februari bij de bekendmaking van de jaarcijfers. Voor medewerkers was er een bonus van enkele duizenden euro’s in aandelen.

Met al die blinkende cijfers zou je verwachten dat Nedap in trek is bij beleggers, maar dat valt tegen. „Die hoge koers danken ze aan een lange periode van stabiele omzetgroei met hoge marges”, zegt Arends. „Maar voor grotere beleggers is Nedap te klein om er veel werk in te steken en alle proposities te leren begrijpen. Die zijn relatief klein en complex. Het is zo wel een fonds voor de liefhebbers, denk ik.”

Dat blijkt ook uit de beperkte handel in het aandeel. Nedap zit in de Amsterdam Small cap Index (AScX). Op die lijst van 25 kleinere fondsen bungelt het onderaan als het gaat om de actieve handel.

„Dagelijks worden tussen de duizend en tweeduizend aandelen Nedap verhandeld, op een totaal van 6,7 miljoen”, zegt Corné van Zeijl, beursanalist bij vermogensbeheerder Actiam. Hij noemt de smallcap-index een „bijzondere, maar mooie mix” van overwegend Nederlandse bedrijven, maar zo klein dat er geen trackers op zitten.

„Dit is echt zo’n aandeel dat leeft in de omgeving van Groenlo”, zegt Van Zeijl. „Enkele gerenommeerde Nederlandse langetermijnbeleggers hebben ieder een aandeel van 10 tot 15 procent in Nedap. Als je dat eraf haalt, blijft er weinig over. Al kan een beetje grote particulier de koers al in beweging zetten.”

Donderdag maakt Nedap de eerstekwartaalcijfers bekend.